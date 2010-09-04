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Ремко Эвенепул: «У меня есть возможности выступать лучше»

Эдди Меркс: «Ремко – очень хороший мотор и умеет бороться в гонках»

 

  21-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) начал этот сезон в мае, с дебюта на Джиро д’Италия, и завершил 17 октября на велогонке «Хроно Наций», где занял 5-е место.

 

  Вернувшись после серьёзной травмы, полученной при падении на классике «Ломбардия» в 2020 году, Ремко Эвенепул одержал в этом году 8 побед, в том числе стал победителем Тура Бельгии и Тура Дании, выиграл три класссики «Druivenkoers – Overijse», «Brussels Cycling Classic», «Coppa Bernocchi», а также стал бронзовым призёром чемпионата Европы и бронзовым призёром чемпионата мира-2021 в разделке, серебряным призёром чемпионата Европы в групповой гонке.

Ремко Эвенепул: «У меня есть возможности выступать лучше»

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Thomas Sjørup - Photo credit: ©Thomas Sjørup

 

  В интервью La Derniere Heure Ремко Эвенепул сказал, что в следующем сезоне надеется подняться на следующий уровень, чтобы бросить вызов таким соперникам как Тадей Погачар, Эган Берналь и Примож Роглич.

 

  Ремко Эвенепул: «Я вернулся на уровень лучших гонщиков, на прекрасный уровень, но не на тот, на который мы надеялись с командой. Мы знаем, что у меня есть возможности выступать лучше, просто надо проявить немного терпения. Уверен, это время придёт. Нужно, чтобы шла нога, важно знать, как выбирать момент, и важно провести зиму без проблем.

 

  Я ещё должен сделать несколько шагов прежде, чем смогу бросить вызов Погачару, Берналю и Рогличу, и, главное, стать способным их победить. Надеюсь, это получится в следующем сезоне.

 

  Рад уйти на каникулы. Отдых пойдёт мне на пользу и физически, и морально. Он мне необходим, потому что я без устали работал полтора года, с момента падения, и даже до него».

 

  Но большой резонанс вызывали не только успехи Ремко Эвенепула, но и его выступление в групповой гонке чемпионата мира во Фландрии, где сборная Бельгии проиграла соперникам.

 

  Легенда велоспорта, Эдди Меркс, который перед чемпионатом мира сомневался в том, что Ремко Эвенепул будет работать на товарищей по команде ,  в недавнем интервью Het Laatste Nieuws смягчил свои слова относительно молодого соотечественника, подчеркнув, что «является большим фанатом Ремко», а критиковал тактику бельгийской сборной, а не Эвенепула.

 

 Эдди Меркс: «Давайте проясним, я – большой фанат Ремко. Ремко умеет бороться в гонке. В его теле очень хороший «мотор». Учитывая обстоятельства, у Ремко был великолепный год. Не забудем, что он серьёзно травмировался, всё могло сложиться по-другому.

 

  Конечно, он ехал отлично (на чемпионате мира во Фландрии)! Но тактика… Всё началось с отбора в состав. Если Ваут (ван Арт) – ваш единственный лидер, то почему у него для поддержки не было товарища по команде , например, Натана Ван Хойдонка. Бессмыслица какая-то. Разве все эти гонщики Quick Step были так уж необходимы? Мне это не понравилось.

 

  Но самую большую ошибку допустили с Ремко. Если берёте его в команду, то не надо делать его доместиком. Фактически, в той статье я указывал на это. Кто знает.. Ремко, по крайней мере, надо было дать свободу ехать самому на последних 30 километрах. Потом он мог бы или помогать Вауту или использовать свой шанс».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck - Quick Step

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 02:06 | Регистрация: 27.05.2017

    Собственно что и требовалось, меньше слушать авторитетных дядь, ехать по гонке и по чутью. Бельгийцы сделали все наоборот.

  2. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 06:01 | Регистрация: 4.09.2010

    пара мыслишек относительно

    1. ГТ ну никак не для посттравматической вкатки в гоночный ритм. получили такой камбек, который (с учётом уровня честолюбия/амбициозности) требовал уже отдельной, психологической реабилитации. чему и был посвящён сезон

    2. это точно того стоило - эдак лихо, с цыганами да медведЯми, промчать ЧМ, чтоб потом авторитету осталось тупить глаза и шаркать ножкой "да вы не так меня поняли"

  3. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 08:39 | Регистрация: 8.07.2013

    Сильный гонщик с большим будущим.

    ... Но - самооценка, психология ,выбор приоритетов, умение разбираться в людях, отсутствие опыта, уравновешенность ... и элементарная сдержаность в высказываниях - пока со всем этим он не дружит.

  4. Camel

    Сегодня, 09:18 | Регистрация: 29.01.2017

    Меркс похож на пацана в школе, забывшего дневник.

    А Эвенпул либо туповат и без радиосвязи будет всегда во втором десятке, либо настолько самовлюблён, что вот-вот родит от себя.

     

    Выходит все дураки, в том числе Квик-Степ в полном составе. Умниками оказали только Меркс и Эвенпул. Мы же говорили вам!

     

    Погачара с Рогличем и не слышно! Они знай себе - сопят и едут. А этот только то и делает, что ищет прессу с фотокорреспондентами.

  5. Имя: Роман

    AmaAma

    Сегодня, 09:29 | Регистрация: 1.07.2021

    Ремко представляет из себя большого игрока в классических и недельных гонках. С каждым сезоном он будет опытней и более трезво оценивать ситуацию. 

