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Ремко Эвенепул упал на спуске классики Ломбардия-2020

Ремко Эвенепул перелетел через ограждения на спуске с Муро ди Сормано на классике Ломбардия-2020

 

 

  Ремко Эвенепул, дебютировавший на классике-Монументе Ломбардии упал на технически сложном спуске с Муро ди Сормано. После прохождения вершины Сормано 20-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step находился в группе лидеров, а затем атаковал на спуске за 45 км до финиша. Но он не вписался в поворот,  перелетел через ограждения, и упал вниз,  его велосипед остался на дороге.

 

Телевидение RAI сообщает, что велогонщик в сознании и отвечает врачам. Ремко Эвенепул был отправлен в больницу.

 

Ремко Эвенепул упал на спуске классики Ломбардия-2020

 

Ремко Эвенепул упал на спуске классики Ломбардия-2020 

 

Ремко Эвенепул упал на спуске классики Ломбардия-2020

 

 

 

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Ломбардия Il Lombardia классика Монумент велоспорт велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Ruslan73

    ruslanhovatov

    Сегодня, 19:14 | Регистрация: 6.03.2020

    Хоть бы все обошлось!!!

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 19:23 | Регистрация: 22.05.2013

    Казалось там кусты и невысоко, но когда показали фотографов и куда их объективы были направлены, стало понятно что пролетел он или прокуввркался очень много. Уже же были подобные падения, одно совсем недавно, организация хромает гонки. 

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Комментарии

  • velodoctor
    Ремко Эвенепул упал на спуске ... (2)
    velodoctor-Фото

    Казалось там кусты и невысоко, но когда показали фотографов и куда их объективы были направлены, стало понятно что пролетел он или прокуввркался очень много. Уже же были подобные падения, одно совсем недавно, организация хромает гонки. 

  • M-07
    Ломбардия-2020. Результаты гон ... (10)
    M-07-Фото

    Жаль Эвенпула, страшное падение. Здоровья ему, надеюсь, что серьёзных травм не получил. Надо было хоть как-то предупредить гонщиков о таком повороте с торчащим огражением на мосту.

    А Шахману автомобилист помешал, такие моменты как-то не красят гонку.

  • ararat
    Ломбардия-2020. Результаты гон ... (10)
    ararat-Фото
    Вот это гонка получилась... было всё. Фульсанг чемпион, Саша молодец, Астану с победой!
  • patar
    Ломбардия-2020. Результаты гон ... (10)
    patar-Фото

    как-то Трек совсем бесхитростно отдал подиум.

  • ruslanhovatov
    Ремко Эвенепул упал на спуске ... (2)
    ruslanhovatov-Фото
    Хоть бы все обошлось!!!
  • Skvoretc
    Ломбардия-2020. Результаты гон ... (10)
    Skvoretc-Фото
    Эмоции зашкаливают, очень интересная гонка, рад за Фульсанга и Власова, Бенет молодец, за Ремко держим кулачки...
  • velodoctor
    Ломбардия-2020. Результаты гон ... (10)
    velodoctor-Фото
    Фульсанг больше всех работал в первой группе на последних 40км, и все равно победил. То что шахмана так сбили, это ужас. Жду Джиро и Власова на ней, надеюсь форма будет не хуже чем после рестарт сезона.
  • Такие дела
    Ломбардия-2020. Результаты гон ... (10)
    Такие дела-Фото
    Круто! Это Фульс, это сила!
  • M-07
    Ломбардия-2020. Результаты гон ... (10)
    M-07-Фото

    Фульсанга с победой, заслуженно и классно выиграл. Очень рад за Власова, прогресс у него большой, в этом сезоне хорош, подиум на такой гонке - это прекрасный результат.

  • Zhanzhak
    Ломбардия-2020. Результаты гон ... (10)
    Zhanzhak-Фото

    Ура! Я очень очень рада! Якоб, красавчик! Саша, красавчик! 

    очень жаль Ремко. Это было ужасно, высота пугающая. Вот куда организаторы смотрели? Почему не было знаков предупредительных? Выступающий угол на мосту! Блин, ну не первая же гонка здесь проходит. Опасные места должны были предупредить. Вот прям слов не хватает! 

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