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Ричи Порт – победитель 5-го этапа Тура Даун Андер-2017

Ричи Порт – победитель 5-го этапа Тура Даун Андер-2017

 

  Ричи Порт (Richie Porte) в четвёртый раз в карьере одержал победу на этапе с прохождением подъёма Вилланга (Willunga). 31-летний австралийский гонщик команды BMC вновь доказал, что на Вилланге ему нет равных. На атаку Порта не сумел ответить ни один из соперников, от которых он уехал после второго рывка и с преимуществом в 20 секунд пересёк линию финиша.

 

 

 Photo © ‏@kirstybaxter79

 

Вторым финишировал австралийский гонщик команды Dimension Data Натан Хаас (Nathan Haas).

 

Колумбийский гонщик команды Orica-Scott Эстебан Чавес пересёк линию финиша 3-м, защитив свою позицию в общем зачёте.

 

  Перед финальным этапом Тура Даун Андер-2017 Ричи Порт лидирует в генеральной классификации с преимуществом в 48 секунд, вплотную приблизившись к первой в карьере победе на австралийской многодневной гонке Мирового тура, в которой дважды финишировал 2-м.

 

В десятке лучших генеральной классификации 5 австралийских гонщиков.

 

Натан Хаас (Dimension Data) благодаря своей атаке на финише сумел ворваться в тройку лидеров общего зачёта, оттеснив австралийского гонщика команды Bora-Hansgrohe Джея МакКарти.

 

Тур Даун Андер-2017. Результаты 5 этапа

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte BMC Тур Даун Андер Santos Tour Down Under гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Евгений77
    Хочешь быть крутым? Крути! (5)
    Евгений77-Фото
    Отличная мысль по поводу разделения на чемпионов и победителей первенств!! Абсолютно с вами согласен!
  • Avrora
    Хочешь быть крутым? Крути! (5)
    Avrora-Фото

    Можно ли найти какие-нибудь другие слова в адрес наших замечательных журналиств, кроме слов восхищения и благодарности! Мало того, что они каждый день, вернее вечер, дарили всем любителям велотрека великолепные остроумные репортажи с соревнований  "по горячим следам". При этом, Николай и Влад, оказывается, серьезно болели, но самоотверженно и честно работали "на полную катушку". Хочется надеяться, что поддержка тех упомянутых в статье неравнодушных людей, настоящих и надёжных друзей, "которые, словно Чип и Дейл, мигом поспешили на помощь", помогла нашим любимым журналистам выздороветь как можно скорее!!!

  • Pinkerton
    Тур Даун Андер-2017. Результат ... (3)
    Pinkerton-Фото

    Рад за Ричи, молодец! Наконец-то ему удача улыбнулась. Также пожелаю ему побед на ГТ!

  • velodoctor
    Приглашения на Вуэльту Каталон ... (2)
    velodoctor-Фото

    Если учесть что Цатевич там этап финальный выиграл в том году, могли б и пригласить. 

  • Arsink
    Хочешь быть крутым? Крути! (5)
    Arsink-Фото
    Очередная благодарность за статью и изобилие моих фото, большущие спасибо!
  • Sm1T
    Тур Даун Андер-2017. Результат ... (3)
    Sm1T-Фото

    Ну давай Ричи, надо в этом году уж попадать на подиум ГТ

  • velodoctor
    Тур Даун Андер-2017. Результат ... (3)
    velodoctor-Фото

    Вот так форма у порта, какая сумашедшая атака по силе. Отлично.  Кто-то из катюши 11 или 12



    Рестрепо отлично проехал, неожидал от молодого колумбийца такой прыти. good

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Калеб Юэн, Петер Саган и Данни ... (1)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    Тинькофф не кнокает Пето)

    вот и не хватает адреналина для первого места))

  • VeloVelo
    Приглашения на Вуэльту Каталон ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Русвело, ау!

  • Mashavelo
    Хочешь быть крутым? Крути! (5)
    Mashavelo-Фото
    Честно?я в восторге от статьи и фоток, как всегда на высоте и не оставляет меня равнодушной , с удовольствием читаю и улыбаюсь от шуток и фраз! Спасибо большое! Выздоравливайте и берегите себя! ;-) P.S. "Золотая" сумма 59 не даром номер 99 =) С Уважением ваш читатель и поклонница Мария Аверина!)))

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