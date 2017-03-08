Фабио Ару и Адам Йейтс прекращают борьбу на Тиррено-Адриатико-2017

Фабио Ару не вышел на старт, Адам Йейтс сошёл с 5-го этапа Тиррено-Адриатико-2017

Фабио Ару (Fabio Aru) не вышел на старт 5-го этапа итальянской гонки Тиррено-Адриатико-2017, прекратив борьбу из-за острого бронхита и высокой температуры. 26-летний итальянский гонщик на 4-м этапе с горным финишем на Терминилло выпал из группы лидеров за 5,5 км до финиша и проиграл на финише победителю этапа Наиро Кинтане (Movistar) 4 минуты 6 секунд.

Photo Credit: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Фабио Ару: «Я с сожалением вынужден сойти с Тиррено-Адриатико, потому что плохо чувствовал себя последние несколько дней. Я очень старался, но утром (перед стартом 5-го этапа) мне стало ещё хуже. Поэтому лучше всего сойти и сохранить силы. Я сожалею, потому что команда отдавала все силы все эти дни. Мне было очень тяжело из-за кашля, который мучил меня последние несколько дней. Я предпочитаю поберечь себя. В любом случае, признаю, что думал выступить лучше. Я нацеливался хорошо выступить на этой гонке, но иногда надо принимать во внимание сезонные вирусные заболевания, которыми расплачиваешься за выступление на таком уровне. Всё же, лучше сейчас, чем на Джиро д’Италия».

Адам Йейтс (Adam Yates), финишировавший 3-м на Терминилло и поднявшийся на вторую строчку общего зачёта, сошёл во время 5-го этапа Тиррено-Адриатико-2017. 24-летний британский гонщик команды Orica-Scott пересел в техничку команды за 80 км до финиша. У него поднялась температура и были проблемы с желудком.

Мэтт Уайт, спортивный директор команды Orica-Scott: «Адаму утром было плохо из-за проблем с желудком, во время гонки стало хуже. Всё произошло очень быстро, мы решили, что ему нужно сойти. У него уже была высокая температура. Конечно, это разочарование, потому что мы были на призовых позициях, и в общем, он в отличной форме, что показал вчера. Но здесь ничего нельзя было поделать. Он восстановится, будем ждать Вуэльту Каталонии, до которой осталось 8 дней».