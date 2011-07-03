Патрик Лефевр о тактике сборной Бельгии и Ремко Эвенепуле

Патрик Лефевр: «Считаю, что Ремко сильнейшим в гонке после Жулиана Алафилиппа»

Радужная майка чемпионат мира останется в команде Deceuninck-Quick Step ещё год, а ставший двукратным чемпионом мира Жулиан Алафилипп в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2021 во Фландрии был соперником своего товарища по команде Ремко Эвенепула, выступавшего за сборную Бельгии.

Генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick-Step Патрик Лефевр в интервью Het Nieuwsblad сказал, что Ремко Эвенепул был вторым сильнейшим гонщиком групповой гонки после Жулиана Алафилиппа, а действия сборной Бельгии «проложили красную дорожку» ко второй победе Алафилиппа.

Патрик Лефевр: «Знаю, что после легко говорить. В любом случае, перед своими соотечественниками выступать не так просто. Зачем сборная Бельгии так рано открыла гонку? И, прежде всего, почему они так рано бросили в бой Ремко? Я считаю, что Ремко был лучшим в гонке после Жулиана. Но они просто пожертвовали им, расстелив для Жулиана красную дорожку.

Неслучайно мы увидели в финале и Алафилиппа, и Сенешаля. Французы постоянно присутствовали с несколькими гонщиками, и им ничего не пришлось делать. Примерно за 40 км я понял, что это типичный ход Жулиана – либо он суперсилён, либо в плохой форме и просто пытается. Но стало ясно, что был первый вариант».

В интервью бельгийскому телеканалу VTM Патрик Лефевр сказал: «То, как они повели гонку с Ремко, полностью сыграло на руку Жулиану. Надо понимать, что в конце гонки должно остаться несколько снарядов. У них их не осталось. Ваут – гонщик мирового уровня, но ему дважды пришлось добирать Алафилиппа самому. Это ведь не он должен был делать, не так ли».