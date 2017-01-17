VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Ричи Порт - победитель 2-го этапа Тура Даун Андер-2017

Ричи Порт (BMC) побеждает на 2-м этапе Тура Даун Андер-2017

 

  Ричи Порт (Richie Porte), 31-летний австралийский гонщик команды BMC, одержал победу на 2-м этапе Тура Даун Андер-2017.

 

Ричи Порт (BMC) побеждает на 2-м этапе Тура Даун Андер-2017

   Ричи Порт (BMC) побеждает на 2-м этапе Тура Даун Андер-2017

 Ричи Порт (BMC) побеждает на 2-м этапе Тура Даун Андер-2017

 

  Он атаковал примерно за 2 км до финиша на подъёме Паракомб (Paracombe). На колесо Ричи Порту сразу сел испанский гонщик команды Movistar Горка Исагирре, но затем ещё одно ускорение Порта позволило ему сбросить соперника.

  Эстебан Чавес (Orica-Scott), который в момент первой атаки Порта не смог сразу ответить на рывок, добрал Исагирре, но Ричи Порт был уже вне досягаемости.

 

На финише Ричи Порт опередил Исагирре и Чавеса на 16 секунд.

 

Ричи Порт, который два года подряд (2015 и 2016) в общем зачёте Тура Даун Андер занимал 2-е место,  возглавил генеральную классификацию Тура Даун Андер-2017.

 

Тур Даун Андер-2017. Результаты 2 этапа

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte BMC Тур Даун Андер Santos Tour Down Under гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

  • (0)
  • Просмотров
  • (196)

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2016

Ближайшие старты

17 - 22 января 2017

Santos Tour Down Under


ОПРОС

Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 января

Boy Van Poppel (Trek-Segafredo)

Gerd De Keijzer (Team Novo Nordisk)

Miles Scotson (BMC Racing Team)

Jose Diaz (Israel Cycling Academy)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (TNK) 669
2 Кинтана Н. (Col) (MOV) 609
3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
6 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 420
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
9 Чавес Э. (Col) (OBE) 351
10 Мартин Д. (Irl) (EQS) 280

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2017 (63)
Декабрь 2016 (101)
Ноябрь 2016 (104)
Октябрь 2016 (144)
Сентябрь 2016 (174)
Август 2016 (237)