 Результаты Париж-Ницца-2017. Этап 4

Beaujeu - Mont Brouilly (ITT), 14.5 км 1 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 21:39 2 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo 0:00:19 3 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 0:00:20 4 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 5 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 0:00:33 6 David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors 0:00:45 7 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:00:47 8 Sergio Henao (Col) Team Sky 0:00:48 9 Ion Izagirre (Spa) Bahrain-Merida 0:00:49 10 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 0:00:50 11 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:00:54 12 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:00:59 13 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:01:03 14 Simon Yates (Gbr) Orica-Scott 0:01:04 15 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 16 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 0:01:06 17 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:01:11 18 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:01:12 19 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 0:01:13 20 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo 21 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 0:01:14 22 Rudy Molard (Fra) FDJ 0:01:15 23 Diego Ulissi (Ita) Team UAE Emirates 0:01:16 24 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 25 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:01:17 26 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 27 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 28 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 29 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 0:01:18 30 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 0:01:21 31 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept 0:01:22 32 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 0:01:25 33 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 34 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:01:26 35 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 36 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:01:28 37 Arnold Jeannesson (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:01:32 38 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 0:01:34 39 José Herrada (Spa) Movistar 40 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:01:35 41 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:37 42 Stef Clement (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:01:38 43 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:01:39 44 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 45 Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida 46 Winner Anacona (Col) Movistar Team 0:01:40 47 Arnaud Demare (Fra) FDJ 0:01:41 48 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 0:01:42 49 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:01:43 50 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 0:01:45 51 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 0:01:47 52 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 0:01:51 53 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 0:01:52 54 Jan Polanc (Slo) Team UAE Emirates 0:01:53 55 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 56 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:55 57 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 0:01:56 58 José Mendes (Por) Bora-Hansgrohe 0:01:57 59 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 0:01:58 60 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 61 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:59 62 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 0:02:01 63 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 0:02:02 64 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:02:03 65 Lawson Craddock (Usa) Cannondale-Drapac 0:02:09 66 Delio Fernandez (Spa) Delko Marseille Provence KTM 67 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 0:02:10 68 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 0:02:12 69 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:02:13 70 Haimar Zubeldia (Spa) Trek-Segafredo 0:02:17 71 Simone Petilli (Ita) Team UAE Emirates 0:02:18 72 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 73 Ben King (Usa) Dimension Data 74 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 0:02:19 75 Christian Knees (Ger) Team Sky 76 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 77 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:02:24 78 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 0:02:25 79 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 80 Laurent Pichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:02:26 81 Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 82 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 0:02:28 83 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:02:31 84 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:34 85 Ben Swift (Gbr) Team UAE Emirates 0:02:35 86 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:02:37 87 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 0:02:40 88 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 0:02:41 89 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 90 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:02:43 91 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:02:46 92 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 93 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:02:47 94 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 95 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 96 Julien Morice (Fra) Direct Energie 0:02:48 97 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 98 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 0:02:49 99 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 100 Zico Waeytens (Bel) Team Sunweb 0:02:50 101 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 0:02:51 102 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:02:52 103 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 0:02:53 104 Manuele Mori (Ita) Team UAE Emirates 105 Philip Deignan (Irl) Team Sky 106 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:02:58 107 Matti Breschel (Den) Astana Pro Team 108 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 0:03:01 109 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 110 Simon Gerrans (Aus) Orica-Scott 0:03:02 111 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 0:03:04 112 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 113 Joseph Dombrowski (Usa) Cannondale-Drapac 114 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 0:03:05 115 Davide Cimolai (Ita) FDJ 116 Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM 0:03:09 117 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 118 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 119 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 120 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:14 121 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 0:03:15 122 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 0:03:18 