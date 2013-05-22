Ремко Эвенепул упал на спуске классики Ломбардия-2020 

Ремко Эвенепул перелетел через ограждения на спуске с Муро ди Сормано на классике Ломбардия-2020

Ремко Эвенепул, дебютировавший на классике-Монументе Ломбардии упал на технически сложном спуске с Муро ди Сормано. После прохождения вершины Сормано 20-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step находился в группе лидеров, а затем атаковал на спуске за 45 км до финиша. Но он не вписался в поворот, перелетел через ограждения, и упал вниз, его велосипед остался на дороге.

Телевидение RAI сообщает, что велогонщик в сознании и отвечает врачам. Ремко Эвенепул был отправлен в больницу.

#ILombardia | Las primeras imágenes del accidente de Remco Evenepoel. Su DT Davide Bramati fue de los primero en llegar en su auxilio. 🚴‍♂️🇧🇪🙏 pic.twitter.com/jgiW3B0RKk — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) August 15, 2020