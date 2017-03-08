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Жулиан Алафилипп, Альберто Контадор, Ильнур Закарин о 4-м этапе Париж-Ницца-2017

Жулиан Алафилипп побеждает в разделке на 4-м этапе гонки Париж-Ницца и надевает жёлтую майку лидера

 

 

  Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe), 24-летний французский гонщик команды Quick Step Floors одержал первую в карьере победу на гонке Мирового тура, выиграв 4-й этап Париж-Ницца-2017. Он быстрее всех прошёл 14,5км дистанцию с финишем в подъём Мон-Бруйи за 21 минуту 39 секунд, в итоге опередив испанского гонщика команды Trek-Segafredo Альберто Контадора на 19 секунд, а французского гонщика команды Lotto Soudal Тони Галлопана на 20 секунд.

 

  В этой разделке участникам было необходимо разложить силы по дистанции так, чтобы их хватило не только на относительно равнинную первую часть до подножия подъёма, но и на 3-км подъём со средним градиентом 7,7%.

 

Так, австралийский гонщик команды BMC Ричи Порт показал лучшее время именно на подъёме Мон-Бруйи, который прошёл за 7 минут 38 секунд, но потеряв время на первой части дистанции, проехав отсечку 11,4  км лишь на 41-й позиции.

 

  А Жулиан Алафилипп был быстрее всех на отсечке, проехав первые 11,4 км за 13 минут 49 секунд, подъём Мон-Бруйи французский гонщик прошёл с пятым результатом за 7 минут 50 секунд.

 

Победа на этапе принесла Жулиану Алафилиппу жёлтую майку лидера общего зачёта, где его преимущество над ближайшим соперником Тони Галлопаном составляет 33 секунды. Горка Исагирре, занявший на 4-м этапе 4-е место, поднялся в генеральной классификации на третью позицию.

 

Российский гонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин финишировал в разделке с 5-м результатом, уступив победителю 33 секунды.

 

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors): «В этом году я подошёл к Париж-Ницце не так, как в прошлые годы, и был решительно настроен. Форма в порядке, а эта разделка буквально создана под меня -  очень быстрый участок на старте и хороший подъём в конце. Я почти не нервничал, был очень сконцентрирован, потому что знал, что мне придётся терпеть как можно дольше, я шёл на полной скорости.  Даже не знал, выиграл или нет, когда пересёк финиш. Том Стилс, ехавший за мной в техничке, подбадривал меня всю дорогу, давал ценные советы во время этапа.

 

В глубине сознания буду держать мысль, что смогу сохранить жёлтую майку, но это серьёзное соревнование, последние этапы очень трудные. А моим самым главным соперником являюсь я сам.

 

Сегодня я взял большую победу, которая даст команде огромную мотивацию удерживать майку лидера до воскресенья. Жёлтая майка очень много значит в истории велоспорта, я горжусь, что надел её. А теперь хочу насладиться этим моментом, завтра сфокусируюсь на том, чтобы помогать Марселю Киттелю».

 Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

  Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Я очень хорошо проехал разделку, но правда в том, что Алафилипп проехал невероятно, особенно на первой части, которая подходила ему больше, чем мне. Он шёл очень и очень быстро, он талантливый гонщик, поздравляю его. Теперь я смотрю вперёд. Алафилипп и Галлопан – фавориты, но я недалеко, и если представится шанс, я им воспользуюсь».

 

  Тони Галллопан (Lotto Soudal): «Перед стартом я не думал бороться за победу на этапе, но надеялся взять жёлтую майку. Алафилипп проехал на 20 секунд быстрее меня, и это большой разрыв. Он заслуженный победитель.

  Перед стартом Париж-Ницца я ставил целью попадание в топ-10, и не отказался от этого. В выходные будут три разных и тяжёлых этапа, будет очень интересно, я приложу все силы».

 

  Ильнур Закарин (BMC): «На последних километрах разделки, на подъёме я выложился по максимуму. Первые 10 км ехал более осторожно, возможно, из-за того, что старался ехать аккуратно, потерял на поворотах время. Последние 3 км пошёл на полной скорости. Тем не менее,  я доволен результатом».

 

  Ричи Порт (BMC): «На последних трёх километрах было так скользко, что сцепления почти не было. Но я доволен, это первая разделка, которую я проехал с Тур де Франс прошлого года. У меня новый велосипед, и я знаю, в какой форме нахожусь. Понятно, что сейчас я за пределами борьбы за общий зачёт, но мне бы хотелось выиграть этап. Пойдём день за днём».

 

 

Результаты 4-го этапа Париж-Ницца-2017

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Альберто Контадор Ильнур Закарин ITT разделка индивидуальная гонка на время Париж-Ницца Paris-Nice гонка Мирового тура

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Комментарии

  • velodoctor
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (28)
    velodoctor-Фото

    Тепреь многое понятно после слов Ильнура и отсечки в гору отдельно. Сырой асфальт, повороты и небольшой спуск - это те факторы которые Ильнуру помешали. Видимо на этой гонке он не готов пока рисковать. 

  • Velolive-Team
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (28)
    Velolive-Team-Фото
    изучите таблицу "от отс. 11.4км и до финиша"
    может на столе?
  • bettini11
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (28)
    bettini11-Фото

    В горку Алафилипп привёз Ильнуру - 38 сек, Конте - 27 сек. Изагирре привёз Ильнуру - 31 сек, Конте - 20 сек. Галлопан привёз Ильнуру - 22 сек, Конте - 11 сек. И самое интересное, Мэтьюз привёз Ильнуру в горе - 27 сек!!!

  • floyd
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (28)
    floyd-Фото

    радует что все больше и больше становиться разносторонних гонцов Аллафилип, Квятковский, Саган, может наконец уходит эпоха людей одной специализации.

  • Rokka
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (10)
    Rokka-Фото
    А что с ним приключилось? Что то пропустил я
  • velodoctor
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (10)
    velodoctor-Фото

    Кстати 21 марта на Вуэльте Каталонии нас ждет командная гонка в 40+ км, и у бмс там довольно сильный состав, боюсь представить какие там будут разрывы. 

  • Rokka
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (28)
    Rokka-Фото

    Очень порадовал Алафилип - откупился за обидное второе место))
    Ну и Галлопан и Ильнур тоже молодцы, выложились. Ждём гор.
    Ну а меньшего и не ждали от Конта. Правда я думал он все таки дождется гор и вжарит там, но уже тут как пошел! Болел за Конту как никогда раньше, когдда Галлопан чуть не обошёл его))

  • vitali
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (28)
    vitali-Фото

    А мне думается, что Аллафилип в горах рядом с Контадором не потянет (или я что-то важное в этой жизни упустил?).

    Да и Ильнур хорошо заехал.

    Вообще - гонка интересная, посмотрим... 

  • Student
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (10)
    Student-Фото
    Спасибо)
  • velodoctor
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (28)
    velodoctor-Фото
    Сегодня гор не было, вас не смущает что Метьюс упав даже, Альберто 27 сек проиграл всего.

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