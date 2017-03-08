Наиро Кинтана – победитель 4-го этапа Тиррено-Адриатико-2017

Наиро Кинтана побеждает на 4-м этапе Тиррено-Адриатико-2017

Наиро Кинтана (Nairo Quintana) одержал победу на 4-м этапе Тиррено-Адриатико-2017. Колумбийский гонщик команды Movistar атаковал за 2,6 км до финиша на финальном подъёме Терминилло (средний градиент 7,3%, максимальный – 12%), из небольшой группы лидеров, в составе которой были Герант Томас (Sky), Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac), Адам Йейтс (Orica-Scott).

Наиро Кинтана прошёл атаковавшего ранее в начале подъёма Терминилло за 11 км до финиша Симона Шпилака (Katusha-Alpecin), и продолжал наращивать преимущество, не позволив соперникам приблизиться к себе.

Герант Томас пересёк финиш вторым, через 18 секунд после Наиро Кинтаны, австралийский гонщик Адам Йейтс замкнул тройку лучших на этапе.

Победа на этапе Тиррено-Адриатико принесла Наиро Кинтане и майку лидера.