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Четвёртая в карьере победа Ричи Порта на подъёме Вилланга

 Ричи Порт побеждает на подъёме Вилланга на 5-м этапе Тура Даун Андер-2017

 

  Ричи Порт (Richie Porte) продолжил победную серию на подъёме Вилланга, где выиграл этап Тура Даун Андер в четвёртый раз в карьере. Но впервые 31-летний австралийский гонщик команды BMC одержал победу  на этапе с финишем на Вилланге, будучи в майке лидера.

 

  Хотя Ричи Порт говорил, что на 5-м этапе Тура Даун Андер-2017 будет ехать от обороны, защищая майку, за 1,7 км до финиша он всё же провёл свою фирменную атаку, с лёгкостью уехав от соперников на финальном прохождении Вилланги, и привёз им на финише 20 секунд.  Ричи Порт, который в прошлые годы дважды терял шансы на победу, оставаясь вторым, теперь лидирует в генеральной классификации с весьма комфортным преимуществом в 48 секунд перед 6-м и финальным спринтерским этапом.

 

Четвёртая в карьере победа Ричи Порта на подъёме Вилланга

 Photo © Tim De Waele/TDWsport.com

Четвёртая в карьере победа Ричи Порта на подъёме Вилланга

 Четвёртая в карьере победа Ричи Порта на подъёме Вилланга

 Photo © Tim De Waele/TDWsport.com

 

 

  Ричи Порт о 5-м этапе Тура Даун Андер-2017

 

  «Это великолепно – одержать победу на таком этапе. Меня чествуют как победителя, но я должен сказать о моих товарищах по команде, каждый из которых работал, чтобы вывезти меня сегодня на самую лучшую позицию. Было приятно довести до победного конца их усилия.

 

 Для меня это был самый тяжёлый подъём на Виллангу из всех, что были в карьере. Я не хотел атаковать так рано, но не ожидал, что соперники начнут атаковать в начале Вилланги.  Мне было ужасно больно, но остальные ребята тоже мучились, и я подумал, что это идеальный момент для атаки.

 

  Сейчас у меня хорошее преимущество в общем зачёте, думаю, я смогу уберечься от неприятностей. Завтра мне хочется просто доехать до финиша.

Всегда, с тех пор, как выступал в команде UniSA, я мечтал выиграть эту гонку. Я уже говорил, что хотел бы вписать своё имя в историю Тура Даун Андер.

 

Четвёртая в карьере победа Ричи Порта на подъёме Вилланга

 Photo © Tim De Waele/TDWsport.com

 

  Это была трудная неделя гонки, мои соперники сильны. Сегодня команда Sky сделала гонку тяжёлой для всех, задавая скорость у подножия, но это в какой-то степени было мне на руку. В итоге я показал, что нахожусь в хорошей форме. Выиграть два этапа – это невероятно. А победа на таком нелёгком подъёме воодушевляет.

 

Моя самая большая цель в этом году – Тур де Франс».

 

Тур Даун Андер-2017. Результаты 5 этапа

 

 

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte BMC Тур Даун Андер Santos Tour Down Under гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Лариса Евтушенко
    Хочешь быть крутым? Крути! (8)
    Лариса Евтушенко-Фото

    В первые попав на велотрек и посмотрев ЧР -я была очарована увиденным!!!!!эмоции зашкаливали!!!!Во первых от того что увидела своего сына на пъедестале !!А во вторых -познакомилась с прекрасными людьми -Н Парилиным и В Богомоловым!!!!хочу выразить благодарность им за чудесные  статьи и фото !!!!!!!!Утром просыпалась и скорее на Велолайв --читать очередной репортаж !!!Такое впечатление что они вообще не спали---весь день на треке -а ночью печатали статью!!!!!!и это на протяжении всего ЧР!!!!!!!настоящие профи своего дела!!!!!!Я уже дома в Адыгеи!!!!хочу поздравить всех работников Велолайва с 7 ми летием Вашего сайта!!!!!не было возможности во время это сделать !!!Успехов !!!удачи Вам!!!!!Жду  нетерпением очередного репортажа с велогонок!!!!!!!очень хочется чтобы велоспорт ценили и уважали в России!!!!!Всем велогонщикам желаю побед в новом сезоне!!!!

  • Eufemiano Fuentes
    Тур Даун Андер-2017. Результат ... (4)
    Eufemiano Fuentes-Фото

    Не рано-ли в форму вошел....Риччи уже давно должен брать ГТ или вкатываться на подиум...

  • ungvar
    Приглашения на Вуэльту Каталон ... (3)
    ungvar-Фото

    Впервые вижу бразильскую команду на европейской гонке.

  • bob.velo17
    Хочешь быть крутым? Крути! (8)
    bob.velo17-Фото

    Проведена большая работаюр Репортажи Николая блестящие Сразу видно человек в теме Фото Влада выше всяких похвал Продолжать в том же духе  Борис Б

  • Plotnik
    Хочешь быть крутым? Крути! (8)
    Plotnik-Фото

    Спасибо неутомимым журналистам за их титанический труд , осиленный не смотря на хворь.Всегда приятно смотреть на фотографии Влада , уже сами собой представляющие маленкий рассказ. И , конечно же "боевые" репортажи Николая Парилина , развёрнутые по всем правилам стратегии и тактики современного велоспорта не могут оставить равнодушным даже случайно зашедшего на страничку Велолайва дилетанта!Ещё раз хочу сказать СПАСИБО Вам за ваш профессионализм!

  • Евгений77
    Хочешь быть крутым? Крути! (8)
    Евгений77-Фото
    Отличная мысль по поводу разделения на чемпионов и победителей первенств!! Абсолютно с вами согласен!
  • Avrora
    Хочешь быть крутым? Крути! (8)
    Avrora-Фото

    Можно ли найти какие-нибудь другие слова в адрес наших замечательных журналиств, кроме слов восхищения и благодарности! Мало того, что они каждый день, вернее вечер, дарили всем любителям велотрека великолепные остроумные репортажи с соревнований  "по горячим следам". При этом, Николай и Влад, оказывается, серьезно болели, но самоотверженно и честно работали "на полную катушку". Хочется надеяться, что поддержка тех упомянутых в статье неравнодушных людей, настоящих и надёжных друзей, "которые, словно Чип и Дейл, мигом поспешили на помощь", помогла нашим любимым журналистам выздороветь как можно скорее!!!

  • Pinkerton
    Тур Даун Андер-2017. Результат ... (4)
    Pinkerton-Фото

    Рад за Ричи, молодец! Наконец-то ему удача улыбнулась. Также пожелаю ему побед на ГТ!

  • velodoctor
    Приглашения на Вуэльту Каталон ... (3)
    velodoctor-Фото

    Если учесть что Цатевич там этап финальный выиграл в том году, могли б и пригласить. 

  • Arsink
    Хочешь быть крутым? Крути! (8)
    Arsink-Фото
    Очередная благодарность за статью и изобилие моих фото, большущие спасибо!

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