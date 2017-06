Критериум Дофине-2017. Этап 4 Категория:

Дата:

Сегодня, 17:18 Критериум Дофине-2017. Этап 4 La Tour-du-Pin - Bourgoin-Jallieu (ITT), 23.5 км 1 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 28:07 2 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 0:00:12 3 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 0:00:24 4 Stef Clement (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:00:28 5 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 0:00:32 6 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 7 Alberto Contador (Esp) Trek-Segafredo 0:00:35 8 Christopher Froome (Gbr) Team Sky 0:00:37 9 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:00:42 10 Brent Bookwalter (Usa) BMC Racing Team 0:00:45 11 Jesus Herrada Lopez (Esp) Movistar Team 0:00:48 12 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:00:50 13 Daryl Impey (Rsa) Orica-Scott 0:00:55 14 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:59 15 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 0:01:00 16 Andrew Talansky (Usa) Cannondale-Drapac 17 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:01:01 18 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 0:01:03 19 Simon Yates (Gbr) Orica-Scott 20 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 0:01:04 21 Damien Howson (Aus) Orica-Scott 0:01:09 22 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 0:01:10 23 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:01:12 24 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 25 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 0:01:14 26 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:01:18 27 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 28 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:01:19 29 Alexey Vermeulen (Usa) Team LottoNl-Jumbo 0:01:21 30 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:01:23 31 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 32 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 33 Ruben Fernandez Andujar (Esp) Movistar Team 0:01:33 34 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin 0:01:36 35 Rafael Valls (Esp) Lotto Soudal 0:01:38 36 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:39 37 Antwan Tolhoek (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:01:46 38 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:01:47 39 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 40 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 0:01:48 41 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 0:01:50 42 Peter Kennaugh (Gbr) Team Sky 0:01:51 43 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 44 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 0:01:52 45 Louis Meintjes (Rsa) UAE Team Emirates 0:01:53 46 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 47 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:01:55 48 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott 0:01:57 49 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:00 50 Simon Gerrans (Aus) Orica-Scott 0:02:01 51 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 52 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 53 Daniel Navarro (Esp) Cofidis, Solutions Credits 0:02:03 54 Enric Mas (Esp) Quick-Step Floors 0:02:06 55 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 0:02:07 56 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 0:02:08 57 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 58 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:09 59 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 60 Jorge Arcas Peña (Esp) Movistar Team 0:02:10 61 Antonio Carapaz Richard (Ecu) Movistar Team 0:02:13 62 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:02:14 63 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica-Scott 64 Gijs Van Hoecke (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:02:15 65 Haimar Zubeldia (Esp) Trek-Segafredo 66 Daniel Moreno Fernandez (Esp) Movistar Team 0:02:16 67 Christian Knees (Ger) Team Sky 68 Luis-Leon Sanchez Gil (Esp) Astana Pro Team 0:02:20 69 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 70 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:02:21 71 Jérémy Maison (Fra) FDJ 0:02:23 72 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 0:02:25 73 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 74 David Gaudu (Fra) FDJ 75 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 0:02:27 76 Angel Madrazo (Esp) Delko Marseille Provence KTM 0:02:28 77 Julien Vermote (Bel) Quick-Step Floors 0:02:30 78 Sergey Chernetski (Rus) Astana Pro Team 0:02:31 79 Danilo Wyss (Sui) BMC Racing Team 0:02:34 80 Sebastian Langeveld (Ned) Cannondale-Drapac 0:02:39 81 Sven Erik Byström (Nor) Katusha-Alpecin 82 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 0:02:40 83 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 0:02:41 84 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 85 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 86 Ian Boswell (Usa) Team Sky 0:02:43 87 Thierry Hupond (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:02:47 88 Markel Irizar Arranburu (Esp) Trek-Segafredo 89 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 90 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 91 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:02:48 92 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 0:02:49 93 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 94 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 0:02:51 95 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors 96 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 0:02:54 97 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 98 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain-Merida 0:02:56 99 Arnaud Demare (Fra) FDJ 100 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 0:02:58 101 