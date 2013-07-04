Луис Мейнтьес: «Задача – подготовка к Тур де Франс-2017»

Луис Мейнтьес нацелен на Критериум Дофине и Тур де Франс-2017

Луис Мейнтьес (Louis Meintjes), 24-летний южноафриканский гонщик команды UAE Abu Dhabi, в прошлом году показал на Гран-туре свой лучший результат в общем зачёте – занял 8-е место на Тур де Франс. Трудности с командой помешали гонщикам бывшей Lampre-Merida провести традиционный зимний тренировочный сбор, но команда была спасена, и сезон для Луиса Мейнтьеса начался с Тура Даун Андер-2017.

В интервью Cyclingnews Луис Мейнтьес рассказал, что его главной целью сезона снова будет Тур де Франс, но он также надеется хорошо выступить на Критериуме Дофине, где в прошлом году занял 9-е место в генеральной классификации.

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Луис Мейнтьес: «Конечно, задача – подготовка к Тур де Франс-2017. Если всё будет в порядке, я снова стартую на Туре. Надеюсь, всё пройдёт так же хорошо, как в прошлом году. Всегда хочется выступить лучше, и уехать с гонки не с пустыми руками, но мне просто надо готовиться так хорошо, насколько это возможно. Потом, когда я буду участником, постараюсь выиграть этап или показать результат в общем зачёте.

В прошлом году мне немного не повезло, я заболел перед стартом, а ещё у меня было серьёзное падение на Каталонии. Но после прошлого сезона я стал увереннее, теперь у меня есть два результата в генеральной классификации Гран-туров (Прим. – 10-е место на Вуэльте Испании-2015 и 8-е на Тур де Франс-2016).

Мне хотелось бы снова хорошо выступить на Критериуме Дофине. Это будет полезно для поддержания настроя.

Я проведу разведку некоторых этапов Тур де Франс, потом, когда ближе к старту мы проведём тренировочный лагерь на высоте.

Этой зимой ситуация была скорее досадная, чем стрессовая, потому что если бы что-то случилось с командой, мне пришлось бы переходить в новую. Но мы были уверены, что всё сложится хорошо. И проблема разрешилась очень быстро».