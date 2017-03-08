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Ричи Порт – победитель 7-го этапа Париж-Ницца-2017

Ричи Порт - победитель 7-го королевского горного этапа гонки Париж-Ницца-2017

 

Ричи Порт (Richie Porte) стал победителем 7-го, королевского горного, этапа гонки Париж-Ницца-2017 с финишем в подъём  Коль-де-ла-Куйоль, самой высокой точки (1678 м) в истории французской многодневной велогонки. Австралийский гонщик команды BMC компенсировал неудачу на прошлом этапе, где его атака не принесла ему победы.

 

 

На предпоследнем подъёма этапа Сен-Мартен команда Sky задавала скорость, работая на своего лидера Серхио Энао. Затем скорость в уменьшающейся группе лидеров начал задавать Харлинсон Пантано (Trek-Segafredo), работающий на своего капитана Альберто Контадора. За 10,5 км до финиша из группы лидеров выпал Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors), который в итоге потерял жёлтую майку лидера.

 

Последний из гонщиков отрыва, Диего Улисси (UAE Team Emirates) был пойман группой лидеров за 10 км до финиша.

 

За 9 км до финиша в первой группе остались Микель Ниеве и Серхио Энао (Sky), Харлинсон Пантано и Альберто Контадор (Trek-Segafredo), Ричи Порт (BMC), Дэн Мартин (Quick Step Floors), Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin), Якоб Фугльсанг (Astana), Йон Исагирре (Bahrain-Merida).

 

Ричи Порт атаковал из группы лидеров за 3,3 км до финиша и создал просвет, за 2,3 км у него было 13 секунд преимущества. За его спиной ехали Альберто Контадор и Серхио Энао, Дэн Мартин преследовал их в одиночку.

 

 

Альберто Контадор атаковал на последнем километре дистанции, но Ричи Порту хватило преимущества, чтобы взять победу на этапе. Он опередил ближайшего преследователя, Альберто Контадора на 21 секунду. Дэн Мартин замкнул на этапе тройку лучших. Серхио Энао финишировал 4-м и возглавил общий зачёт Париж-Ницца-2017, где теперь опережает Дэна Мартина на 30 секунд и Альберто Контадора на 31 секунду.

 

Результаты 7-го этапа Париж-Ницца-2017

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte Париж-Ницца Paris-Nice гонка Мирового тура победа из одиночного отрыва

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Комментарии

  • rude_rider
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    rude_rider-Фото
    Еврик 2 гонку показал вчера в прямом так что не гоните волну почем зря
  • Антон Рыбаков
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (16)
    Антон Рыбаков-Фото
    Извините, не там откомментировал)))
  • Stack
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    Stack-Фото
    Евроспорт2 же показывал в прямом эфире, что не так-то?
  • Адриен
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    Адриен-Фото
    Установите расширение для браузера anonymoX или Browsec.
  • Антон Рыбаков
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (16)
    Антон Рыбаков-Фото
    Была трансляция, без комментариев правда, и тиррено и париж посмотрел, с компа через плеер!
  • EL-Fenomeno
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    EL-Fenomeno-Фото

    Для главных итальянецв на генерал этап получился не айс (что Нибали, что ещё хуже Ару), один Пооцовиво порадовал.

  • DV
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    DV-Фото

    Цитата: marketbk
    А по подробнее о "плохих" (хз что за слово замодерировано) монстрах в Кати за последние годы?

    забиваем в гугл "гонщик Катюши пойман на допинге" и читаем.

     

  • EL-Fenomeno
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    EL-Fenomeno-Фото

    Еврик отдает должное зимнему сезону, так как крутит его всегда, тем более, что там во всех видах пошли последние этапы/гонки.

    А что касается ТА (4-й этап), ну, Кинтана знал зачем он приехал нат эту гонку, и какой этап он должен зацепить - все удалось)) Последние 5 км. выдались очень интересными. Шпилак мощно шел, но когда тебя преследуют такие зубры-горняки, увы, надо уступать. Томас мощно, будет надёжная подпорка для Фруми на ТдФ на всех этапах и, что самое главное, до самого конца (если понадобится).
    Возможно колумбиец удержит свои лидерство в генерале до самого финиша ТА, но за подиум ожидается ещё та битва

  • HastaManana
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    HastaManana-Фото
    https://www.procyclinglive.com/livestream/
  • EL-Fenomeno
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да, Ильнур пока на самые решающие этапы, если надо "драться" в очную, пока ещё не тянет (может потому что только март месяц).
    Конта молодец, застолбил себе подлиум и на этапе, и в генерале.

    P.S.

    Жаль, что королевский этап на ПН совпал с королевским этапом на ТА, а Евроспорт 1 не транслировал LIVE ни французкую гонку, ни итальянскую.

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3 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
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8 Саган П. (Svk) (BOH) 325
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