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:02:59 102 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:03:01 103 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:03:06 104 Koen Bouwman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 105 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:03:08 106 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:09 107 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 0:03:12 108 Julien Morice (Fra) Direct Energie 0:03:14 109 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 110 Jay Robert Thomson (Rsa) Dimension Data 0:03:15 111 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 112 Scott Thwaites (Gbr) Dimension Data 113 Amund Grondal Jansen (Nor) Team LottoNl-Jumbo 114 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates 115 Adrien Niyonshuti (Rwa) Dimension Data 0:03:16 116 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 117 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 0:03:17 118 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 0:03:18 119 Dion Smith (Nzl) Wanty - Groupe Gobert 0:03:20 120 André Cardoso (Por) Trek-Segafredo 0:03:21 121 Kilian Frankiny (Sui) BMC Racing Team 0:03:22 122 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 123 Federico Zurlo (Ita) UAE Team Emirates 0:03:25 124 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:03:27 125 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 126 Petr Vakoc (Cze) Quick-Step Floors 127 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 0:03:28 128 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:03:30 129 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida 0:03:32 130 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:03:33 131 Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data 0:03:35 132 Delio Fernandez Cruz (Esp) Delko Marseille Provence KTM 0:03:36 133 Jesus Alberto Hernandez Blazquez (Esp) Trek-Segafredo 0:03:37 134 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 135 Nathan Brown (Usa) Cannondale-Drapac 0:03:40 136 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 137 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 138 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:41 139 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 0:03:42 140 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 141 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 142 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 0:03:45 143 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 0:03:46 144 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:03:51 145 Michael Morkov (Den) Katusha-Alpecin 0:03:52 146 Mickaël Delage (Fra) FDJ 0:03:56 147 James Shaw (Gbr) Lotto Soudal 148 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 149 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:04:02 150 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 0:04:04 151 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 0:04:05 152 Bert De Backer (Bel) Team Sunweb 0:04:06 153 Brendan Canty (Aus) Cannondale-Drapac 154 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 0:04:15 155 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:04:16 156 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 0:04:20 157 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 0:04:23 158 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 0:04:24 159 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 0:04:28 160 David Lopez Garcia (Esp) Team Sky 0:04:36 161 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 162 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 163 Davide Cimolai (Ita) FDJ 0:04:37 164 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:04:39 165 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:04:49 166 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 167 Jonas Van Genechten (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:05:20 168 Ian Stannard (Gbr) Team Sky 0:06:00 169 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe 0:06:07 Промежуточная отс. 12.5 км 1 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 14:31:00 2 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 0:02 3 Christopher Froome (Gbr) Team Sky 0:12 4 Stef Clement (Ned) Team LottoNl-Jumbo 5 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 0:20 6 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 0:22 7 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 8 Alberto Contador (Esp) Trek-Segafredo 0:24 9 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 0:27 10 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:33 11 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 0:34 12 Daryl Impey (Rsa) Orica-Scott 0:35 13 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:36 14 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 15 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:37 16 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 0:38 17 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 18 Andrew Talansky (Usa) Cannondale-Drapac 0:39 19 Brent Bookwalter (Usa) BMC Racing Team 20 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 21 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:40 22 Jesus Herrada Lopez (Esp) Movistar Team 0:42 23 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:44 24 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 25 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:45 26 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 27 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 28 Simon Yates (Gbr) Orica-Scott 0:46 29 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:47 30 Damien Howson (Aus) Orica-Scott 0:51 31 Ruben Fernandez Andujar (Esp) Movistar Team 0:53 32 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 33 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin 0:54 34 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 35 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 