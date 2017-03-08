Арно Демар, Жулиан Алафилипп, Александр Кристофф о 1-м этапе Париж-Ницца-2017

Арно Демар выиграл 1-й этап гонки Париж-Ницца, опередив Жулиана Алафилиппа

Арно Демар (Arnaud Demare) на Париж-Ницце-2017 повторил успех прошлого года, снова выиграв 1-й этап. 25-летний французский гонщик продемонстрировал, что готов защищать свой титул на Милан-Сан-Ремо. Он ответил на атаку своего соотечественника, 24-летнего гонщика команды Quick Step Floors Жулиана Алафилипп на финальном подъёме и опередил его на финише, взяв не только победу на этапе, но и надев жёлтую майку лидера Париж-Ницца-2017. Александр Кристофф (Katusha-Alpecin) замкнул на этапе тройку сильнейших. Жулиан Алафилипп надел белую майку лучшего молодого гонщика.

Photo crédit:ASO/A.Broadway Photo crédit: ASO/K.D.Thorstad

Арно Демар (FDJ): «Такая победа – это фантастика, она показывает, что нога идёт. Я рад тому, как выступил, потому что заранее знал, что этап будет выматывающим. Мы знали, что образуются эшелоны, что на финальном подъёме может быть тяжело. Конечно, этап получился важным. Мы начали вести преследование и задавали темп, когда вдруг Lotto Soudal взвинтили темп, потому что Тони Галлопан знает эту территорию как свои пять пальцев. Это ускорение застало врасплох остальной пелотон, и он порвался. К счастью, мы ехали впереди, нас было шестеро.

Когда команда по радио сказала мне, что Киттель, Грайпель и Кокар выпали, я почувствовал себя более уверенно. В конце этапа, когда Жулиан Алафилипп атаковал, я знал, что смогу обойти его в спринте, но самым трудным для меня было высидеть за ним на крутом отрезке.

То, что я смог последовать за таким гонщиком как Жулиан Алафилипп, показывает, что я силён, и это открывает для меня новые возможности.

Гонка проходила в сложных погодных условиях, я ожидал атак от Жулиана Алафилиппа, Филиппа Жильбера и Тони Галлопана, поэтому старался держаться за ними. Подъём оказался не таким протяжённым, что мне помогло. Думаю, дело было в общей усталости в группе, и мне фантастически помогли ребята, которые были со мной в отрыве. Это лучше, чем ехать в одиночку, помогает не только физически, но и психологически.

Чувствую, что сейчас мои лучшие годы карьеры. У меня появился аппетит выигрывать ещё и ещё, хотя завтра будет тяжело. Я попробую выиграть снова. Я тренируюсь здесь перед классиками, но постараюсь выиграть ещё один или два этапа на этой гонке».

Photo crédit:ASO/A.Broadway

Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors): «Я доволен результатом после такого тяжёлого дня, когда мы весь день ехали на полной скорости. Впереди у нас было много ребят, и все отлично отработали, я горжусь ими. Мы находились в идеальной ситуации, потому что у нас был Марсель Киттель для спринта, Дэн Мартин как лидер на общий зачёт, и я. В финале Марсель сказал мне, что чувствует себя не слишком хорошо, и я мог поехать.

Я сделал всё возможное на подъёме, но Арно сильнее в спринте. И я не сожалею, потому что на этой неделе ещё будут шансы. У меня есть амбиции, но пока рановато смотреть на меня как на фаворита в борьбе за общий зачёт».

Александр Кристофф (Katusha-Alpecin): «Сегодняшний старт был тяжёлым. На мне было много одежды, я не ожидал, что гонка взорвётся так быстро, и не был готов. Я потратил время, чтобы снять лишнюю одежду, потом почувствовал себя лучше, потому что больше не был похож на шар.

Марко вывез меня на хорошую позицию перед подъёмом, но когда Алафилипп атаковал, у меня не хватило сил последовать за ним. Только Демару это удалось, и он взял этап. Он в отличной форме, показывает, что готов к Милан-Сан-Ремо и следующим гонкам. Я чувствую, что моя форма улучшается, особенно по сравнению с прошлым уик-эндом.

Марко тоже силён. Думаю, он мог бы быть третьим, если бы у меня не получилось. Хорошо, когда рядом есть такой товарищ по команде. Я доволен третьим местом, надеюсь, что в ближайшие дни сможем выступить лучше».

Результаты 1 этапа Париж-Ницца-2017