Ричи Порт - победитель 2-го этапа Тура Даун Андер-2017

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 07:29
Ричи Порт (BMC) побеждает на 2-м этапе Тура Даун Андер-2017
Ричи Порт (Richie Porte), 31-летний австралийский гонщик команды BMC, одержал победу на 2-м этапе Тура Даун Андер-2017.
Он атаковал примерно за 2 км до финиша на подъёме Паракомб (Paracombe). На колесо Ричи Порту сразу сел испанский гонщик команды Movistar Горка Исагирре, но затем ещё одно ускорение Порта позволило ему сбросить соперника.
Эстебан Чавес (Orica-Scott), который в момент первой атаки Порта не смог сразу ответить на рывок, добрал Исагирре, но Ричи Порт был уже вне досягаемости.
На финише Ричи Порт опередил Исагирре и Чавеса на 16 секунд.
Ричи Порт, который два года подряд (2015 и 2016) в общем зачёте Тура Даун Андер занимал 2-е место, возглавил генеральную классификацию Тура Даун Андер-2017.
Тур Даун Андер-2017. Результаты 2 этапа
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