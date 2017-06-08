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Ричи Порт, Тони Мартин, Алехандро Вальверде о 4-м этапе Критериума Дофине-2017

 Ричи Порт, Тони Мартин, Алехандро Вальверде о 4-м этапе Критериума Дофине-2017

 

   Ричи Порт, месяц назад ставший победителем Тура Романдии-2017, продолжил серию побед в этом году,  выиграв разделку на 4-м этапе Критериума Дофине-2017. Это седьмая победа 32-летнего австралийского гонщика команды BMC в этом году после этапов и генеральной классификации Тура Даун Андер, этапа Париж-Ниццы, общего зачёта Тура Романдии, и первая в карьере победа на этапе Критериума Дофине. Ближайшим соперником Ричи Порта стал его ровесник, действующий чемпион мира и Германии Тони Мартин (Katusha-Alpecin), проигравший ему 12 секунд.

 

  На промежуточной отсечке после 13 км Ричи Порт проигрывал Тони Мартину всего 2 секунды. Благодаря победе на этапе Ричи Порт поднялся на вторую строчку общего зачёта и теперь уступает удержавшему жёлтую майку лидера Томасу Де Гендту (Lotto Soudal) 27 секунд.

 

  Тройку лучших на этапе и в генеральной классификации замкнул Алехандро Вальверде. 37-летний испанский гонщик команды Movistar вернулся в гонки после полуторамесячного перерыва. Его последней гонкой в первой части сезона была классика Льеж-Бастонь-Льеж, где он одержал победу. Алехандро Вальверде проиграл Ричи Порту на 23,5 км дистанции 24 секунды.

 

 

Ричи Порт, Тони Мартин, Алехандро Вальверде о 4-м этапе Критериума Дофине-2017

 

Ричи Порт, Тони Мартин, Алехандро Вальверде о 4-м этапе Критериума Дофине-2017

 Photo © ASO/A.Broadway 

 

  Ричи Порт (BMC): «Я не ожидал, что обойду таких гонщиков как Тони Мартин и Крис Фрум с таким большим преимуществом. И не ожидал, что выиграю этап. Я просто очень хорошо себя чувствовал. Я много работал над разделкой в этом году, и прошло довольно много времени с тех пор, как я так хорошо проезжал индивидуальную гонку на время.  Я очень надеюсь, что в этом году у меня будет больше удачи на Тур де Франс.

 

  Думаю, что с таким составом, который мы собираемся выставить на Тур де Франс, у нас очень хорошие шансы. Они поддерживают меня, и я буду единственным лидером команды. Что будет, то будет, но я думаю, что подойду к Тур де Франс в фантастической форме и с великолепной командой. Тур де Франс выигрывается больше в горах, чем в разделках. Я вполне уверен в своих силах, в том, как прохожу подъёмы на данный момент. Эта разделка стала для меня хорошим тестом.

 

  Я очень доволен тем, как выступаю в этом сезоне, и тем, что команда так сильно верит в меня. Я действительно нашёл для себя счастливое место. Всегда приятно побеждать. Мне бы хотелось выиграть эту гонку, но посмотрим, что получился на следующих этапах».

 

 

Ричи Порт, Тони Мартин, Алехандро Вальверде о 4-м этапе Критериума Дофине-2017

 Photo © ASO/A.Broadway 

 

  Тони Мартин (Katusha-Alpecin): «Если честно, разделка оказалась труднее, чем я ожидал. Когда я проверил профиль, мне казалось, что рельеф более гладкий и его можно пройти в хорошем ритме. Но оказалось совсем по-другому – всё время вверх-вниз, что потребовало смены ритма, то, что я совсем не люблю. Я показал лучшее, на что способен сегодня, моё выступление было в порядке. Я слишком выложился на первом подъёме, и мне немного не хватило на второй части дистанции, особенно на втором подъёме».

 

Ричи Порт, Тони Мартин, Алехандро Вальверде о 4-м этапе Критериума Дофине-2017

 Photo © ASO/A.Broadway 

 

  Алехандро Вальверде (Movistar): «Я очень доволен тем, как проехал. Разделка потребовала сил, и подтвердила, что у меня хорошо идут индивидуальные гонки на время. В этом году все разделки я проехал отлично. Конечно, опередить такого гонщика как Фрум – это много значит. Он всегда выступал в разделках лучше меня, и не просто на 30 секунд, а на минуту и более. Поэтому то, что я опередил его – великолепный для меня результат. Нога сегодня у меня шла отлично.