0:55 36 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 37 Luis-Leon Sanchez Gil (Esp) Astana Pro Team 0:56 38 Alexey Vermeulen (Usa) Team LottoNl-Jumbo 0:57 39 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 40 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 0:59 41 Jorge Arcas Peña (Esp) Movistar Team 0:01:00 42 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:01 43 Antwan Tolhoek (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:01:02 44 Rafael Valls (Esp) Lotto Soudal 0:01:03 45 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:04 46 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:01:05 47 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:01:07 48 Peter Kennaugh (Gbr) Team Sky 49 Louis Meintjes (Rsa) UAE Team Emirates 0:01:08 50 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 51 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 0:01:10 52 Daniel Navarro (Esp) Cofidis, Solutions Credits 0:01:11 53 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 54 Enric Mas (Esp) Quick-Step Floors 0:01:12 55 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 56 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 57 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:01:13 58 Daniel Moreno Fernandez (Esp) Movistar Team 0:01:14 59 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 0:01:15 60 Haimar Zubeldia (Esp) Trek-Segafredo 0:01:17 61 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 62 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:18 63 Antonio Carapaz Richard (Ecu) Movistar Team 64 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:19 65 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 66 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica-Scott 67 Angel Madrazo (Esp) Delko Marseille Provence KTM 0:01:20 68 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 69 Simon Gerrans (Aus) Orica-Scott 0:01:21 70 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott 0:01:22 71 Danilo Wyss (Sui) BMC Racing Team 0:01:23 72 Jérémy Maison (Fra) FDJ 73 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 74 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:01:25 75 Julien Vermote (Bel) Quick-Step Floors 76 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 77 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:01:26 78 Sven Erik Byström (Nor) Katusha-Alpecin 0:01:28 79 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 80 Thierry Hupond (Fra) Delko Marseille Provence KTM 81 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 82 Markel Irizar Arranburu (Esp) Trek-Segafredo 0:01:30 83 Sergey Chernetski (Rus) Astana Pro Team 84 Sebastian Langeveld (Ned) Cannondale-Drapac 85 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:01:31 86 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 87 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 0:01:32 88 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 89 Gijs Van Hoecke (Bel) Team LottoNl-Jumbo 90 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:01:33 91 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:35 92 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:01:37 93 David Gaudu (Fra) FDJ 0:01:38 94 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:01:39 95 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 96 Arnaud Demare (Fra) FDJ 0:01:40 97 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 98 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 0:01:41 99 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain-Merida 0:01:43 100 Ian Boswell (Usa) Team Sky 101 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 102 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates 103 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:01:45 104 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 0:01:46 105 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 106 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 107 Julien Morice (Fra) Direct Energie 0:01:47 108 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 109 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:50 110 Koen Bouwman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 111 Kilian Frankiny (Sui) BMC Racing Team 0:01:51 112 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors 113 Brendan Canty (Aus) Cannondale-Drapac 0:01:52 114 Scott Thwaites (Gbr) Dimension Data 0:01:53 115 Jay Robert Thomson (Rsa) Dimension Data 116 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 117 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 118 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:01:54 119 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:55 120 Adrien Niyonshuti (Rwa) Dimension Data 121 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 0:01:57 122 Delio Fernandez Cruz (Esp) Delko Marseille Provence KTM 123 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 0:01:58 124 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida 125 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 0:01:59 126 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 127 Amund Grondal Jansen (Nor) Team LottoNl-Jumbo 128 Nathan Brown (Usa) Cannondale-Drapac 0:02:00 129 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 130 André Cardoso (Por) Trek-Segafredo 0:02:01 131 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 132 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 0:02:02 133 Federico Zurlo (Ita) UAE Team Emirates 134 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 135 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 0:02:03 136 Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data 0:02:05 137 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 138 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:02:06 139 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 140 Dion Smith (Nzl) Wanty - Groupe Gobert 141 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 