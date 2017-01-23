- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 08:17
Калеб Юэн – победитель 6-го этапа Тура Даун Андер-2017
Photo: @kirstybaxter79
Калеб Юэн (Caleb Ewan) одержал четвёртую победу на этапе Тура Даун Андер-2017. В финальном спринте 6-го этапа 22-летний австралийский гонщик команды Orica-Scott вновь, третий раз в этой гонке, опередил действующего чемпиона мира Петера Сагана (BORA - hansgrohe).
Третьим линию финиша пересёк словенский гонщик команды UAE Abu Dhabi Марко Кумп. Третий раз в истории гонки все этапы Тура Даун Андер были выиграны австралийскими гонщиками.
Тур Даун Андер-2017. Результаты 6 этапа
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