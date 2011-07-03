Ремко Эвенепул ставит целью чемпионат мира-2020

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Ремко Эвенепул: «Могу вернуться в форму после всего двух недель интенсивных тренировок»
20-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) должен был принять участие в Джиро д’Италия и Олимпийских играх, но теперь после переноса соревнований его главной целью в 2020 году становится чемпионат мира.
Ремко Эвенепул в интервью VTM рассказал, что сильно расстроился, узнав о переносе Олимпийских игр в Токио: «Это сильный удар. Я был дома один, выругался, и да, не смог сдержать слёз. Мы так отлично работали, но, к сожалению, теперь всё пропало. Конечно, здоровье людей на первом месте. Но эта новость – сильный удар в лицо».
Ремко Эвенепул отверг идею о том, что его дебютным Гранд-туром может стать Тур де Франс: «Я не смогу подготовиться к Туру, физически это невозможно. Не хочу делать своим дебютным Гранд-туром Тур де Франс. Мы уже обсуждали это с командой, буду придерживаться этой линии.
Буду готовиться к Токио-2021. Возможно, для меня это не так плохо, потому что у меня есть ещё год, чтобы стать сильнее и накопить больше опыта. Сделаю всё, чтобы быть в форме к 2021 году».
В интервью бельгийским изданиям HLN.be и Nieuwsblad.be чемпион Европы в разделке Ремко Эвенепул назвал чемпионат мира своей главной целью на этот год:
«Моя главная цель теперь – чемпионат мира. Участие в Вуэльте Испании возможно, так как она финиширует за две недели до старта чемпионата, но мне надо очень внимательно подумать о восстановлении. Если взять пример Приможа Роглича, в прошлом году он выиграл Вуэльту, но не был так силён на чемпионате мира.
Так что с вероятностью 90% в этом году я не приму участие в Гранд-туре. Немного досадно, но есть так много других гонок, которые смогу проехать до чемпионата. Могу принять участие в Туре Германии, как в прошлом году, или в BinckBank Tour.
Сложно планировать, потому что важно, чтобы коронавирус был на 100% подавлен до того, как мы снова начнём выступать.
У меня есть одно большое преимущество – всего после двух недель интенсивных тренировок я обычно могу вернуться в гоночную форму».
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Sezar
Министр спорта Франции: «Тур д ... (9)
Нет, Ольга, во Франции мы видим конец начала. Ну может еще неделю и все пойдет вниз. Апогей в Италии был неделю назад, сейчвс все пошло на спад, причем ВОЗ, которая пудрила всем мозги о необходимости карантина, самоизоляции и т.п. из-за которых туризм, малый бизнес и смежные отрасли терпят такой удар, сейчас сама признается, что они неэффективны. Помните присказку про грипп, что если его лечить, то он пройдет за неделю. А если не лечить- то за 7 дней? Вот здесь с небольшими поправками то же самое. Вирус адаптируется к популяции, растворяется в ней, падает его поражающая сила. В Швеции сейчас ровно это и происходит, там народ запер группу риска по домам и живет практически обычной жизнью. И показатели не хуже чем в соседней Норвегии, притом что экономического кошмара пока удается избегать. Я недели наверно 2 назад примерно о целесообразности такого и писал. Здравомыслящие северные люди, думающие своей головой, не склонные к стадному мышлению и не паникующие при виде кадров из больницы в Бергамо (можно подумать в обычное время там можно увидеть позитифф). Так можно репортаж из морга провести с еще большим поражающим здравый смысл эффектом!
Насчет пожилой дамы- вообще-то она находится в группе риска и зря ее принудительно не изолировали. Можно ли назвать свободой свободу заражать других? Ну и те, кто с ней общались тоже хороши..
Ну и да, у нас завтра тоже вводят по сути те же меры. Обстановка нормальная, паники нет, группа риска которую неделю сидит под арестом по домам. Ждем шторма.. Это наша жизнь и мы сами за нее в ответе.
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Earl57
Министр спорта Франции: «Тур д ... (9)
Я живу в городе, закрытом на карантин. На днях правила карантина ужесточили. Выходить из дома можно только в близлежащий магазин и в аптеку. И на работу, если таковая имеется в городе, где разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам и службам жизнеобеспечения. Гулять запрещено, за это наказание от штрафа до ареста. Закрыты все парки, скверы, пешеходные улицы, игровые площадки. Полицейские имеют право остановить любого человека и спросить почему он вышел на улицу. И проконвоировать до магазина. Людям старше 65 лет выходить из дома запрещено совсем. Продукты и медикаменты им будут доставлять на дом. Кролик? Да, я кролик.
