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Ричи Порт, Альберто Контадор и Жозе Азеведу о 1-м этапе Париж-Ницца-2017

Ричи Порт, Ильнур Закарин и Альберто Контадор проиграли время на 1-м этапе гонки Париж-Ницца-2017

 

 

  1-й этап гонки Париж-Ницца-2017 (Paris-Nice) прошёл под дождём, ветром, и принёс разрывы в генеральной классификации, которые усложнили задачу борьбы за высокие места в общем зачёте многим претендентам. Многие генеральщики после разрыва пелотона на эшелоны за 100 км до финиша остались в группе догоняющих. Несмотря на преследование, догнать первую группу, в которой находились Дэн Мартин и Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors), Серхио Энао (Sky), Тони Галлопан (Lotto Soudal), не удалось.

 

 

 

 

 

  Photo crédit:ASO/A.Broadway  Photo crédit: ASO/K.D.Thorstad

 

Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) и Ричи Порт (BMC) финишировали через 47 секунд после победителя этапа Арно Демара (FDJ), Альберто Контадор (Trek-Segafredo) и Саймон Йейтс (Orica-Scott) пересёкли финиш через 1 минуту 4 секунды.

 

  Ричи Порт (BMC): «Ситуация была бедственная, но это не совсем катастрофа. Мы потеряли время, но в конце удалось немного отыграть относительно других фаворитов. Гонка не закончена. Сегодня сложилось не идеально, но моя команда работала фантастически. Группа порвалась на брусчатке, когда возникает такой разрыв, и едешь в такой большой группе, это тяжело. Но ничего не окончено. Впереди есть сильные ребята, но и большая часть гонки ещё впереди».

 

 Ивон Ледануа, спортивный директор команды BMC: «Команда Quick Step Floors дала полный газ на секторе брусчатки. Ричи не был на плохой позиции, но как только возникает разрыв в 10 метров, и команда начинает ехать на полной скорости, просвет быстро увеличивается. В конце, на финише разрывы оказались не настолько плохими. Париж-Ницца – недельная гонка, а не однодневка. Нам надо сохранять боевой настрой и продолжать бороться. Положительное и в том, что на следующих этапах ответственность будет на команде Quick Step Floors. Мы продолжим гонку как планировали, с сознанием того, что у нас сильная команда, и мы готовы к сложным этапам».  

 

  Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Париж-Ницца – всегда очень тяжёлая гонка. Сегодня было всё, и ветер, и опасность. В первые дни на Париж-Ницце разрывы иногда могут быть больше, чем на горных этапах и в разделке. Команда работала хорошо, в какие-то моменты мы не смогли ехать вместе. Единственной проблемой на последней части дистанции было то, что Джон (Дегенкольб) и Харлинсон (Пантано) были остановлены завалом, и это осложнило мне ситуацию, потому что я боролся за позиции в группе, на что потратил много сил, и когда атаковал Порт, я не смог за ним последовать.

Да, я проиграл время некоторым фаворитам, но если посмотреть с другой стороны, я также трижды чуть не упал, важно, что я сумел удержаться».

 

 Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

 

  Жозе Азеведу, директор команды Katusha-Alpecin: «День был трудным из-за боковых ветров, но думаю, мы хорошо проехали. В финале контролировали гонку, чтобы Ильнур Закарин проиграл не так много времени в общем зачёте. Свен и Тони отлично на него отработали, почти вернули его назад. В среду будет важная разделка, а в пятницу гонка начнётся по-настоящему. У Закарина 17 секунд преимущества перед другими, это хорошо».

