Жулиан Алафилипп – победитель 4-го этапа Париж-Ницца-2017

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- Дата:
- Сегодня, 18:54
Жулиан Алафилипп - победитель 4-го этапа гонки Париж-Ницца-2017
Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) одержал победу в индивидуальной гонке на время на 4-м этапе французской многодневной гонки Париж-Ницца-2017. 24-летний французский гонщик команды Quick Step Floors проехал дистанцию 14,5 км, из которых финальные 3 км – это подъём Мон-Бруйи с перепадом высот 467 м и средним градиентом 7,7%, за 21 минуту 39 секунд.
Он на 19 секунд опередил испанского гонщика команды Trek-Segafredo Альберто Контадора и на 20 секунд своего соотечественника Тони Галлопана (Lotto Soudal). Российский гонщик Ильлнур Закарин (Katusha-Alpecin) замкнул пятёрку сильнейших, уступив Алафилиппу 33 секунды.
Жулиан Алафилипп проехал первую часть дистанции до отсечки 11,34 км за 13 минут 49 секунд со средней скоростью 49.245 км/час, а 3-км подъём прошёл со средней скоростью 24.204 км/час.
Победа на этапе принесла Жулиану Алафилиппу и жёлтую майку лидера общего зачёта гонки Париж-Ницца-2017, где его ближайшим соперником является Тони Галлопан с отставанием в 33 секунды, на третьем месте в общем зачёте идёт испанский гонщик Горка Исагирре (Movistar), который проигрывает Алафилиппу 47 секунд.
Результаты 4-го этапа Париж-Ницца-2017
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