Ричи Порт – победитель 5-го этапа Тура Даун Андер-2017

Ричи Порт (Richie Porte) в четвёртый раз в карьере одержал победу на этапе с прохождением подъёма Вилланга (Willunga). 31-летний австралийский гонщик команды BMC вновь доказал, что на Вилланге ему нет равных. На атаку Порта не сумел ответить ни один из соперников, от которых он уехал после второго рывка и с преимуществом в 20 секунд пересёк линию финиша.

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Вторым финишировал австралийский гонщик команды Dimension Data Натан Хаас (Nathan Haas).

Колумбийский гонщик команды Orica-Scott Эстебан Чавес пересёк линию финиша 3-м, защитив свою позицию в общем зачёте.

Перед финальным этапом Тура Даун Андер-2017 Ричи Порт лидирует в генеральной классификации с преимуществом в 48 секунд, вплотную приблизившись к первой в карьере победе на австралийской многодневной гонке Мирового тура, в которой дважды финишировал 2-м.

В десятке лучших генеральной классификации 5 австралийских гонщиков.

Натан Хаас (Dimension Data) благодаря своей атаке на финише сумел ворваться в тройку лидеров общего зачёта, оттеснив австралийского гонщика команды Bora-Hansgrohe Джея МакКарти.