Пару дней назад у нас в стране от короновируса умерла 64-летняя женщина. Поселок, где она жила, не относился к карантинной зоне. За границу она никогда не ездила, поэтому считала себя в безопасности. И решила навестить родственников и знакомых в других городах и селах. Не кролик же, свободный взрослый человек. Во время поездки где-то подцепила короновирус. И кого-то заразила сама того не ведая. У нее был сахарный диабет, на этом фоне из-за короновируса двусторонняя пневмония и сепсис. Теперь усиленно ищут всех людей, с которыми она контактировала во время поездки.
Для Франции, где на данный момент 30 000 зараженных короновирусом, все только начинается. Это я вам точно скажу. В том числе и в экономике, как и в других странах, завязанных на туризме. Потому что именно туризм и взаимосвязанные с ним отрасли вроде гостиничного бизнеса обрушиваются самыми первыми. И Тур де Франс им не поможет...
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Ice
Министр спорта Франции: «Тур д ... (9)
Цитата: Earl57
Цитата: Sezar
Лучше что-то чем ничего. Лучше поздно чем не пойми когда. Конструктив лучше чем нытье о том что ничего не возможно и все умрут. Холодный разум лучше затуманенного эмоциями. Молодцы, французы.
Отец Тибо Пино, у которого положительный тест на короновирус, так не считает. Он обвиняет правительство Франции в том, что меры против короновируса были приняты слишком поздно, несмотря на предупреждения медиков.
Давайте на год по домам засядем тогда? А кушать что будем? Жить за что? Группа риска хорошо известна, пускай берегут здоровье. И так мировая экономика миллиарды убытков понесла, нужно принимать решения, а не сидеть по норам, как кролики.
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SportSpirit
Министр спорта Франции: «Тур д ... (9)
Я плюсую вашему здравому смыслу. Есть адекватные риски, а есть придуманные.
Если всех закрыть по домам без хлеба и зрелищ, без возможности нормально тренироваться, последствия могут быть гораздо более печальными.
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Earl57
Министр спорта Франции: «Тур д ... (9)
Цитата: Sezar
Лучше что-то чем ничего. Лучше поздно чем не пойми когда. Конструктив лучше чем нытье о том что ничего не возможно и все умрут. Холодный разум лучше затуманенного эмоциями. Молодцы, французы.
Отец Тибо Пино, у которого положительный тест на короновирус, так не считает. Он обвиняет правительство Франции в том, что меры против короновируса были приняты слишком поздно, несмотря на предупреждения медиков.
-
Sezar
Министр спорта Франции: «Тур д ... (9)
Лучше что-то чем ничего. Лучше поздно чем не пойми когда. Конструктив лучше чем нытье о том что ничего не возможно и все умрут. Холодный разум лучше затуманенного эмоциями. Молодцы, французы.
-
EL-Fenomeno
Министр спорта Франции: «Тур д ... (9)
В НХЛ и НБА владельцы клубов и начальство лиг намеренно любым способом (способами) спасти сезон, даже если он закончится в августе. И кто его знает, может даже пожертвовав, т.е. сместив сезону будущий.
Ну это США и Канада, но тут Европа, стран больше, а соответственно людей и риск (!) усугубить ситуацию сами знаете с чем намного больший.
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paindoc
Министр спорта Франции: «Тур д ... (9)
Похоже АСО настроены провести Тур любыми способами.
Она не упомянула тот факт, что только команды со всем персоналом, ТВ и медиа, плюс маршалы и другой, облуживающий гонку персонал, это очень большая группа людей. Невозможно провести это мероприятие не подвергая их риску если, конечно, вся эта история с вирусом будет еще продолжаться. К тому же я не думаю, что гонщики из Испании, Италии и Франции поддержат этот вариант, когда в их странах сейчас просто творится хаос. У всех есть семьи и пожилые родители. Кроме того, тренировки проходят в стесненных условиях, мягко говоря.
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Shalam s Urala
Брайан Куксон предложил в 2020 ... (1)
чисто гипотетически - было-б интересно узнать, насколько 2недельные ГТ злее традиционных.
"встаньте, дети, шире в круг" (с)
кому-то ведь именно 3-й недели не хватает (не важно 1я она или последняя)
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