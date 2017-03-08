Ричи Порт – победитель 7-го этапа Париж-Ницца-2017

Ричи Порт - победитель 7-го королевского горного этапа гонки Париж-Ницца-2017

Ричи Порт (Richie Porte) стал победителем 7-го, королевского горного, этапа гонки Париж-Ницца-2017 с финишем в подъём Коль-де-ла-Куйоль, самой высокой точки (1678 м) в истории французской многодневной велогонки. Австралийский гонщик команды BMC компенсировал неудачу на прошлом этапе, где его атака не принесла ему победы.

На предпоследнем подъёма этапа Сен-Мартен команда Sky задавала скорость, работая на своего лидера Серхио Энао. Затем скорость в уменьшающейся группе лидеров начал задавать Харлинсон Пантано (Trek-Segafredo), работающий на своего капитана Альберто Контадора. За 10,5 км до финиша из группы лидеров выпал Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors), который в итоге потерял жёлтую майку лидера.

Последний из гонщиков отрыва, Диего Улисси (UAE Team Emirates) был пойман группой лидеров за 10 км до финиша.

За 9 км до финиша в первой группе остались Микель Ниеве и Серхио Энао (Sky), Харлинсон Пантано и Альберто Контадор (Trek-Segafredo), Ричи Порт (BMC), Дэн Мартин (Quick Step Floors), Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin), Якоб Фугльсанг (Astana), Йон Исагирре (Bahrain-Merida).

Ричи Порт атаковал из группы лидеров за 3,3 км до финиша и создал просвет, за 2,3 км у него было 13 секунд преимущества. За его спиной ехали Альберто Контадор и Серхио Энао, Дэн Мартин преследовал их в одиночку.

Альберто Контадор атаковал на последнем километре дистанции, но Ричи Порту хватило преимущества, чтобы взять победу на этапе. Он опередил ближайшего преследователя, Альберто Контадора на 21 секунду. Дэн Мартин замкнул на этапе тройку лучших. Серхио Энао финишировал 4-м и возглавил общий зачёт Париж-Ницца-2017, где теперь опережает Дэна Мартина на 30 секунд и Альберто Контадора на 31 секунду.