123 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 124 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 0:03:19 125 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates 126 Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott 0:03:22 127 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 0:03:24 128 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:03:26 129 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:03:27 130 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 131 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 0:03:32 132 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:33 133 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 134 Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo 0:03:35 135 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:03:37 136 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 0:03:38 137 David Lopez (Spa) Team Sky 0:03:40 138 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 0:03:41 139 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 0:03:43 140 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 0:03:47 141 Marc Sarreau (Fra) FDJ 0:03:48 142 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 0:03:49 143 Mitchell Docker (Aus) Orica-Scott 144 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:03:52 145 Oliver le Gac (Fra) FDJ 0:03:56 146 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 147 Michal Golas (Pol) Team Sky 0:03:58 148 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:04:00 149 Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data 0:04:03 150 Michael Morkov (Den) Katusha-Alpecin 0:04:06 151 Mickael Delage (Fra) FDJ 152 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 0:04:11 153 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:04:12 154 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 155 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:04:18 156 Antione Duchesne (Can) Direct Energie 0:04:27 157 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 0:04:32 158 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 0:04:37 159 Michael Gogl (Pol) Trek-Segafredo 160 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:04:38 161 Andrea Guardini (Ita) Team UAE Emirates 0:04:42 162 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:04:50 163 Tyler Farrar (Usa) Dimension Data 0:04:58 164 Daniel Mclay (Gbr) Fortuneo - Vital Concept 0:05:05 165 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:05:23 166 Jack Bauer (Nzl) Quick-Step Floors 0:05:54 от отс. 11.4км и до финиша 1 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 07'38" 2 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo 07'42" 3 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 07'45" 4 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 07'50" 5 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 6 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 07'54" 7 Ion Izagirre (Spa) Bahrain-Merida 07'55" 8 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 9 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 07'57" 10 David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors 11 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 07'58" 12 Marc Soler (Spa) Movistar Team 08'03" 13 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 14 Sergio Henao (Col) Team Sky 08'04" 15 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 08'06" 16 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 08'07" 17 Rudy Molard (Fra) FDJ 08'09" 18 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 19 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 08'10" 20 Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida 08'11" 21 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept 22 Diego Ulissi (Ita) Team UAE Emirates 23 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 24 Arnold Jeannesson (Fra) Fortuneo - Vital Concept 08'14" 25 José Herrada (Spa) Movistar 08'15" 26 Jan Polanc (Slo) Team UAE Emirates 08'16" 27 Winner Anacona (Col) Movistar Team 28 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 29 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 08'18" 30 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Vital Concept 31 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 32 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 08'19" 33 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo 34 Simon Yates (Gbr) Orica-Scott 35 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 08'20" 36 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 37 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 08'21" 38 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 39 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 40 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 08'22" 41 Lawson Craddock (Usa) Cannondale-Drapac 42 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 08'23" 43 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 44 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 08'24" 45 Stef Clement (Ned) Team LottoNl-Jumbo 08'26" 46 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 47 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 48 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 49 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 08'28" 50 Simone Petilli (Ita) Team UAE Emirates 51 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 52 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 53 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 08'30" 54 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 55 Philip Deignan (Irl) Team Sky 08'31" 56 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 08'32" 57 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 58 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 59 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 60 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 08'33" 61 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 08'34" 62 Sebastian Henao (Col) Team Sky 08'36" 63 José Mendes (Por) Bora-Hansgrohe 64 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 08'37" 65 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 08'38" 66 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 67 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 08'40" 68 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 08'41" 69 Ben King (Usa) Dimension Data 08'42" 70 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 71 Delio Fernandez (Spa) Delko Marseille Provence KTM 08'43" 72 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 73 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 08'45" 74 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 75 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 08'46" 76 Arnaud Demare (Fra) FDJ 08'47" 77 Haimar Zubeldia (Spa) Trek-Segafredo 78 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 79 Simon Gerrans (Aus) Orica-Scott 08'48" 80 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 08'49" 81 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 82 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 83 Joseph Dombrowski (Usa) Cannondale-Drapac 