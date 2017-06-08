Ричи Порт, Тони Мартин, Алехандро Вальверде о 4-м этапе Критериума Дофине-2017

Ричи Порт, месяц назад ставший победителем Тура Романдии-2017, продолжил серию побед в этом году, выиграв разделку на 4-м этапе Критериума Дофине-2017. Это седьмая победа 32-летнего австралийского гонщика команды BMC в этом году после этапов и генеральной классификации Тура Даун Андер, этапа Париж-Ниццы, общего зачёта Тура Романдии, и первая в карьере победа на этапе Критериума Дофине. Ближайшим соперником Ричи Порта стал его ровесник, действующий чемпион мира и Германии Тони Мартин (Katusha-Alpecin), проигравший ему 12 секунд.

На промежуточной отсечке после 13 км Ричи Порт проигрывал Тони Мартину всего 2 секунды. Благодаря победе на этапе Ричи Порт поднялся на вторую строчку общего зачёта и теперь уступает удержавшему жёлтую майку лидера Томасу Де Гендту (Lotto Soudal) 27 секунд.

Тройку лучших на этапе и в генеральной классификации замкнул Алехандро Вальверде. 37-летний испанский гонщик команды Movistar вернулся в гонки после полуторамесячного перерыва. Его последней гонкой в первой части сезона была классика Льеж-Бастонь-Льеж, где он одержал победу. Алехандро Вальверде проиграл Ричи Порту на 23,5 км дистанции 24 секунды.

Photo © ASO/A.Broadway

Ричи Порт (BMC): «Я не ожидал, что обойду таких гонщиков как Тони Мартин и Крис Фрум с таким большим преимуществом. И не ожидал, что выиграю этап. Я просто очень хорошо себя чувствовал. Я много работал над разделкой в этом году, и прошло довольно много времени с тех пор, как я так хорошо проезжал индивидуальную гонку на время. Я очень надеюсь, что в этом году у меня будет больше удачи на Тур де Франс.

Думаю, что с таким составом, который мы собираемся выставить на Тур де Франс, у нас очень хорошие шансы. Они поддерживают меня, и я буду единственным лидером команды. Что будет, то будет, но я думаю, что подойду к Тур де Франс в фантастической форме и с великолепной командой. Тур де Франс выигрывается больше в горах, чем в разделках. Я вполне уверен в своих силах, в том, как прохожу подъёмы на данный момент. Эта разделка стала для меня хорошим тестом.

Я очень доволен тем, как выступаю в этом сезоне, и тем, что команда так сильно верит в меня. Я действительно нашёл для себя счастливое место. Всегда приятно побеждать. Мне бы хотелось выиграть эту гонку, но посмотрим, что получился на следующих этапах».

Photo © ASO/A.Broadway

Тони Мартин (Katusha-Alpecin): «Если честно, разделка оказалась труднее, чем я ожидал. Когда я проверил профиль, мне казалось, что рельеф более гладкий и его можно пройти в хорошем ритме. Но оказалось совсем по-другому – всё время вверх-вниз, что потребовало смены ритма, то, что я совсем не люблю. Я показал лучшее, на что способен сегодня, моё выступление было в порядке. Я слишком выложился на первом подъёме, и мне немного не хватило на второй части дистанции, особенно на втором подъёме».

Photo © ASO/A.Broadway

Алехандро Вальверде (Movistar): «Я очень доволен тем, как проехал. Разделка потребовала сил, и подтвердила, что у меня хорошо идут индивидуальные гонки на время. В этом году все разделки я проехал отлично. Конечно, опередить такого гонщика как Фрум – это много значит. Он всегда выступал в разделках лучше меня, и не просто на 30 секунд, а на минуту и более. Поэтому то, что я опередил его – великолепный для меня результат. Нога сегодня у меня шла отлично.

В первый день я ощущал недостаток гонок, но на втором и третьем этапах я уже вернулся в ритм, сегодня очень достойно проехал разделку. Я доволен, но впереди трудные этапы. Мы посмотрим, как в горах пойдут соперники, и как я буду чувствовать себя в горах после тренировочного лагеря на высоте».