Джузеппе Саронни: "От семейной команды Lampre мы перешли к команде, представляющей страну - ОАЭ"

Команда Джузеппе Саронни, бывшая Lampre-Merida, была спасена в последний момент и осталась в рядах команд Мирового тура, успев собрать и представить в Международный союз велосипедистов документы с новым спонсором из Абу-Даби. О том, как удалось сохранить команду, Джузеппе Саронни рассказал в интервью Gazzetta dello Sport.

Джузеппе Саронни: «У меня даже не было времени подумать, что у нас может ничего не выйти. Нам совершенно некогда было об этом думать.

В конце августа мы объявили о сотрудничестве с TJ Sport, но, к сожалению, у президента компании Ли Чжи Цяна (Li Zhiqiang) серьёзные проблемы со здоровьем. Он был центром проекта, и всё оказалось заблокировано.

Правила UCI не делают исключений ни для кого, никого не ждут. У нас не было времени для перестроения планов. Очень жаль, потому что из этого мог получиться хороший проект. Международный союз велосипедистов выслушал нас 18 ноября, после чего мы всё начали заново.

Благодаря Мауро Джанетти нам удалось заручиться поддержкой из Абу-Даби. У него хорошие взаимоотношения с президентом строительной компании в ОАЭ (Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri). Матар Сухаил страстно увлечён велоспортом и хотел создать команду. Когда вариант со спонсором из Китая провалился, Джанетти представил проект Матару, когда был в ОАЭ во время Гран-при Абу-Даби Формулы-1.

Мы со всем определились за 10 дней. Возможно, недостаток времени нам помог, потому что нам некогда было размышлять. Мы знали, что должны хвататься за этот шанс, или всё будет кончено. Хочу подчеркнуть, что UCI не давали нам дополнительного времени для решения проблем, мы успели представить досье в Комиссию по лицензиям и аудиторской компании Ernst&Young вовремя».

Джузеппе Саронни о структуре команды UAE Abu Dhabi

«Команда называется UAE Abu Dhabi, она представляет все Объединённые Арабские Эмираты. У нас не будет имени спонсора на майках, от семейной команды Lampre мы перешли к команде, представляющей страну. Майки будут сделаны в цветах флага Объединённых Арабских Эмиратов – белом, зелёном и красном. Наши инвесторы верят, что этот проект не будет краткосроным.

Наши технические партнёры – итальянцы, от велосипедов Эрнесто Кольнаго, оборудованных компонентами Campagnolo, до сёдел Sella Italia, шин Vittoria и шлемов Met. Я рад, что мы всё ещё играем важную роль в итальянском велоспорте, что в нашем составе есть лучшие молодые итальянские гонщики.

Мы хотим, чтобы наш старт в сезоне стал успешным.

На Тур Даун Андер у нас поедут Диего Улисси, Бен Свифт и Руй Кошта. На 100-й выпуск Джиро д’Италия мы также представим лучший состав».