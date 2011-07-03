Ремко Эвенепул не примет участие в Туре Польши и Вуэльте Испании-2021

Патрик Лефевр о календаре Ремко Эвенепула на вторую часть сезона 2021 года

Ремко Эвенепул не примет участие ни в Туре Польше, победителем которого стал в 2020 году, ни в Вуэльте Испании-2021. 21-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step в этом сезоне набрал только 27 гоночных дней. На Олимпийских играх в Токио-2020 Эвенепул вошёл в десятку лучших в индивидуальной гонке на время, а в групповой финишировал 49-м.

Генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр в интервью Het Nieuwsblad подчеркнул, что Ремко Эвенепулу рано заканчивать сезон, так как он должен набрать гоночные дни для подготовки к следующему, но выступать без давления.

Патрик Лефевр: «Никакого отдыха. У него только 27 гоночных дней. Он должен выступать до конца сезона ради 2022 года, по крайней мере, если у него останется настрой. И не поедет Тур Польши, хотя он хочет туда. Он должен защищать там титул, поэтому будет давление. Более того, мы сказали Жуану Алмейде, что он может поехать Тур Польши и побороться за классификацию.

Ремко вернётся в гонки 10 августа на Туре Дании, потом поедет “ Druivenkoers – Overijse”, Классику Брюсселя, Тур Бенилюкса, примет участие в чемпионате мира и Ломбардии».

Как отмечает Het Nieuwsblad, Ремко Эвенепул был подавлен после того, как остался 9-м в индивидуальной гонке на время на Олимпийских играх в Токио-2020 ,и предположил, что его товарищ по команде Deceuninck-Quick Step и соотечественник Ив Лампарт больше заслуживает места в составе сборной Бельгии на чемпионате мира, но Патрик Лефевр видит ситуацию по-другому:

«Его отец уже прислал мне сообщения по поводу чемпионата мира. Я сказал: «Не будем решать сейчас». Если честно, после его групповой гонки он мог быть выше девятого места (в разделке). И второй круг разделки он проехал на 23 секунды быстрее первого. Это хороший знак. Я бы не отказывался от чемпионата мира так быстро.

Надо трезво смотреть на выступление. В 2019 году на чемпионате мира Ремко финишировал вторым, проиграл Роану Деннису 1:09. Сейчас он уступил Деннису 1:13. Похожий результат. И не забывайте – шесть месяцев назад он всё ещё проходил реабилитацию, плавал в бассейне. Может, всё это слишком быстро, но я точно не ищу оправданий, и Ремко тоже это знает».