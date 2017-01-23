Ричи Порт – победитель Тура Даун Андер-2017

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31-летний австралийский гонщик команды BMC Ричи Порт (Richie Porte) впервые в карьере одержал победу в общем зачёте Тура Даун Андер. Он надел майку лидера уже на 2-м этапе, который выиграл с комфортным преимуществом, а затем значительно укрепил свою позицию, взяв вторую победу в гонке на этапе до Вилланги.

Впервые в истории два гонщика выиграли все этапы Тура Даун Андер – Калеб Юэн на спринтерских, Ричи Порт – на этапах с финишем в подъём.

Борьба за подиум Тура Даун Андер-2017 продолжалась и на финальном спринтерском этапе.

Эстебан Чавес (Orica-Scott) удержал 2-е место в общем зачёте. А австралийскому гонщику команды Bora-Hansgrohe Джею МакКарти, который потерял место в тройке лидеров на этапе до Вилланги, удалось вернуться в призёры благодаря бонусным секундам, выигранным на промежуточном финише.

И хотя в финале Натан Хаас (Dimension Data) обошёл его на финишной черте, Джей МакКарти занял в итоге 3-е место в генеральной классификации.