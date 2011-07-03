VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Патрик Лефевр о тактике сборной Бельгии и Ремко Эвенепуле

Патрик Лефевр: «Считаю, что Ремко сильнейшим в гонке после Жулиана Алафилиппа»

 

 

  Радужная майка чемпионат мира останется в команде Deceuninck-Quick Step ещё год, а ставший двукратным чемпионом мира Жулиан Алафилипп в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2021 во Фландрии был соперником своего товарища по команде Ремко Эвенепула, выступавшего за сборную Бельгии.

 

  Генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick-Step Патрик Лефевр в интервью Het Nieuwsblad сказал, что Ремко Эвенепул был вторым сильнейшим гонщиком групповой гонки после Жулиана Алафилиппа, а действия сборной Бельгии «проложили красную дорожку» ко второй победе Алафилиппа.

 

Патрик Лефевр о тактике сборной Бельгии и Ремко Эвенепуле

 

Патрик Лефевр о тактике сборной Бельгии и Ремко Эвенепуле

 

Патрик Лефевр о тактике сборной Бельгии и Ремко Эвенепуле

 

 

   Патрик Лефевр: «Знаю, что после легко говорить. В любом случае, перед своими соотечественниками выступать не так просто. Зачем сборная Бельгии так рано открыла гонку? И, прежде всего, почему они так рано бросили в бой Ремко? Я считаю, что Ремко был лучшим в гонке после Жулиана. Но они просто пожертвовали им, расстелив для Жулиана красную дорожку.

 

  Неслучайно мы увидели в финале и Алафилиппа, и Сенешаля. Французы постоянно присутствовали с несколькими гонщиками, и им ничего не пришлось делать. Примерно за 40 км я понял, что это типичный ход Жулиана – либо он суперсилён, либо в плохой форме и просто пытается. Но стало ясно, что был первый вариант».

 

  В интервью бельгийскому телеканалу VTM Патрик Лефевр сказал: «То, как они повели гонку с Ремко, полностью сыграло на руку Жулиану. Надо понимать, что в конце гонки должно остаться несколько снарядов. У них их не осталось. Ваут – гонщик мирового уровня, но ему дважды пришлось добирать Алафилиппа самому. Это ведь не он должен был делать, не так ли».

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck - Quick Step Патрик Лефевр Чемпионат мира по шоссейному велоспорту чемпионат мира по велоспорту-2021 UCI Road World Championships групповая гонка

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 23:19 | Регистрация: 3.07.2011

    Здравый взгляд. Но я не уверен, что Алафилипп был бы лучше при дальней атаке Ремко ( км за 55).

    1. Имя: Сергей

      serghi

      Вчера, 23:45 | Регистрация: 9.08.2011

      Да, согласен, если бы Ремко не тратил себя на бездарную тактику своей сборной, и в своём стиле пошел за победой, километров за 50 до финиша, Алафилиппу было бы затруднительно защитить свой титул. Но теперь об этом можно много рассуждать. Ясно одно, что хозяева ошиблись тактически, и ставить надо было на Ремко. Было видно, что у парня силы были на это. Но всё равно, очень рад за Жулиана, заслуженная победа, на 100 процентов.

      1. Имя: Саша

        VeloVelo

        Сегодня, 01:05 | Регистрация: 4.07.2013

        Да, Ремко был силен - это факт.
        Он был сильнейшим из бельгийцев - это факт.

        Но, ставить на него в такой гонке было бы безрассудно.

        Жеребца сначало надо укротить,
        а потом уже фаворитом в гонку ставить.

  2. RVL

    Вчера, 23:40 | Регистрация: 30.08.2012

    Патрик может тут смело дискутировать с многими, кто про тактику Бельгии и ремко )))

    Велкам. Лично я согласен

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 23:59 | Регистрация: 17.05.2015

     Стейвен рассказывает, что у бельгийцев был только план А - это изо всех сил работать ради победы ван Арта. И когда тот не потянул - сил, "снарядов", как сказал Лефевр, и не осталось, всё израсходовали. А значит - была стопроцентная уверенность в Ваута. И план Б даже не рассматривался... Но с другой стороны - вряд ли и у французов был другой победный вариант - кроме Алафилиппа. Так что выиграй гонку ван Арт - все бы считали тактику бельгийцев правильной. Но - не пошло... И такое частенько случалось с тем же Алафилиппом. Раз на раз не приходится. Если бы в бой был брошен Эвенепул и ПРОИГРАЛ - тот же Лефевр укорял бельгийцев в том, что они не поставили на ван Арта ...

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

28 сентября - 1 октября 2021

Giro di Sicilia

3 октября 2021

Paris-Roubaix

9 октября 2021

Il Lombardia

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (32)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо )
  • VeloVelo
    Ваут ван Арт и Яспер Стёйвен о ... (12)
    VeloVelo-Фото

    Кто вам сказал, что Ремко виноват? Откуда вы это взяли?