  В первый день я ощущал недостаток гонок, но на втором и третьем этапах я уже вернулся в ритм, сегодня очень достойно проехал разделку. Я доволен, но впереди трудные этапы. Мы посмотрим, как в горах пойдут соперники, и как я буду чувствовать себя в горах после тренировочного лагеря на высоте».

 

 

 

Результаты 4-го этапа Критериума Дофине-2017

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte BMC Тони Мартин Tony Martin Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar ITT разделка индивидуальная гонка на время Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура

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Комментарии

  • GTX
    Критериум Дофине-2017. Этап 4 (15)
    GTX-Фото
    У Порта сумашедшая форма. Походу он и будет победителем Дофине. Эсли бы не злополучный спринтерский этап на Париж-Ницца, у Контадора и Энао шансов не было бы, а Порт выиграл бы все гонки в которых участвувал в этом сезоне на данный момент. Вальверде даже не удивляюсь. Фрум-Хрум, очередной звоночек, но все станет ясно через 1-2 дня. Талански, слабенько.
  • SSS
    Критериум Дофине-2017. Этап 4 (15)
    SSS-Фото
    Когда была победа на Стельвио, он был очень даже опасен. Даже был виртуальной розовой майкой где-то до середины подъема. И в итоге отодвинул-таки некоторых генеральщиков на строчку ниже.
  • RVL
    Критериум Дофине-2017. Этап 4 (15)
    RVL-Фото
    Латур злой в борьбе напрочь. Будет умирать , но не сдается. Еще в прошлом году ванговал на его генеральные амбиции...
  • uran
    Том Дюмулин продлил контракт с ... (26)
    uran-Фото

    Том аля Росси, дает фору соперникам :)

  • Николай Н.
    Критериум Дофине-2017. Этап 4 (15)
    Николай Н.-Фото

    Фрум и Контадор видно годовятся себя показать в горах.

  • Крайний
    Якоб Фульсанг и Александр Крис ... (21)
    Крайний-Фото

    Цитата: NTs
    Цитата: Gonza Golanov
    Мне кажется, Цабель в этом сезоне смотрится убедительнее Кристоффа. Санек даже не всегда может усидеть у него на колесе при развозах.
    Мне кажется, что генеральщик с победами на грандтурах, закончивший Джиро в пятерке, без работы не останется.

    А от не уверен что все так просто.

    Вообще по всем командам где доминирующее положение занимают американские спонсоры, приобретение Закарина как лидера команды на ГТ это очень большой вопрос.

    Скай могла бы на самом деле, если избавиться от Ланды и перестать ставить эксперименты над Томасом. А они явно хотят нового английского победителя Гранд Тура. Так что вряд ли.

    Не факт, не факт что Закарин легко найдет команду где будет безоговорочным капитаном. Парадокс. Конкурента (точнее заместителя) у него нет, но команда не заточена на выигрыш им Гранд-Тура.

  • velodoctor
    Якоб Фульсанг и Александр Крис ... (21)
    velodoctor-Фото

    Киттель не Замена норвежцу никак, надо ждать тур и смотреть что там викинг покажет. Если он победит думаю придется ему платить больше чем сейчас хотят или отпускать.

  • Rokka
    Критериум Дофине-2017. Этап 4 (15)
    Rokka-Фото
    Сегодня аж обидно стало за Тони(
  • Юрий Скворцов
    Критериум Дофине-2017. Этап 4 (15)
    Юрий Скворцов-Фото
    может как обычно просто в отрыве фигачил и отрыв полностью не добрали по причине отсутствия опасности от его участников генеральщикам?
  • Adriano
    Якоб Фульсанг и Александр Крис ... (21)
    Adriano-Фото

    Про Кристофа уже можно забыть,а Фульсу надо было так в МТБ вместе с Кесьяковым и оставатся. Там они были в свей тарелке и радовали своей борьбой куда больше чем на шоссе.

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
8 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
9 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
10 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152

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