142 James Shaw (Gbr) Lotto Soudal 0:02:07 143 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 0:02:08 144 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 0:02:09 145 Petr Vakoc (Cze) Quick-Step Floors 146 Michael Morkov (Den) Katusha-Alpecin 0:02:10 147 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 0:02:11 148 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:02:15 149 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 0:02:16 150 Mickaël Delage (Fra) FDJ 0:02:17 151 Jesus Alberto Hernandez Blazquez (Esp) Trek-Segafredo 152 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 153 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 0:02:18 154 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 155 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 0:02:24 156 Bert De Backer (Bel) Team Sunweb 0:02:26 157 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 0:02:32 158 Davide Cimolai (Ita) FDJ 159 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 0:02:34 160 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 0:02:36 161 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:38 162 David Lopez Garcia (Esp) Team Sky 0:02:39 163 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:02:40 164 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:42 165 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 0:02:46 166 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:02:48 167 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe 0:02:50 168 Ian Stannard (Gbr) Team Sky 0:03:03 169 Jonas Van Genechten (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:03:09

Генеральная классификация после 4 этапа 1 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 13:05:53 2 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 0:00:27 3 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 0:00:51 4 Stef Clement (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:00:55 5 Alberto Contador (Esp) Trek-Segafredo 0:01:02 6 Christopher Froome (Gbr) Team Sky 0:01:04 7 Brent Bookwalter (Usa) BMC Racing Team 0:01:12 8 Jesus Herrada Lopez (Esp) Movistar Team 0:01:15 9 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:01:17 10 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:01:22 11 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:24 12 Andrew Talansky (Usa) Cannondale-Drapac 0:01:27 13 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 0:01:30 14 Simon Yates (Gbr) Orica-Scott 15 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 0:01:31 16 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 0:01:37 17 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 18 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:01:45 19 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 20 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:01:46 21 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 0:01:49 22 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:01:50 23 Ruben Fernandez Andujar (Esp) Movistar Team 0:02:00 24 Rafael Valls (Esp) Lotto Soudal 0:02:05 25 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 0:02:09 26 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:02:14 27 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:15 28 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 29 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 0:02:17 30 Peter Kennaugh (Gbr) Team Sky 0:02:18 31 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 0:02:19 32 Louis Meintjes (Rsa) UAE Team Emirates 0:02:20 33 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 34 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott 0:02:24 35 Daniel Navarro (Esp) Cofidis, Solutions Credits 0:02:30 36 Enric Mas (Esp) Quick-Step Floors 0:02:33 37 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:36 38 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:02:41 39 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica-Scott 40 Haimar Zubeldia (Esp) Trek-Segafredo 0:02:42 41 Daniel Moreno Fernandez (Esp) Movistar Team 0:02:43 42 Luis-Leon Sanchez Gil (Esp) Astana Pro Team 0:02:47 43 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:02:49 44 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 0:02:52 45 David Gaudu (Fra) FDJ 46 Ian Boswell (Usa) Team Sky 0:03:10 47 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin 0:03:13 48 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:03:14 49 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 50 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:03:15 51 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 0:03:28 52 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:03:33 53 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 0:03:38 54 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates 0:03:42 55 André Cardoso (Por) Trek-Segafredo 0:03:48 56 Antonio Carapaz Richard (Ecu) Movistar Team 0:03:50 57 Angel Madrazo (Esp) Delko Marseille Provence KTM 0:04:05 58 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:04:07 59 Sergey Chernetski (Rus) Astana Pro Team 0:04:08 60 Sven Erik Byström (Nor) Katusha-Alpecin 0:04:16 61 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 0:04:28 62 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain-Merida 0:04:33 63 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 0:04:49 64 Danilo Wyss (Sui) BMC Racing Team 0:04:50 65 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 0:04:52 66 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:04:53 67 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 0:04:54 68 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 0:05:03 69 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 0:05:05 70 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:18 71 Brendan Canty (Aus) Cannondale-Drapac 0:05:43 72 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:05:52 73 Delio Fernandez Cruz (Esp) Delko Marseille Provence KTM 0:05:57 74 