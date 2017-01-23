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- Дата:
- Сегодня, 08:46
Ричи Порт – победитель Тура Даун Андер-2017
Photo © Tim De Waele/TDWsport.com
31-летний австралийский гонщик команды BMC Ричи Порт (Richie Porte) впервые в карьере одержал победу в общем зачёте Тура Даун Андер. Он надел майку лидера уже на 2-м этапе, который выиграл с комфортным преимуществом, а затем значительно укрепил свою позицию, взяв вторую победу в гонке на этапе до Вилланги.
Впервые в истории два гонщика выиграли все этапы Тура Даун Андер – Калеб Юэн на спринтерских, Ричи Порт – на этапах с финишем в подъём.
Борьба за подиум Тура Даун Андер-2017 продолжалась и на финальном спринтерском этапе.
Эстебан Чавес (Orica-Scott) удержал 2-е место в общем зачёте. А австралийскому гонщику команды Bora-Hansgrohe Джею МакКарти, который потерял место в тройке лидеров на этапе до Вилланги, удалось вернуться в призёры благодаря бонусным секундам, выигранным на промежуточном финише.
И хотя в финале Натан Хаас (Dimension Data) обошёл его на финишной черте, Джей МакКарти занял в итоге 3-е место в генеральной классификации.
Тур Даун Андер-2017. Результаты 6 этапа
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