84 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 08'50" 85 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 86 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 08'52" 87 Christian Knees (Ger) Team Sky 08'54" 88 Laurent Pichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 08'55" 89 Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 08'56" 90 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 08'59" 91 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 92 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 93 Ben Swift (Gbr) Team UAE Emirates 94 David Lopez (Spa) Team Sky 95 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 09'01" 96 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates 97 Zico Waeytens (Bel) Team Sunweb 09'03" 98 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 09'07" 99 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 100 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 101 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 102 Matti Breschel (Den) Astana Pro Team 09'08" 103 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 104 Davide Cimolai (Ita) FDJ 09'09" 105 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 106 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 09'10" 107 Manuele Mori (Ita) Team UAE Emirates 09'11" 108 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 09'12" 109 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 110 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 09'14" 111 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 112 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 09'15" 113 Julien Morice (Fra) Direct Energie 09'18" 114 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 09'19" 115 Michael Morkov (Den) Katusha-Alpecin 09'20" 116 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 09'21" 117 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 09'22" 118 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 119 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 09'24" 120 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 121 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 122 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 09'25" 123 Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM 124 Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott 125 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 09'26" 126 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 127 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 09'27" 128 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 129 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo 09'28" 130 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 09'29" 131 Marc Sarreau (Fra) FDJ 132 Oliver le Gac (Fra) FDJ 09'31" 133 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 09'32" 134 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 09'34" 135 Mitchell Docker (Aus) Orica-Scott 09'35" 136 Antione Duchesne (Can) Direct Energie 137 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 09'37" 138 Michael Gogl (Pol) Trek-Segafredo 09'41" 139 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 140 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 09'46" 141 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 09'47" 142 Michal Golas (Pol) Team Sky 143 Tyler Farrar (Usa) Dimension Data 144 Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo 145 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 09'48" 146 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 09'49" 147 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 148 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 149 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 150 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 09'50" 151 Mickael Delage (Fra) FDJ 09'51" 152 Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data 09'57" 153 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 10'02" 154 Andrea Guardini (Ita) Team UAE Emirates 10'08" 155 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 10'09" 156 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 10'12" 157 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 10'15" 158 Daniel Mclay (Gbr) Fortuneo - Vital Concept 10'25" 159 Jack Bauer (Nzl) Quick-Step Floors 10'29" Генеральная классификация после 4 этапа 1 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 12:36:27 2 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 0:00:33 3 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 0:00:47 4 Sergio Henao (Col) Team Sky 0:01:05 5 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:01:20 6 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 0:01:24 7 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 0:01:28 8 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo 0:01:31 9 Rudy Molard (Fra) FDJ 0:01:32 10 Arnaud Demare (Fra) FDJ 0:01:35 11 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:01:58 12 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 13 Ion Izagirre (Spa) Bahrain-Merida 0:02:01 14 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 0:02:10 15 Simon Yates (Gbr) Orica-Scott 0:02:16 16 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 0:02:18 17 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 0:02:58 18 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 0:03:12 19 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 0:03:25 20 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:03:49 21 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 0:03:53 22 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:04:33 23 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 0:04:34 24 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 0:05:18 25 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 0:05:23 26 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:06:19 27 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 0:06:26 28 Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:06:30 29 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 0:06:54 30 Davide Cimolai (Ita) FDJ 0:07:23 31 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 0:11:02 32 Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott 0:14:43 33 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 0:14:48 34 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 0:16:01 35 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 0:16:56 36 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:17:04 37 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 0:17:14 38 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:17:17 39 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 0:17:42 40 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:17:44 41 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:17:46 42 Arnold Jeannesson (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:17:50 43 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:17:53 44 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 0:18:05 45 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:18:10 46 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 0:18:14 47 