Жулиан Алафилипп, Альберто Контадор, Ильнур Закарин о 4-м этапе Париж-Ницца-2017

Жулиан Алафилипп побеждает в разделке на 4-м этапе гонки Париж-Ницца и надевает жёлтую майку лидера

Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe), 24-летний французский гонщик команды Quick Step Floors одержал первую в карьере победу на гонке Мирового тура, выиграв 4-й этап Париж-Ницца-2017. Он быстрее всех прошёл 14,5км дистанцию с финишем в подъём Мон-Бруйи за 21 минуту 39 секунд, в итоге опередив испанского гонщика команды Trek-Segafredo Альберто Контадора на 19 секунд, а французского гонщика команды Lotto Soudal Тони Галлопана на 20 секунд.

В этой разделке участникам было необходимо разложить силы по дистанции так, чтобы их хватило не только на относительно равнинную первую часть до подножия подъёма, но и на 3-км подъём со средним градиентом 7,7%.

Так, австралийский гонщик команды BMC Ричи Порт показал лучшее время именно на подъёме Мон-Бруйи, который прошёл за 7 минут 38 секунд, но потеряв время на первой части дистанции, проехав отсечку 11,4 км лишь на 41-й позиции.

А Жулиан Алафилипп был быстрее всех на отсечке, проехав первые 11,4 км за 13 минут 49 секунд, подъём Мон-Бруйи французский гонщик прошёл с пятым результатом за 7 минут 50 секунд.

Победа на этапе принесла Жулиану Алафилиппу жёлтую майку лидера общего зачёта, где его преимущество над ближайшим соперником Тони Галлопаном составляет 33 секунды. Горка Исагирре, занявший на 4-м этапе 4-е место, поднялся в генеральной классификации на третью позицию.

Российский гонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин финишировал в разделке с 5-м результатом, уступив победителю 33 секунды.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors): «В этом году я подошёл к Париж-Ницце не так, как в прошлые годы, и был решительно настроен. Форма в порядке, а эта разделка буквально создана под меня - очень быстрый участок на старте и хороший подъём в конце. Я почти не нервничал, был очень сконцентрирован, потому что знал, что мне придётся терпеть как можно дольше, я шёл на полной скорости. Даже не знал, выиграл или нет, когда пересёк финиш. Том Стилс, ехавший за мной в техничке, подбадривал меня всю дорогу, давал ценные советы во время этапа.

В глубине сознания буду держать мысль, что смогу сохранить жёлтую майку, но это серьёзное соревнование, последние этапы очень трудные. А моим самым главным соперником являюсь я сам.

Сегодня я взял большую победу, которая даст команде огромную мотивацию удерживать майку лидера до воскресенья. Жёлтая майка очень много значит в истории велоспорта, я горжусь, что надел её. А теперь хочу насладиться этим моментом, завтра сфокусируюсь на том, чтобы помогать Марселю Киттелю».

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Я очень хорошо проехал разделку, но правда в том, что Алафилипп проехал невероятно, особенно на первой части, которая подходила ему больше, чем мне. Он шёл очень и очень быстро, он талантливый гонщик, поздравляю его. Теперь я смотрю вперёд. Алафилипп и Галлопан – фавориты, но я недалеко, и если представится шанс, я им воспользуюсь».

Тони Галллопан (Lotto Soudal): «Перед стартом я не думал бороться за победу на этапе, но надеялся взять жёлтую майку. Алафилипп проехал на 20 секунд быстрее меня, и это большой разрыв. Он заслуженный победитель.

Перед стартом Париж-Ницца я ставил целью попадание в топ-10, и не отказался от этого. В выходные будут три разных и тяжёлых этапа, будет очень интересно, я приложу все силы».

Ильнур Закарин (BMC): «На последних километрах разделки, на подъёме я выложился по максимуму. Первые 10 км ехал более осторожно, возможно, из-за того, что старался ехать аккуратно, потерял на поворотах время. Последние 3 км пошёл на полной скорости. Тем не менее, я доволен результатом».

Ричи Порт (BMC): «На последних трёх километрах было так скользко, что сцепления почти не было. Но я доволен, это первая разделка, которую я проехал с Тур де Франс прошлого года. У меня новый велосипед, и я знаю, в какой форме нахожусь. Понятно, что сейчас я за пределами борьбы за общий зачёт, но мне бы хотелось выиграть этап. Пойдём день за днём».