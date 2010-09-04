Ремко Эвенепул: «У меня есть возможности выступать лучше»

Эдди Меркс: «Ремко – очень хороший мотор и умеет бороться в гонках»

21-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) начал этот сезон в мае, с дебюта на Джиро д’Италия, и завершил 17 октября на велогонке «Хроно Наций», где занял 5-е место.

Вернувшись после серьёзной травмы, полученной при падении на классике «Ломбардия» в 2020 году, Ремко Эвенепул одержал в этом году 8 побед, в том числе стал победителем Тура Бельгии и Тура Дании, выиграл три класссики «Druivenkoers – Overijse», «Brussels Cycling Classic», «Coppa Bernocchi», а также стал бронзовым призёром чемпионата Европы и бронзовым призёром чемпионата мира-2021 в разделке, серебряным призёром чемпионата Европы в групповой гонке.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Thomas Sjørup - Photo credit: ©Thomas Sjørup

В интервью La Derniere Heure Ремко Эвенепул сказал, что в следующем сезоне надеется подняться на следующий уровень, чтобы бросить вызов таким соперникам как Тадей Погачар, Эган Берналь и Примож Роглич.

Ремко Эвенепул: «Я вернулся на уровень лучших гонщиков, на прекрасный уровень, но не на тот, на который мы надеялись с командой. Мы знаем, что у меня есть возможности выступать лучше, просто надо проявить немного терпения. Уверен, это время придёт. Нужно, чтобы шла нога, важно знать, как выбирать момент, и важно провести зиму без проблем.

Я ещё должен сделать несколько шагов прежде, чем смогу бросить вызов Погачару, Берналю и Рогличу, и, главное, стать способным их победить. Надеюсь, это получится в следующем сезоне.

Рад уйти на каникулы. Отдых пойдёт мне на пользу и физически, и морально. Он мне необходим, потому что я без устали работал полтора года, с момента падения, и даже до него».

Но большой резонанс вызывали не только успехи Ремко Эвенепула, но и его выступление в групповой гонке чемпионата мира во Фландрии, где сборная Бельгии проиграла соперникам.

Легенда велоспорта, Эдди Меркс, который перед чемпионатом мира сомневался в том, что Ремко Эвенепул будет работать на товарищей по команде , в недавнем интервью Het Laatste Nieuws смягчил свои слова относительно молодого соотечественника, подчеркнув, что «является большим фанатом Ремко», а критиковал тактику бельгийской сборной, а не Эвенепула.

Эдди Меркс: «Давайте проясним, я – большой фанат Ремко. Ремко умеет бороться в гонке. В его теле очень хороший «мотор». Учитывая обстоятельства, у Ремко был великолепный год. Не забудем, что он серьёзно травмировался, всё могло сложиться по-другому.

Конечно, он ехал отлично (на чемпионате мира во Фландрии)! Но тактика… Всё началось с отбора в состав. Если Ваут (ван Арт) – ваш единственный лидер, то почему у него для поддержки не было товарища по команде , например, Натана Ван Хойдонка. Бессмыслица какая-то. Разве все эти гонщики Quick Step были так уж необходимы? Мне это не понравилось.

Но самую большую ошибку допустили с Ремко. Если берёте его в команду, то не надо делать его доместиком. Фактически, в той статье я указывал на это. Кто знает.. Ремко, по крайней мере, надо было дать свободу ехать самому на последних 30 километрах. Потом он мог бы или помогать Вауту или использовать свой шанс».