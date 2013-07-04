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Луис Мейнтьес: «Задача – подготовка к Тур де Франс-2017»

Луис Мейнтьес нацелен на Критериум Дофине и Тур де Франс-2017

 

 

  Луис Мейнтьес (Louis Meintjes), 24-летний южноафриканский гонщик команды UAE Abu Dhabi, в прошлом году показал на Гран-туре свой лучший результат в общем зачёте – занял 8-е место на Тур де Франс. Трудности с командой помешали гонщикам бывшей Lampre-Merida провести традиционный зимний тренировочный сбор, но команда была спасена, и сезон для Луиса Мейнтьеса начался с Тура Даун Андер-2017.

 

   В интервью Cyclingnews Луис Мейнтьес рассказал, что его главной целью сезона снова будет Тур де Франс, но он также надеется хорошо выступить на Критериуме Дофине, где в прошлом году занял 9-е место в генеральной классификации.

 

Луис Мейнтьес: «Задача – подготовка к Тур де Франс-2017»

 Photo ©Tim De Waele

 

 Луис Мейнтьес: «Конечно, задача –  подготовка к Тур де Франс-2017. Если всё будет в порядке, я снова стартую на Туре. Надеюсь, всё пройдёт так же хорошо, как в прошлом году. Всегда хочется выступить лучше, и уехать с гонки не с пустыми руками, но мне просто надо готовиться так хорошо, насколько это возможно. Потом, когда я буду участником, постараюсь выиграть этап или показать результат в общем зачёте.

 

  В прошлом году мне немного не повезло, я заболел перед стартом, а ещё у меня было серьёзное падение на Каталонии. Но после прошлого сезона я стал увереннее, теперь у меня есть два результата в генеральной классификации Гран-туров (Прим. – 10-е место на Вуэльте Испании-2015 и 8-е на Тур де Франс-2016).

 

Мне хотелось бы снова хорошо выступить на Критериуме Дофине. Это будет полезно для поддержания настроя.

 

Я проведу разведку некоторых этапов Тур де Франс, потом, когда ближе к старту мы проведём тренировочный лагерь на высоте.

 

Этой зимой ситуация была скорее досадная, чем стрессовая, потому что если бы что-то случилось с командой, мне пришлось бы переходить в новую. Но мы были уверены, что всё сложится хорошо. И проблема разрешилась очень быстро».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Луис Мейнтьес UAE Abu Dhabi Louis Meintjes Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:41 | Регистрация: 4.07.2013

    Удачи Луи!

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Ближайшие старты

14 - 19 февраля 2017

Tour of Oman

15 - 19 февраля 2017

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

15 - 19 февраля 2017

Volta ao Algarve


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Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

  • VeloVelo
    Хулиан Арредондо: "Я думал об ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: fred
    Большое спасибо за совет! Передам сыну


    Да не вздумайте! Мало ли каких советов вам надают! (Cyrill не в обиду Вам)

    Всё индивидуально!
    Обратитесь к специалисту!

  • VeloVelo
    Хулиан Арредондо: "Я думал об ... (8)
    VeloVelo-Фото
    Да не вздумайте! Мало ли каких советов вам надают! (Cyrill не в обиду Вам)

    Всё индивидуально!
    Обратитесь к специалисту!
  • VeloVelo
    Луис Мейнтьес: «Задача – подго ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Удачи Луи!

  • fred
    Хулиан Арредондо: "Я думал об ... (8)
    fred-Фото
    Большое спасибо за совет! Передам сыну
  • Андрон
    Хулиан Арредондо: "Я думал об ... (8)
    Андрон-Фото

      Интересно, что же все-таки было причиной такого состояния? Скажем, скрытая компрессия нервов в поясничном отделе позвоночника и, как результат - проблемы с грушевидной мышцей. Т.е. гипотония с одной стороны и спазм с другой. Или что-то другое? 

      Если смогли помочь, значит разобрались все-таки?

  • EL-Fenomeno
    Правила UCI относительно движе ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото
    На картинках все так клёво выглядит, но когда дело доходит до "практики в прямом эфире", все "лекции" забываются, и только личный опыт и мастерство выходит на первый план. P.S. Но правила нужно помнить и надо соблюдать, это факт))
  • Cyrill
    Хулиан Арредондо: "Я думал об ... (8)
    Cyrill-Фото

    Заранее оговорюсь, что не являюсь проф. спортивным доктором или гонцом - такой же как и вы фанатичный болела и слегка велосипедист :) Но по вопросу - а с чего Вы взяли, что правая нога работает хуже? Измерения ваттметра? По существу вопроса - может быть несколько факторов - несимметричная посадка или исходное (генетически или приобретённое) худшее кровоснабжение правой ноги. Естественно никакие препараты для улучшения кровоснабжения мышц или головного мозга я рекомендовать не буду, но можно посоветовать уделять большее внимание в зале вашей ноге - например, "пистолет" на правой ноге, жим одной ногой на тренажёре для "жима ногами" или приседание с штангой на одной ноге - всё это улучшит кровоснабжение мышц. Только не "перебарщиваем" с весами - 30-40% веса на одну ногу от того что выжимаем двумя ногами будет достаточно.

  • ATA
    Правила UCI относительно движе ... (10)
    ATA-Фото
    Это все от опыта... после 10-15 гонок начинаешь на глаз определять расстояния и переводить их в секунды (и наоборот).
  • ATA
    Правила UCI относительно движе ... (10)
    ATA-Фото
    Лицензии выдают национальные федерации.
    Только если федерация отказывает в выдаче, то гонщик или кто-либо еще может запросить лицензию непосредственно в УЦИ
  • hodorik
    G.P. Costa degli Etruschi-2017 (1)
    hodorik-Фото

    Скиньте ссылочку,  где можно посмотреть видео гонки если , есть такое , спасибо ...

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