Альберто Контадор и Крис Фрум о 4-м этапе Критериума Дофине-2017

Альберто Контадор опередил Криса Фрума на 2 секунды на разделке 4-го этапа Критериума Дофине-2017

Капитан команды Trek-Segafredo Альберто Контадор на разделке 4-го этапа Критериума Дофине-2017 обошёл капитана команды Sky Криса Фрума на 2 секунды, заняв 7-е место. На промежуточной отсечке Контадор уступал Фруму 12 секунд, но в итоге опередил его. Победителю этапа Ричи Порту (BMC) Контадор и Фрум проиграли 35 и 37 секунд соответственно.

Photo © ASO/A.Broadway

Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Самое важное, что я хорошо себя чувствую, потому что в прошлые годы, не знаю, почему, но в этой гонке в разделке ощущал себя не лучшим образом. Я всегда терял время. Сейчас я очень доволен своими ощущениями, потому что чувствую, что сегодня в подъёме у меня оставались силы. Хотя такие дороги, равнинные отрезки, подходят таким гонщикам как Тони Мартин. Но я финишировал 7-м, и всё ещё свежий, это самое главное.

Послезавтра в горах начнётся хорошая работа в подготовке к Тур де Франс. Я собираюсь пройти последние этапы гонки спокойно, не заставляя мою команду брать ответственность. Моя единственная цель – хорошо поработать перед июлем. Я думал, что сегодня проиграю немного времени, потому что Порт и Фрум приехали сюда в лучшей форме.

У меня были некоторые сложные моменты, потому что мы кое-что поменяли на велосипеде, работали над посадкой, попробовали кое-что другое. Мы использовали другие материалы. Trek всегда много работает над этим, мы сделали изменения в последний момент, и поэтому сегодня я чувствовал себя немного необычно, но до Тур де Франс ещё три недели».

Photo © ASO/A.Broadway

Крис Фрум (Sky): «Ричи проехал невероятно, Вальверде и Контадор тоже проехали очень мощно. Разделка была тяжёлой, и моё выступление получилось не лучшим. Но в любом случае, разделка показала, в какой отличной форме находятся мои соперники, которые поедут Тур де Франс. Я знал, что уровень соперников будет высоким, а разделка лишь подтвердила это.

У меня есть три недели после Критериума Дофине, чтобы поработать над индивидуальной гонкой на время, очевидно, это необходимо. До настоящего момента я всё делал правильно, мне просто надо продолжать работать до старта Тур де Франс.

Разделка изменит динамику. Если бы я выиграл сегодня время, то мне пришлось бы ехать в горах защищаясь. Теперь мне надо компенсировать потери, поэтому придётся перейти в наступление в ближайшие дни».