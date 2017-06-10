Якоб Фульсанг выигрывает шестой этап Критериума Дофине-2017

Гонщик «Астаны» Якоб Фульсанг» одержал красивую победу на 6-м этапе престижной многодневной гонки Мирового Тура «Критериум дю Дофине» во Франции. В финишном спринте из группы лидеров датский гонщик обошел австралийца Ричи Порта и британца Криса Фрума. Другой лидер «Астаны» Фабио Ару финишировал в этой же группе четвертым.

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- Наши отличные командные действия стали ключом к успеху. Мы оба, я и Фабио продемонстрировали, что наши тренировки перед «Дофине» и «Тур де Франс» прошли более, чем плодотворно. Сегодня, на подъеме мы были уверены в своих силах. Мы знали заключительный подъем, потому что приезжали сюда за несколько дней до «Критериум дю Дофине». Так что, мы подобрали правильные передачи и смогли верно рассчитать силы на подъеме. Перед началом горы я попросил Михаэля Вальгрена вывезти нас вперед, и он проделал великолепную работу. Я посвящаю эту победу Микеле Скарпони, а также всей нашей команде, которая провела отличный день! – рассказал Якоб Фульсанг.

Шестой этап «Критериум дю Дофине» стал первым по-настоящему горным этапом французской многодневки. Этап прошел в окрестностях города Виллар-ле-Домб, главные события произошли на заключительном подъеме дистанции – Мон-дю-Ша. Два лидера «Астаны», Якоб Фульсанг и Фабио Ару стали одними из самых активных гонщиков этапа, проведя серию мощнейших атак и на подъеме, и на финальных километрах дистанции. Фабио Ару первым проехал вершину Мон-дю-Ша.

- Я очень рад победе Якоба. Это прекрасный результат для всей команды. Сегодня, я хорошо себя чувствовал, а на подъеме ноги отлично отзывались на нагрузку. Поэтому, я попробовал атаковать. Позже, когда они настигли меня на спуске, я увидел, что некоторые гонщики слишком сильно рисковали. Думаю, что у нас с Якобом получилась отличная командная гонка. Что касается меня, что ощущения действительно были хорошими. Я только что вернулся в гонки после долгого перерыва, и пока что не строю слишком больших планов – предпочитаю двигаться день за днем. Посмотрим, каким будет финальный итог в воскресенье, - сказал Фабио Ару.

По итогам 6-го этапа Якоб Фульсанг поднялся на 3-е место, а Фабио Ару стал 5-м. Новым лидером общего зачета стал Ричи Порт. Фульсанг уступает лидеру 1 минуту 15 секунд, а Ару – 1 минуту и 24 секунды.

Завтра пройдет 7-й этап «Критериум дю Дофине»: 167,5 км от Аосты до вершины знаменитого подъема Альп д’Юэз.



Пресс-релиз команды Astana Pro Team