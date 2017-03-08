Арно Демар – победитель 1-го этапа Париж-Ницца-2017

Арно Демар побеждает на 1-м этапе Париж-Ницца-2017

25-летний французский гонщик команды FDJ Арно Демар (Arnaud Demare) одержал победу на 1-м этапе французской многодневки Париж-Ницца-2017.

За спиной отрыва дня, в который уехали четверо гонщиков, за 96 км до финиша на участке с боковым ветром пелотон порвался на эшелоны. В итоге группа из примерно 27 гонщиков уехала вперёд и постепенно добрала отрыв дня. Во второй группе остались многие претенденты на борьбу за генеральную классификацию, включая Ильнура Закарина (Katusha-Alpecin), Ричи Порта (BMC), Альберто Контадора (Trek-Segafredo), Романа Барде (AG2R), Пьера Роллана (Cannondale-Drapac).

В итоге на финише Ильнур Закарин, Ричи Порт, Роман Барде потеряли около 47 секунд, Альберто Контадор – 1:04.

На последнем километре дистанции, когда дорога пошла в подъём, из первой группы атаковал Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors), на рывок которого ответил Арно Демар (FDJ), в итоге они разыграли спринт, где Арно Демар опередил своего соотечественника.