Калеб Юэн – победитель 6-го этапа Тура Даун Андер-2017

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Калеб Юэн (Caleb Ewan) одержал четвёртую победу на этапе Тура Даун Андер-2017. В финальном спринте 6-го этапа 22-летний австралийский гонщик команды Orica-Scott вновь, третий раз в этой гонке, опередил действующего чемпиона мира Петера Сагана (BORA - hansgrohe).

Третьим линию финиша пересёк словенский гонщик команды UAE Abu Dhabi Марко Кумп. Третий раз в истории гонки все этапы Тура Даун Андер были выиграны австралийскими гонщиками.