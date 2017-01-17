Ричи Порт - победитель 2-го этапа Тура Даун Андер-2017

Ричи Порт (BMC) побеждает на 2-м этапе Тура Даун Андер-2017

Ричи Порт (Richie Porte), 31-летний австралийский гонщик команды BMC, одержал победу на 2-м этапе Тура Даун Андер-2017.

Он атаковал примерно за 2 км до финиша на подъёме Паракомб (Paracombe). На колесо Ричи Порту сразу сел испанский гонщик команды Movistar Горка Исагирре, но затем ещё одно ускорение Порта позволило ему сбросить соперника.

Эстебан Чавес (Orica-Scott), который в момент первой атаки Порта не смог сразу ответить на рывок, добрал Исагирре, но Ричи Порт был уже вне досягаемости.

На финише Ричи Порт опередил Исагирре и Чавеса на 16 секунд.

Ричи Порт, который два года подряд (2015 и 2016) в общем зачёте Тура Даун Андер занимал 2-е место, возглавил генеральную классификацию Тура Даун Андер-2017.