 

 

 

Результаты 1 этапа Париж-Ницца-2017

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Теги к статье: Ричи Порт Альберто Контадор Хосе Азеведу Париж-Ницца Paris-Nice гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Stack
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (29)
    Stack-Фото
    151 VICIOSO ARCOS Angel
    152 HOLLENSTEIN Reto
    153 KOCHETKOV Pavel
    154 LAMMERTINK Maurits
    155 MAMYKIN Matvey
    156 SPILAK Simon
    157 TAARAM?E Rein
    158 ZABEL Rick

    Состав на Т-А.
  • bettini11
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (29)
    bettini11-Фото

    Кто-нить в курсе, почему Шпильки в этом году нет в составе у Кати а ПН? Обычно это его гонка в любимое его время года. Или он на Тиррено капитанить?Пурито,ехавший стабильно каждый год Тиррено, теперь нет. Нужно его заменять...

  • Николай Н.
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (29)
    Николай Н.-Фото

    Впервые вижу, чтоб первый этап не Париж-Наца был такой интересный. Группу порвали как будто проехали хороший горный этап.

  • jerzyk
    Грег Ван Авермат и Тим Велленс ... (2)
    jerzyk-Фото

    Раньше Ван Авермат плакался, что он вечно второй, что он уже созрел быть первым, блаблабла. Наконец фортуна ему улыбнулась - выиграл Олимпиаду! Казалось бы заткнись, это спорт! Но нет, теперь ему мотоцикл помешал, что ехал не перед ним! :)

  • EL-Fenomeno
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (29)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Rokka
    Весьма неожиданный и интересный этап. Когда Алафилип и Демар поехали, очень надеялся что Жулиан высадит Демара в красивом стиле

    Этап просто оло-ло, или даже ола-ла: и падения, и ветра, и отрывы и потери, и даже дисквалификации...наглядный пример всем тем, кто любит смотреть только горыне этапы (как я 10 лет тому назад).
    Мне кажется (не знаю согласятся ли остальные), но Ж.Алафилиппу совсем не везёт, когда он остается в шаге от победы на этапе/гонке. Вспомним его 2 и 3 места на весеннихз классиках в прошлом сезоне, на другихз гонках, сайчас вот снова №2.

    Ну а у Альберто какой тоуже "штамп" терять драгоценные секунды на первых жа этапах в тех гонках где он тоже чуть ли не фаворит №1 на генерал. И не важно через что (падение, прокол, ветер), Время потерянно в тот же час, когда другие генеральщики "отделались" друг против дружки всего то в парочку секунд. А возможно в будущем этизх 10 сек. испанцу и не хватит  для подиума через неделю...

  • EL-Fenomeno
    Роман Барде снят с гонки Париж ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кажись он два раза падал (или нет?)
    После того снятие Нибса с Вуэльты это второй такой громкий случай, когда фаворита целого тура снимают уже на старте, причем своего человека, свою нажеду, я быдаже сказал.

    А вообще в этом сезоне, я так смотрю орги будут действовать от ситуации, несмотря на имена и ранг гонки и смой ЮСиАй (имею ввиду уже два разных случая: прецедент на Омлупе с катанимем по тротуарах и вот этот инцидент с техничкой на ПН)

  • velodoctor
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (29)
    velodoctor-Фото
    Вышло хорошо)
  • marketbk
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (29)
    marketbk-Фото
    Ну сегодня тоже этап "по бумаги" спринтерский был, а
    вышло как?
  • W3105
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (29)
    W3105-Фото

    В трек, едет один конта? Что-то остальных совсем видно не было. Как на туре со скай бороться

     

  • velodoctor
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (29)
    velodoctor-Фото

    Мне кажется разделка коротковата для того, чтобы какие-то решающие секунды отыграть или заработать. В превью написано, что будет самая высокая гора за всю историю Пн на 7 этапе, вот там, на Кол де куёль должна быть заруба. diablo 

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Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 550
3 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
4 Хаас Н. (Aus) (DDD) 400
5 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
6 Кошта Р. (Por) (UAD) 346
7 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 341
8 Саган П. (Svk) (BOH) 325
9 Юэн К. (Aus) (ORS) 305
10 Квятковски М. (Pol) (SKY) 300

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