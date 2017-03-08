Ричи Порт, Альберто Контадор и Жозе Азеведу о 1-м этапе Париж-Ницца-2017

Ричи Порт, Ильнур Закарин и Альберто Контадор проиграли время на 1-м этапе гонки Париж-Ницца-2017

1-й этап гонки Париж-Ницца-2017 (Paris-Nice) прошёл под дождём, ветром, и принёс разрывы в генеральной классификации, которые усложнили задачу борьбы за высокие места в общем зачёте многим претендентам. Многие генеральщики после разрыва пелотона на эшелоны за 100 км до финиша остались в группе догоняющих. Несмотря на преследование, догнать первую группу, в которой находились Дэн Мартин и Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors), Серхио Энао (Sky), Тони Галлопан (Lotto Soudal), не удалось.

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Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) и Ричи Порт (BMC) финишировали через 47 секунд после победителя этапа Арно Демара (FDJ), Альберто Контадор (Trek-Segafredo) и Саймон Йейтс (Orica-Scott) пересёкли финиш через 1 минуту 4 секунды.

Ричи Порт (BMC): «Ситуация была бедственная, но это не совсем катастрофа. Мы потеряли время, но в конце удалось немного отыграть относительно других фаворитов. Гонка не закончена. Сегодня сложилось не идеально, но моя команда работала фантастически. Группа порвалась на брусчатке, когда возникает такой разрыв, и едешь в такой большой группе, это тяжело. Но ничего не окончено. Впереди есть сильные ребята, но и большая часть гонки ещё впереди».

Ивон Ледануа, спортивный директор команды BMC: «Команда Quick Step Floors дала полный газ на секторе брусчатки. Ричи не был на плохой позиции, но как только возникает разрыв в 10 метров, и команда начинает ехать на полной скорости, просвет быстро увеличивается. В конце, на финише разрывы оказались не настолько плохими. Париж-Ницца – недельная гонка, а не однодневка. Нам надо сохранять боевой настрой и продолжать бороться. Положительное и в том, что на следующих этапах ответственность будет на команде Quick Step Floors. Мы продолжим гонку как планировали, с сознанием того, что у нас сильная команда, и мы готовы к сложным этапам».

Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Париж-Ницца – всегда очень тяжёлая гонка. Сегодня было всё, и ветер, и опасность. В первые дни на Париж-Ницце разрывы иногда могут быть больше, чем на горных этапах и в разделке. Команда работала хорошо, в какие-то моменты мы не смогли ехать вместе. Единственной проблемой на последней части дистанции было то, что Джон (Дегенкольб) и Харлинсон (Пантано) были остановлены завалом, и это осложнило мне ситуацию, потому что я боролся за позиции в группе, на что потратил много сил, и когда атаковал Порт, я не смог за ним последовать.

Да, я проиграл время некоторым фаворитам, но если посмотреть с другой стороны, я также трижды чуть не упал, важно, что я сумел удержаться».

Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

Жозе Азеведу, директор команды Katusha-Alpecin: «День был трудным из-за боковых ветров, но думаю, мы хорошо проехали. В финале контролировали гонку, чтобы Ильнур Закарин проиграл не так много времени в общем зачёте. Свен и Тони отлично на него отработали, почти вернули его назад. В среду будет важная разделка, а в пятницу гонка начнётся по-настоящему. У Закарина 17 секунд преимущества перед другими, это хорошо».