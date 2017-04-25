Ричи Порт – победитель Тура Романдии-2017

Продолжает удивлять прогресс Феллине, на наших глазах трансформирующийся в классного "оллраундера". Вчера он опередил многих записных горняков, а сегодня приехал вровень с элитными раздельщиками типа ван Гардерена и Исагирре и выше Кастровьехо, Фрума и Закарина! Похоже растет новый специалист по классикам с отменным спринтом . Ситуация же с Фрумом продолжает настораживать - если Контадор в т.г. уже показывал готовность порядка 70-75%, то готовность Фрума больше чем на 50% не тянет. Сможет ли он за оставшийся месяц выйти на пик- главная интрига предстоящего ТдФ. Что касается Ильнура, то по-моему он главную свою задачу - вкатиться в гоночный ритм- выполнил успешно и теперь с надеждой может смотреть вперед!