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Ричи Порт, Эстебан Чавес и Джей МакКарти о 2-м этапе Тура Даун Андер-2017

Ричи Порт, Хосе-Луис Арриета, Эстебан Чавес и Джей МакКарти о 2-м этапе Тура Даун Андер-2017

 

  Атака за 1,5 км до финиша на финальном подъёме Паракомб (Paracombe) принесла Ричи Порту (Richie Porte) победу на 2-м этапе Тура Даун Андер-2017 и лидерство в общем зачёте. На финише он опередил ближайших соперников – Горку Исагирре (Movistar) и Эстебана Чавеса (Orica-Scott) на 16 секунд, а благодаря бонусным секундам в генеральной классификации Ричи Порт лидирует с преимуществом в 20 секунд. 31-летний австралийский гонщик команды BMC в четвёртый раз в карьере выигрывает этап Тура Даун Андер, но впервые надевает майку лидера гонки.  

 

  29-летний баскский гонщик команды Movistar Горка Исагирре (Gorka Izaguirre) первым ответил на атаку Ричи Порта и какое-то время держался у него на колесе. Второй рывок Порта Исагирре поддержать не смог, но финишировал 2-м, через 16 секунд.

 

  22-летний колумбийский гонщик команды Orica-Scott Эстебан Чавес (Esteban Chaves) финишировал 3-м и в общем зачёте уступает Ричи Порту 22 секунды.

 

  Четвёрку сильнейших в генеральной классификации замыкает 24-летний австралийский гонщик команды Bora-Hansgrohe Джей МакКарти (Jay McCarthy), которого от третьего места отделяют 2 секунды.

 

Ричи Порт, Хосе-Луис Арриета, Эстебан Чавес и Джей МакКарти о 2-м этапе Тура Даун Андер-2017

 

Ричи Порт, Хосе-Луис Арриета, Эстебан Чавес и Джей МакКарти о 2-м этапе Тура Даун Андер-2017

 

Ричи Порт, Хосе-Луис Арриета, Эстебан Чавес и Джей МакКарти о 2-м этапе Тура Даун Андер-2017

Photo: ©TDWsport.com

 

Ричи Порт (BMC) о 2-м этапе Тура Даун Андер-2017

 

  «Ребята из команды сегодня были великолепны, весь день оберегали меня. Приятно уже в начале сезона взять победу. Теперь мы будем защищать майку. Думаю, у меня хороший просвет в генеральной классификации, но я знаю, что гонка ещё не закончена, и впереди несколько тяжёлых этапов. Но наша команда BMC сильная, что даёт уверенность.

 

  Сегодня в подъёме у меня хорошо шла нога, и мне не хотелось выжидать, а то, что я смог уехать вот так, даёт мне большую уверенность. Я знал, что мне надо постараться, и у меня была для этого форма. Мне придётся пожертвовать субботним этапом до Виллунги, потому что я буду защищаться и не стану атаковать, если у меня на плечах будет майка лидера.

 

  Впереди напряжённые дни - цыплят по осени считают. Обязательно будут атаки соперников, и на Виллунге тоже, так что, думаю, хорошо идти на той позиции, где я нахожусь сейчас.

 

  Невероятно носить майку лидера на самой крупной австралийской гонке. Мне бы хотелось её выиграть. В межсезонье я много тренировался для этого подъёма. Два года назад я совершил ошибку, поэтому вернуться и так её компенсировать – это просто мечта».

 

 

  Фабио Бальдато, спортивный директор команды BMC: «Превосходный день. Было трудно во время приближения к подъёму удержать Ричи впереди, там шла такая же напряжённая борьба за позиции, как в спринте. Мы планировали, что ребята помогут Ричи удерживать первые позиции, а затем Ричи не стал долго ждать, он атаковал сразу на подъёме. Мы уверены в нём. Он доказал свою силу. Но расслабляться мы не можем, надо продолжать так же хорошо выступать, как сегодня».

 

Хосе-Луис Арриета, спортивный директор команды Movistar о выступлении Горки Исагирре

 

  «Он хорошо постарался, но Порт сегодня был сильнее, сделал на одно ускорение больше, а Горка не смог за ним последовать. Но для нашей команды его выступление – хороший знак, мы продолжим бороться. Виллунга – совсем другой подъём, мы будем побороться, по меньшей мере, за то, чтобы удержать подиум».

 

 

Эстебан Чавес (Orica-Scott) о 2-м этапе Тура Даун Андер-2017

 

Ричи Порт, Хосе-Луис Арриета, Эстебан Чавес и Джей МакКарти о 2-м этапе Тура Даун Андер-2017

 Photo: ©TDWsport.com

 

  «Ричи проехал впечатляюще. Он трижды ускорялся, поехал очень и очень быстро, я не смог за ним удержаться. В финале я занял третье место, и доволен этим. Ребята отлично работали с самого старта. Я отстаю на 20 секунд, это большой разрыв, но никогда не знаешь. Самое важное, мы продолжим борьбу, будем пытаться, как всегда, и посмотрим, что получится в финале.

 

  Последние несколько лет я начинал сезон во Франции или в Каталонии, где выступал неплохо, но и не отлично. Когда я участвовал в тех гонках, никогда не показывал хорошего результата, а теперь я финишировал 3-м на этапе гонки Мирового тура. Так что я счастлив».

 

 

Джей МакКарти (Bora-Hansgrohe) о 2-м этапе Тура Даун Андер-2017

 

   «Как команда, мы приложили большие усилия, Петер (Саган) вывез меня к финальному подъёму, он очень помог, сделал всё, чтобы я не потерял хладнокровия. Меня вывезли на хорошую позицию. Когда Ричи атаковал, я не хотел сразу бросаться за ним в погоню, так как боялся потратить слишком много сил. В последние несколько дней я немного приболел, это могло повлиять на меня, а могло и не повлиять, но могу сказать, что сегодня сделал всё, что мог».

 

Тур Даун Андер-2017. Результаты 2 этапа

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte BMC Эстебан Чавес Esteban Chaves Orica-Scott Горка Исагирре Movistar Тур Даун Андер Santos Tour Down Under гонка Мирового тура

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  1. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 19:51 | Регистрация: 18.09.2014

    Удачи Порту. Пора, пора переломить судьбу.)

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