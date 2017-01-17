- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 08:11
Ричи Порт – победитель 5-го этапа Тура Даун Андер-2017
Ричи Порт (Richie Porte) в четвёртый раз в карьере одержал победу на этапе с прохождением подъёма Вилланга (Willunga). 31-летний австралийский гонщик команды BMC вновь доказал, что на Вилланге ему нет равных. На атаку Порта не сумел ответить ни один из соперников, от которых он уехал после второго рывка и с преимуществом в 20 секунд пересёк линию финиша.
Photo © @kirstybaxter79
Вторым финишировал австралийский гонщик команды Dimension Data Натан Хаас (Nathan Haas).
Колумбийский гонщик команды Orica-Scott Эстебан Чавес пересёк линию финиша 3-м, защитив свою позицию в общем зачёте.
Перед финальным этапом Тура Даун Андер-2017 Ричи Порт лидирует в генеральной классификации с преимуществом в 48 секунд, вплотную приблизившись к первой в карьере победе на австралийской многодневной гонке Мирового тура, в которой дважды финишировал 2-м.
В десятке лучших генеральной классификации 5 австралийских гонщиков.
Натан Хаас (Dimension Data) благодаря своей атаке на финише сумел ворваться в тройку лидеров общего зачёта, оттеснив австралийского гонщика команды Bora-Hansgrohe Джея МакКарти.
Тур Даун Андер-2017. Результаты 5 этапа
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены
Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- (0)
- Просмотров
- (445)