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:18:15 48 David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors 0:18:32 49 Haimar Zubeldia (Spa) Trek-Segafredo 0:18:35 50 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:18:39 51 Delio Fernandez (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:18:40 52 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 0:18:44 53 Ben Swift (Gbr) Team UAE Emirates 0:18:53 54 José Herrada (Spa) Movistar 0:19:17 55 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:19:19 56 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 0:19:22 57 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:19:27 58 Simon Gerrans (Aus) Orica-Scott 0:19:29 59 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:19:32 60 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 0:19:36 61 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 0:19:42 62 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 0:19:44 63 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 0:19:45 64 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 65 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 0:19:51 66 Marc Sarreau (Fra) FDJ 0:20:19 67 Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo 0:20:21 68 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 0:20:23 69 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 0:20:24 70 Michal Golas (Pol) Team Sky 0:20:29 71 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 0:20:55 72 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 0:21:01 73 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 0:21:16 74 Mitchell Docker (Aus) Orica-Scott 0:21:18 75 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:21:28 76 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 0:21:40 77 Matti Breschel (Den) Astana Pro Team 0:21:49 78 Jack Bauer (Nzl) Quick-Step Floors 0:21:50 79 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:21:55 80 Michael Gogl (Pol) Trek-Segafredo 0:22:11 81 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:22:23 82 Oliver le Gac (Fra) FDJ 0:22:45 83 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 0:23:41 84 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:23:59 85 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 0:28:04 86 Julien Morice (Fra) Direct Energie 0:28:55 87 Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM 0:29:05 88 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:31:51 89 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 90 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 91 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept 0:31:56 92 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:32:09 93 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 0:32:11 94 Stef Clement (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:32:12 95 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:32:29 96 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:32:37 97 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 0:32:46 98 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 0:32:51 99 Laurent Pichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:33:00 100 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 101 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:33:08 102 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:33:13 103 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 0:33:15 104 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:33:18 105 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:33:21 106 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 107 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 108 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:33:23 109 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:33:24 110 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:33:25 111 Lawson Craddock (Usa) Cannondale-Drapac 0:33:26 112 Manuele Mori (Ita) Team UAE Emirates 0:33:27 113 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:33:32 114 Zico Waeytens (Bel) Team Sunweb 0:33:33 115 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:33:58 116 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 0:33:59 117 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:34:01 118 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 0:34:12 119 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 0:34:23 120 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 0:34:32 121 Michael Morkov (Den) Katusha-Alpecin 0:34:40 122 Mickael Delage (Fra) FDJ 123 Ben King (Usa) Dimension Data 124 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 0:34:45 125 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:34:52 126 Antione Duchesne (Can) Direct Energie 0:35:01 127 Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida 128 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 129 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 0:35:06 130 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 0:35:20 131 Simone Petilli (Ita) Team UAE Emirates 0:35:25 132 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 0:35:33 133 David Lopez (Spa) Team Sky 0:35:39 134 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:35:59 135 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 0:36:34 136 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:36:40 137 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:37:11 138 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:37:45 139 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:38:37 140 Diego Ulissi (Ita) Team UAE Emirates 0:38:41 141 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 0:38:43 142 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:39:01 143 Winner Anacona (Col) Movistar Team 0:39:05 144 Jan Polanc (Slo) Team UAE Emirates 0:39:18 145 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:39:19 146 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 0:39:44 147 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 0:39:49 148 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:39:52 149 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:40:08 150 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 0:40:15 151 José Mendes (Por) Bora-Hansgrohe 0:40:34 152 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 0:40:57 153 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 0:41:02 154 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 0:41:09 155 Tyler Farrar (Usa) Dimension Data 156 Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data 0:41:28 157 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:41:29 158 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:41:34 159 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:41:40 160 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 0:43:17 161 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates 162 Daniel Mclay (Gbr) Fortuneo - Vital Concept 0:43:45 163 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 0:44:03 164 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:44:04 165 Joseph Dombrowski (Usa) Cannondale-Drapac 0:44:18 166 Andrea Guardini (Ita) Team UAE Emirates 0:50:17 Париж-Ницца-2017. Париж-Ницца-2017.