    Ремко - Выдающийся талант!
    Я за ним слежу уже 4 года.

    С того самого ЧМ по юниорам,
    где он всех уделал в разделке
    (на 2 с лишним минуты!!!) и в групповой гонке.

  • VeloVelo
    Михаэль Вальгрен – бронзовый п ... (4)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:

    "...У нашей команды был не лучший день. Нам не повезло с падениями. Педерсен падал дважды, второй раз вместе с Андреасом Кроном, потом Миккель Оноре тоже упал. У Асгрена нога шла не лучшим образом, а у Магнуса рано начались судороги. Я подумал: «Чёрт, теперь всё дело за мной». К счастью, я здесь с бронзовой медалью, так что в какой-то степени спас день для национальной сборной...."

    good

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул о выступлении с ... (23)
    VeloVelo-Фото
    Не надо недооценивать танкистов )
    У нас в танке такие же данные.
    Да, попросил атаковать.
    И что сделал Ремко? Он попер во все тяжкие, не разбирая что к чему.

    Плохо проехал Ремко, что еще тут рассуждать.
    Скакал аки конь железный и бесполезный.
  • VeloVelo
    Патрик Лефевр о тактике сборно ... (5)
    VeloVelo-Фото
    Да, Ремко был силен - это факт.
    Он был сильнейшим из бельгийцев - это факт.

    Но, ставить на него в такой гонке было бы безрассудно.

    Жеребца сначало надо укротить,
    а потом уже фаворитом в гонку ставить.
  • serghi
    Томас Фёклер о тактике сборной ... (11)
    serghi-Фото
    Полностью согласен, когда Жулиан защищал свою жёлтую майку в 2019, это было как дежа вю с ТДФ 2011 (если не изменяет память), на котором Тома, вопреки всему, почти полгонки проехал в жёлтом. Всем было понятно, что чуда не будет, но сколько прекрасных эмоций они подарили зрителям, не на один ГТ. Вот такие герои, иногда заслуживают большего уважения, чем 3-х, 4-х, 5-ти и т.д. кратные...
  • serghi
    Ремко Эвенепул о выступлении с ... (23)
    serghi-Фото

    Может уже хватит «не любителям» Ремко, в т.ч. Мерксу, бубнить про его эгоизм и прочую хрень. Всё, пора признать, что пришёл новый герой, нравится вам он или нет. Он реально силён, а то что не очень контролирует свои эмоции, так это вполне нормально, для его юных лет. Как по мне, такой максимализм лучше подленького кидалова команды, с которой была договорённость и обязательства по контракту.

  • Адриен
    Патрик Лефевр о тактике сборно ... (5)
    Адриен-Фото

     Стейвен рассказывает, что у бельгийцев был только план А - это изо всех сил работать ради победы ван Арта. И когда тот не потянул - сил, "снарядов", как сказал Лефевр, и не осталось, всё израсходовали. А значит - была стопроцентная уверенность в Ваута. И план Б даже не рассматривался... Но с другой стороны - вряд ли и у французов был другой победный вариант - кроме Алафилиппа. Так что выиграй гонку ван Арт - все бы считали тактику бельгийцев правильной. Но - не пошло... И такое частенько случалось с тем же Алафилиппом. Раз на раз не приходится. Если бы в бой был брошен Эвенепул и ПРОИГРАЛ - тот же Лефевр укорял бельгийцев в том, что они не поставили на ван Арта ...

  • serghi
    Патрик Лефевр о тактике сборно ... (5)
    serghi-Фото

    Да, согласен, если бы Ремко не тратил себя на бездарную тактику своей сборной, и в своём стиле пошел за победой, километров за 50 до финиша, Алафилиппу было бы затруднительно защитить свой титул. Но теперь об этом можно много рассуждать. Ясно одно, что хозяева ошиблись тактически, и ставить надо было на Ремко. Было видно, что у парня силы были на это. Но всё равно, очень рад за Жулиана, заслуженная победа, на 100 процентов.

  • RVL
    Патрик Лефевр о тактике сборно ... (5)
    RVL-Фото

    Патрик может тут смело дискутировать с многими, кто про тактику Бельгии и ремко )))

    Велкам. Лично я согласен

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

29 сентября

Michael Schar (Ag2r - Citroen)

Laurens De Vreese (Alpecin-Fenix)

Bert Van Lerberghe (Deceuninck - Quick Step)

Alex Jaime (Equipo Kern Pharma)

30 сентября

Ivan Rovny (Gazprom - RusVelo)

Dries Van Gestel (Team TotalEnergies)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2021 (168)
Август 2021 (200)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)