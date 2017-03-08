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Наиро Кинтана – победитель 4-го этапа Тиррено-Адриатико-2017

Наиро Кинтана побеждает на 4-м этапе Тиррено-Адриатико-2017

 

 

  Наиро Кинтана (Nairo Quintana) одержал победу на 4-м этапе Тиррено-Адриатико-2017. Колумбийский гонщик команды Movistar атаковал за 2,6 км до финиша на финальном подъёме Терминилло (средний градиент 7,3%, максимальный – 12%), из небольшой группы лидеров, в составе которой были Герант Томас (Sky), Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac), Адам Йейтс (Orica-Scott).

 

 

Наиро Кинтана прошёл атаковавшего ранее в начале подъёма Терминилло за 11 км до финиша Симона Шпилака (Katusha-Alpecin), и продолжал наращивать преимущество, не позволив соперникам приблизиться к себе.

 

Герант Томас пересёк финиш вторым, через 18 секунд после Наиро Кинтаны, австралийский гонщик Адам Йейтс замкнул тройку лучших на этапе.

Победа на этапе Тиррено-Адриатико принесла Наиро Кинтане и майку лидера.

 

Результаты 4-го этапа Тиррено-Адриатико-2017

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Movistar Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура победа из одиночного отрыва

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Комментарии

  • rude_rider
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    rude_rider-Фото
    Еврик 2 гонку показал вчера в прямом так что не гоните волну почем зря
  • Антон Рыбаков
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (16)
    Антон Рыбаков-Фото
    Извините, не там откомментировал)))
  • Stack
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    Stack-Фото
    Евроспорт2 же показывал в прямом эфире, что не так-то?
  • Адриен
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    Адриен-Фото
    Установите расширение для браузера anonymoX или Browsec.
  • Антон Рыбаков
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (16)
    Антон Рыбаков-Фото
    Была трансляция, без комментариев правда, и тиррено и париж посмотрел, с компа через плеер!
  • EL-Fenomeno
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    EL-Fenomeno-Фото

    Для главных итальянецв на генерал этап получился не айс (что Нибали, что ещё хуже Ару), один Пооцовиво порадовал.

  • DV
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    DV-Фото

    Цитата: marketbk
    А по подробнее о "плохих" (хз что за слово замодерировано) монстрах в Кати за последние годы?

    забиваем в гугл "гонщик Катюши пойман на допинге" и читаем.

     

  • EL-Fenomeno
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    EL-Fenomeno-Фото

    Еврик отдает должное зимнему сезону, так как крутит его всегда, тем более, что там во всех видах пошли последние этапы/гонки.

    А что касается ТА (4-й этап), ну, Кинтана знал зачем он приехал нат эту гонку, и какой этап он должен зацепить - все удалось)) Последние 5 км. выдались очень интересными. Шпилак мощно шел, но когда тебя преследуют такие зубры-горняки, увы, надо уступать. Томас мощно, будет надёжная подпорка для Фруми на ТдФ на всех этапах и, что самое главное, до самого конца (если понадобится).
    Возможно колумбиец удержит свои лидерство в генерале до самого финиша ТА, но за подиум ожидается ещё та битва

  • HastaManana
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (34)
    HastaManana-Фото
    https://www.procyclinglive.com/livestream/
  • EL-Fenomeno
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да, Ильнур пока на самые решающие этапы, если надо "драться" в очную, пока ещё не тянет (может потому что только март месяц).
    Конта молодец, застолбил себе подлиум и на этапе, и в генерале.

    P.S.

    Жаль, что королевский этап на ПН совпал с королевским этапом на ТА, а Евроспорт 1 не транслировал LIVE ни французкую гонку, ни итальянскую.

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