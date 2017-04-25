Ричи Порт – победитель Тура Романдии-2017

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- Дата:
- Сегодня, 16:49
Ричи Порт побеждает в общем зачёте Тура Романдии-2017
32-летний австралийский гонщик команды BMC Ричи Порт (Richie Porte) одержал победу в общем зачёте Тура Романдии-2017. На королевском горном 4-м этапе Ричи Порт финишировал 2-м, и на старте заключительного этапа проигрывал в общем зачёте британскому гонщику Саймону Йейтсу (Orica-Scott) 19 секунд.
В индивидуальной гонке с раздельным стартом протяжённостью 17,88 км Ричи Порту сумел отыграть недостающее время и обойти Саймона Йейтса в генеральной класссификации.
На промежуточной отсечке 6.59 км Ричи Порт показал лучшее время 12 минут и 9 секунд, проехав подъем со средней скоростью 32.543 км/час и опередив стартовавшего следом Саймон Йейтса на 34 секунды, тем самым стал виртуальным лидером желтой майки. Саймон Йейтс финишировал 12-м, проиграв победителю этапа Приможу Рогличу 53 секунды, а Ричи Порту – 45 секунд. В итоге молодой британский гонщик не сумел удержать жёлтую майку лидера и завершил Тур Романдии на 2-м месте в общем зачёте, где проиграл Ричи Порту 21 секунду.
Примож Роглич (LottoNL-Jumbo), выигравший 5-й этап, поднялся на третью ступень подиума Тура Романдии-2017.
Результаты 5 этапа Тура Романдии-2017
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