    Я не желаю ему резкого взрыва в сезоне 2022, но попробовать свои силы на Джиро, зацепить парочку недельных гонок и классику мирового календаря. 

    Не верю в него как в генеральщика на ГТ: стабильность на протяжении 3х недель, умение выстоять в связке горных этапов.. да и вообще он не совсем горняк, чрезмерное желание атаковать, а не аккумулировать энергию и команда.. цель которой победа на отдельных этапах и приоритет для спринтеров. 

    Ремко сильнейший мотор на отрывы и дальние атаки, но парень без хорошего спринта и будет терять множество побед из-за этого недостатка

  6. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 10:49 | Регистрация: 4.07.2011

    Ох ремко точно сказано : мал, да... Зашкаливает ужеdiablo

  7. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 11:09 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: AmaAma

    Я не желаю ему резкого взрыва в сезоне 2022, но попробовать свои силы на Джиро, зацепить парочку недельных гонок и классику мирового календаря. 

    Он же говорит что хочет бросить вызов Погачару, Рогличу и Берналю. Значит собирается ехать Тур де Франс, а не Джиро. По большому счету, в его случае нет никакой разницы какой ГТ ему ехать.

    1. Имя: Роман

      AmaAma

      Сегодня, 11:15 | Регистрация: 1.07.2021

      Патрик говорил что раньше 2023 года на Туре Ремко можем не ждать
      Нужно пройти "второстепенный" ГТ, а потом уже переходить к Туру
      Но может у Квиков 150 раз уже все изменилось

      Патрик говорил что раньше 2023 года на Туре Ремко можем не ждать
      Нужно пройти "второстепенный" ГТ, а потом уже переходить к Туру
      Но может у Квиков 150 раз уже все изменилось

      1. Имя: Ольга

        Earl57

        Сегодня, 11:36 | Регистрация: 7.12.2014

        У них кроме Ремко больше некого на генерал ставить. Алмейда то уходит, а взамен никого не взяли.
        Алафилип от ГК наотрез отказывается. Он только этапы хочет.
        А на Джиро Кэва отправят. Если договорятся относительно контракта, естественно))

    2. Имя: Михаил

      motte

      Сегодня, 13:30 | Регистрация: 4.07.2011

      Босс Инеос говорит что «нам предстоит, пожалуй, один из величайших гонщиков Гранд-тура, которых когда-либо видели, Погачар».
      Вызов брошен всем - :)

  8. RVL

    Сегодня, 12:53 | Регистрация: 30.08.2012

    Он опять бежит впереди паровоза)))

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Комментарии

  • close2you
    Нурберген Нурлыхасым – новый г ... (5)
    close2you-Фото
    Цитата: Kaz_Almaty
    Похож на Тадея. Будем надеяться что он станет таким же чемпионом.
    В вашем случае, "болеть за своих" так болеть)) подписали парня по национальному признаку и этническому происхождению. Чего вы придумываете какие то сказки)) новый погги, новый ремко... просто нужны люди с КАЗАХСКОЙ фамилией и именем в КАЗАХСКОЙ команде. Не выдумывайте.
  • motte
    Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (11)
    motte-Фото
    Босс Инеос говорит что «нам предстоит, пожалуй, один из величайших гонщиков Гранд-тура, которых когда-либо видели, Погачар».
    Вызов брошен всем - :)
  • Cyrill
    Дамиано Карузо и Джино Медер п ... (2)
    Cyrill-Фото

    Это самый интересный вопрос :) Но возможно (как показала практика) "недельки" он ещё тянет. На большее - могу предположить, то что мы видим последние годы в его исполнении - отсутствие выносливости на "длинном пробеге", как следствие потеря концентрации на вторых неделях ГТ, как следствие то что имеем ...

  • Astanaforever
    Нурберген Нурлыхасым – новый г ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Единственное, что меня не отталкивает, успокаивает и вселяет надежды, так это его возраст. Все. Посмотрим.
  • RVL
    Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (11)
    RVL-Фото

    Он опять бежит впереди паровоза)))

  • Kaz_Almaty
    Нурберген Нурлыхасым – новый г ... (5)
    Kaz_Almaty-Фото
    Похож на Тадея. Будем надеяться что он станет таким же чемпионом.
  • Earl57
    Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (11)
    Earl57-Фото
    У них кроме Ремко больше некого на генерал ставить. Алмейда то уходит, а взамен никого не взяли.
    Алафилип от ГК наотрез отказывается. Он только этапы хочет.
    А на Джиро Кэва отправят. Если договорятся относительно контракта, естественно))
  • Бакеша
    Нурберген Нурлыхасым – новый г ... (5)
    Бакеша-Фото
    Удачи ему!
  • AmaAma
    Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (11)
    AmaAma-Фото
    Патрик говорил что раньше 2023 года на Туре Ремко можем не ждать
    Нужно пройти "второстепенный" ГТ, а потом уже переходить к Туру
    Но может у Квиков 150 раз уже все изменилось

    Патрик говорил что раньше 2023 года на Туре Ремко можем не ждать
    Нужно пройти "второстепенный" ГТ, а потом уже переходить к Туру
    Но может у Квиков 150 раз уже все изменилось
  • Earl57
    Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: AmaAma

    Я не желаю ему резкого взрыва в сезоне 2022, но попробовать свои силы на Джиро, зацепить парочку недельных гонок и классику мирового календаря. 

    Он же говорит что хочет бросить вызов Погачару, Рогличу и Берналю. Значит собирается ехать Тур де Франс, а не Джиро. По большому счету, в его случае нет никакой разницы какой ГТ ему ехать.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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