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 0:06:06 75 Nathan Brown (Usa) Cannondale-Drapac 0:06:35 76 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 0:06:46 77 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 0:06:52 78 Simon Gerrans (Aus) Orica-Scott 0:06:53 79 Jérémy Maison (Fra) FDJ 0:07:16 80 Alexey Vermeulen (Usa) Team LottoNl-Jumbo 0:07:23 81 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 0:07:57 82 Damien Howson (Aus) Orica-Scott 0:08:04 83 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:08:23 84 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 0:08:27 85 Scott Thwaites (Gbr) Dimension Data 0:08:30 86 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 0:08:33 87 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:08:41 88 Julien Vermote (Bel) Quick-Step Floors 0:08:43 89 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 90 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 0:08:58 91 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 0:09:25 92 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:09:43 93 Jorge Arcas Peña (Esp) Movistar Team 0:09:45 94 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:09:46 95 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:09:51 96 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:09:54 97 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:09:56 98 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 0:10:01 99 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 0:10:09 100 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:10:14 101 Thierry Hupond (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:10:22 102 Markel Irizar Arranburu (Esp) Trek-Segafredo 103 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 0:10:24 104 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 105 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 0:10:26 106 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:10:30 107 Daryl Impey (Rsa) Orica-Scott 0:10:44 108 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 109 Dion Smith (Nzl) Wanty - Groupe Gobert 0:10:55 110 Kilian Frankiny (Sui) BMC Racing Team 0:10:57 111 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:11:05 112 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 0:11:09 113 Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data 0:11:10 114 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 0:11:21 115 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:11:31 116 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 0:12:04 117 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 0:13:35 118 Antwan Tolhoek (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:14:22 119 Jay Robert Thomson (Rsa) Dimension Data 0:14:56 120 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 0:14:57 121 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:15:50 122 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 0:15:53 123 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 0:16:13 124 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 0:16:18 125 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 0:16:24 126 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 0:17:03 127 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors 0:17:09 128 Gijs Van Hoecke (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:17:19 129 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:17:33 130 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 0:17:51 131 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 0:18:04 132 Michael Morkov (Den) Katusha-Alpecin 0:18:05 133 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 134 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:18:10 135 Arnaud Demare (Fra) FDJ 0:18:15 136 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 0:18:23 137 Sebastian Langeveld (Ned) Cannondale-Drapac 0:18:26 138 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 0:18:30 139 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 0:18:32 140 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:18:41 141 Julien Morice (Fra) Direct Energie 0:18:43 142 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 0:18:44 143 David Lopez Garcia (Esp) Team Sky 0:18:57 144 Koen Bouwman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:19:05 145 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:19:18 146 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:19:31 147 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 0:19:46 148 Mickaël Delage (Fra) FDJ 0:19:58 149 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:20:14 150 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 0:20:17 151 Bert De Backer (Bel) Team Sunweb 0:20:19 152 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:20:31 153 Petr Vakoc (Cze) Quick-Step Floors 0:20:42 154 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 0:21:24 155 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 0:21:56 156 Adrien Niyonshuti (Rwa) Dimension Data 0:22:45 157 Amund Grondal Jansen (Nor) Team LottoNl-Jumbo 0:24:36 158 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida 0:25:32 159 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:25:42 160 James Shaw (Gbr) Lotto Soudal 0:25:47 161 Federico Zurlo (Ita) UAE Team Emirates 0:26:47 162 Jesus Alberto Hernandez Blazquez (Esp) Trek-Segafredo 0:28:27 163 Davide Cimolai (Ita) FDJ 0:29:31 164 Jonas Van Genechten (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:29:34 165 Ian Stannard (Gbr) Team Sky 0:29:35 166 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:32:33 167 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:32:44 168 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 0:32:48 169 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe 0:45:43 Критериум Дофине-2017. Критериум Дофине-2017. Превью Результаты 1 этапа Критериум Дофине-2017 Результаты 2 этапа Критериум Дофине-2017 Результаты 3 этапа Критериум Дофине-2017



