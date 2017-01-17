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Калеб Юэн – победитель 1-го этапа Тура Даун Андер -2017

Калеб Юэн – победитель 1-го этапа Тура Даун Андер-2017

 

  Калеб Юэн (Caleb Ewan), 22-летний австралийский гонщик команды Orica-Scott, одержал победу на 1-м этапе Тура Даун Андер-2017.  

 

  Из-за жары 1-й этап Тура Даун Андер-2017 был сокращён со 145 до 118 км. Ян Бакелантс (Jan Bakelants), 30-летний бельгийский гонщик команды AG2R La Mondiale, атаковал на заключительных 20 км, вторая атака последовала от Адама Хансена (Lotto Soudal), который попытался уехать от пелотона за 15 км до финиша и переложиться к Бакелантсу. Хансен почти сразу вернулся в пелотон. Бакелантса, у коорого за 5 км до финиша было полминуты преимущества, пелотон догнал лишь за 2 км до финиша.

 

 

 Photo (c) @OricaScott

 

 Этап завершился общим спринтом, где Калеб Юэн обошёл голландского гонщика команды Sky Данни Ван Поппеля и ирландского гонщика команды Bora-Hansgrohe Сэма Беннета.

  Это третья в карьере победа Калеба Юэна на этапе Тура Даун Андер.

 

Тур Даун Андер-2017. Результаты 1 этапа

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Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Orica-Scott Тур Даун Андер Santos Tour Down Under гонка Мирового тура

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