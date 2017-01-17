 Четвёртая в карьере победа Ричи Порта на подъёме Вилланга

Ричи Порт побеждает на подъёме Вилланга на 5-м этапе Тура Даун Андер-2017

Ричи Порт (Richie Porte) продолжил победную серию на подъёме Вилланга, где выиграл этап Тура Даун Андер в четвёртый раз в карьере. Но впервые 31-летний австралийский гонщик команды BMC одержал победу на этапе с финишем на Вилланге, будучи в майке лидера.

Хотя Ричи Порт говорил, что на 5-м этапе Тура Даун Андер-2017 будет ехать от обороны, защищая майку, за 1,7 км до финиша он всё же провёл свою фирменную атаку, с лёгкостью уехав от соперников на финальном прохождении Вилланги, и привёз им на финише 20 секунд. Ричи Порт, который в прошлые годы дважды терял шансы на победу, оставаясь вторым, теперь лидирует в генеральной классификации с весьма комфортным преимуществом в 48 секунд перед 6-м и финальным спринтерским этапом.

Photo © Tim De Waele/TDWsport.com

Photo © Tim De Waele/TDWsport.com

Ричи Порт о 5-м этапе Тура Даун Андер-2017

«Это великолепно – одержать победу на таком этапе. Меня чествуют как победителя, но я должен сказать о моих товарищах по команде, каждый из которых работал, чтобы вывезти меня сегодня на самую лучшую позицию. Было приятно довести до победного конца их усилия.

Для меня это был самый тяжёлый подъём на Виллангу из всех, что были в карьере. Я не хотел атаковать так рано, но не ожидал, что соперники начнут атаковать в начале Вилланги. Мне было ужасно больно, но остальные ребята тоже мучились, и я подумал, что это идеальный момент для атаки.

Сейчас у меня хорошее преимущество в общем зачёте, думаю, я смогу уберечься от неприятностей. Завтра мне хочется просто доехать до финиша.

Всегда, с тех пор, как выступал в команде UniSA, я мечтал выиграть эту гонку. Я уже говорил, что хотел бы вписать своё имя в историю Тура Даун Андер.

Photo © Tim De Waele/TDWsport.com

Это была трудная неделя гонки, мои соперники сильны. Сегодня команда Sky сделала гонку тяжёлой для всех, задавая скорость у подножия, но это в какой-то степени было мне на руку. В итоге я показал, что нахожусь в хорошей форме. Выиграть два этапа – это невероятно. А победа на таком нелёгком подъёме воодушевляет.

Моя самая большая цель в этом году – Тур де Франс».