Саймон Йейтс, Ричи Порт, Альберто Контадор, Ильнур Закарин, Якоб Фугльсанг о 6-м этапе Париж-Ницца-2017

Саймон Йейтс выигрывает 6-й этап гонки Париж-Ницца-2017 из одиночного отрыва

Саймон Йейтс (Simon Yates), 24-летний британский гонщик команды Orica-Scott, выиграл 6-й этап французской гонки Париж-Ницца-2017 в красивом стиле, из одиночной атаки. Он уехал из небольшой группы лидеров, оставшейся от пелотона, за 19,7 км до финиша перед вершиной предпоследнего подъёма этапа.

Photo credit:ASO/A.Broadway

После атаки Йейтса из группы попытался уехать Якоб Фугльсанг (Astana), но его атаку нейрализовали.

К финальному километру, где максимальный градиент достигал 22%, Йейтс набрал около 30 секунд преимущества, и этого запаса ему хватило, чтобы первым пересечь линию финиша в городе Фаянс.

За его спиной за километр до финиша начались атаки, первым попробовал уехать Ричи Порту (BMC), которому удалось оторваться от группы со второй попытки. Но ускорение колумбийского гонщика команды Sky Серхио Энао оказалось более мощным, Энао обошёл Порта и финишировал 2-м, Порт замкнул тройку лучших. В общем зачёте Энао поднялся на третье место. Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors) сумел защитить жёлтую майку лидера, финишировав 4-м.

Альберто Контадор (Trek-Segafredo) и российский гонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин финишировали в небольшой группе через 32 секунды после победителя этапа.

Photo credit:ASO/A.Broadway

Саймон Йейтс (Orica-Scott): «Перед стартом сегодняшнего этапа я был довольно далеко в общем зачёте, поэтому у меня была определённая свобода. Я ожидал, что кто-нибудь поедет со мной, и мы сработаемся вместе до финиша, но обнаружил, что еду один. И тогда я просто пошёл на полной скорости, отдал всё, что было. Но у Жулиана всё ещё большое преимущество, он феноменальный гонщик, один из лучших гонщиков своего поколения.

Сегодня я сказал себе, что если хочу войти в число претендентов на общий зачёт, мне надо отыгрывать время. Впереди ещё будут трудные этапы. Я постараюсь. Подъём Ла-Куйоль выглядит тяжёлым, я не знаю эту гору, видел только профиль».

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors): «В первый раз стенку в Фаянсе мы прошли хорошо, но во второй было тяжело. Одни вели погоню за Йейтсом ради победы на этапе, другие думали об общем зачёте. У подножия ноги у меня стали тяжёлыми, потому что весь день ехали в психологическом напряжении. Мне не было необходимости следить за Энао, я следил за всеми соперниками. Когда Энао поехал, я попытался сесть ему на колесо, но не смог. Он серьёзный соперник, который завтра может создать большой просвет. Для меня эта Париж-Ницца уже невероятна, буду идти гонку день за днём. Я проводил разведку лишь последнего подъёма – Ла-Куйоль».

Николя Порталь, спортивный директор команды Sky: «Ребята проехали сегодня очень мощно. Мы планировали бороться за победу на этапе, а вторая задача – не потерять время в общем зачёте. Этап подходил Серхио, мы знали, что бонусные секунды будут весьма полезны, особенно в сочетании с небольшими разрывами времени. На предпоследнем подъёме мы решили увеличить скорость, потому что не хотели, чтобы на вершине пошли атаки.

Йейтс заслужил победу, он мощно атаковал. Серхио финишировал вторым и взял бонусные секунды».

Ричи Порт (BMC): «Сегодня я выложился полностью, когда ехал на первых позициях, думал, они дадут мне уйти, потому что я не угрожаю в общем зачёте. Серхио Энао был очень силён. Я рад, что находился впереди на таком важном этапе, это хороший знак перед финальными днями гонки. Думаю, завтрашний этап мне подходит больше».

Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Сегодня чувствовал себя не слишком хорошо, не знаю, почему. Когда проходили финишный подъём в первый раз, ощущения были не лучшими, я сказал себе, что всё в порядке, и что сегодня мне надо просто проехать как можно лучше.

Своей первой атакой я просто хотел осложнить гонку для лидеров, но подъём был не слишком тяжёлым, было трудно выиграть время у группы, поэтому я остановился. Но усилия не пропали даром, потому что группа проредилась.

В финале я просто старался усидеть на колёсах в группе. Конечно, сегодня мы снова потеряли важные секунды относительно других гонщиков, будет трудно бороться за общий зачёт. Никогда не знаешь заранее, когда тебя настигнет плохой день. Сейчас важно хорошо отдохнуть и восстановиться на завтра. Завтра совсем другой этап, будет трудный день».

Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin): «Сегодня был тяжёлый день, но мы проехали как планировали. Сохранили позицию в общем зачёте. Сегодняшний финальный подъём был крутым, и не слишком мне подходил. Так что, могу сказать, что миссия выполнена. Завтра возможности будут лучше».

Якоб Фугльсанг (Astana): «Для меня это была очень хорошая проверка моей готовности. Я рад, что финишировал в числе лидеров. Немного удивлен тем, что на финиш приехала такая небольшая группа. Я доволен своими ощущениями на протяжении этапа. Активно провел старт этапа, несколько раз пробовал атаковать, чтобы уехать в отрыв. Затем, сумел финишировать 7-м. Получился неплохой день. Жаль, что отрыв с Михаэлем не доехал до финиша, но это велоспорт. У каждой команды есть своя тактика и свои амбиции. Посмотрим, что будет ждать нас в следующие два дня. Два трудных этапа впереди, но, и сегодня, у всех без исключения был непростой денёк».