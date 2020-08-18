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Обращение Ремко Эвенепула, упавшего во время классики Ломбардия-2020

Ремко Эвенепул пообещал вернуться после травмы, став ещё сильнее

 

 

  20-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул, пострадавший во время падения на классике Ломбардия-2020, после двух дней, проведённых в итальянской больнице, был отправлен домой, в Бельгию. Команда Deceuninck-Quick Step наняла для Ремко Эвенепула частный самолёт, так как характер травмы требует пребывания в лежачем положении.

 

Через 48 часов после падения Ремко Эвенепул записал обращение ко всем, кто его поддерживал и кто волнуется о его состоянии.

 

Обращение Ремко Эвенепула, упавшего во время классики Ломбардия-2020

Photo (c) Deceuninck-Quick Step

 

 

  Ремко Эвенепул: «Просто хочу сказать, что на данный момент чувствую себя хорошо. Переезд в больницу Бельгии прошёл отлично.

 

  Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и помогал в последние пару дней, начиная с падения и до настоящего момента. К сожалению, мой сезон окончен. Но торопиться нам не надо. У нас есть время составить план возвращения - физического восстановления и всего остального.

 

  Хочу поблагодарить болельщиков, вы так сильно меня поддержали. Я не могу ответить на все сообщения, потому что их очень много. Я видел их все, всё чувствую.

 

  Знайте, что ваша поддержка меня тронула и очень мне помогает. Я и команда мыслим позитивно, предвкушаем следующий сезон. Мы подойдём к восстановлению медленно,   спокойно, сделаем всё, чтобы я стал лучше и сильнее, чем прежде».

 

 

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck-Quick Step

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • salomon
    Оштрафован водитель, сбивший М ... (5)
    salomon-Фото
    Обидно за Шахманна. Он классный панчер и горняк. И мог в этом году натворить ещё много делов на классиках и многодневках. Жаль...
  • M-07
    Тур де Франс-2020: Цифры и чис ... (6)
    M-07-Фото

    Могли бы сократить количето этапо в Гранд-Турах до 16-18 из-за ужатого календр попробоали бы другой формат заодно, думаю, если сократить количество этапов и добавить день отдыха, то Гранд-Туры станут зрелищнее, ибо гонщики будут больше рисковать.

  • Earl57
    Оштрафован водитель, сбивший М ... (5)
    Earl57-Фото

    Несколько лет назад был случай, когда некая дама с собачкой переходила улицу перед Саганом, который ехал разделку. Она внаглую проигнорировала и полицейских на перекрестке, и толпы зрителей на обочине дороги. Потом сказала, что "не заметила" их. "Щас проскочу" у отдельных индивидов излечить невозможно, это было, есть и будет. А потом они начинают рассказывать про "не знал" и "не увидел".

  • Zhanzhak
    Оштрафован водитель, сбивший М ... (5)
    Zhanzhak-Фото
    Согласна, что у нас публикуют и все отцепляют. Просто эта женщина не знала, да и не обязана была знать, что по этому отрезку дороги будет гонка. Значит, не болельщица. Но, все равно виновата. Хотя бы знак поставили предупреждающий, если нет возможности поставить заграждение. Пишут что была лента, но она могла порваться, до ее появления.
    Просто жалко парня, вылетел из строя. Сезон и так сжат, все на нервах, столько уже поломались гонцов. Организаторам надо быть внимательными, как ни крути. Особенно в этом таком необычном году.
  • Earl57
    Оштрафован водитель, сбивший М ... (5)
    Earl57-Фото
    Ну, когда у нас проводится велогонка или марафон, во всех средствах массовой информации, на новостных сайтах снова и снова публикуют схему маршрута и время, когда какой участок дороги будет перекрыт. Для этого не нужно интересоваться велоспортом, достаточно просто читать новости. Делать оцепление как в Китае, когда на протяжении всего маршрута выставляются полицейские каждые 1.5 - 2 метра, у европейцев просто нет человеческих ресурсов.
  • Giant72
    Даниэль Мартинес – победитель ... (3)
    Giant72-Фото
    А я думаю, что Мартинез тихой сапой способен в своей карьере забрать ГТ. Он не ультрагорняк пока что, но он всегда максимально близко . Он не ультрараздельщик, хотя это его сильная сторона (во всяком случае среди многодневщиков). Его козырь - это стабильность и холодный расчёт)) Так что за парнем надо следить
  • Zhanzhak
    Оштрафован водитель, сбивший М ... (5)
    Zhanzhak-Фото

    Не, ну нормально сказали "....сложно заблокировать все выезды...", значит они полагаются на счастливый случай? Велогонками интересуются далеко не все итальянцы, если они рассчитывали только на то, что обьявили о гонке везде где только возможно в надежде что все местные жители осведомлены. Это для болельщиков праздник, а для людей кто ими не интересуются день гонки, всего лишь обычный день. Люди как жили так и живут в обычном режиме. Следует ещё учесть что Ломбардия проводилась не в привычное время для итальянцев, когда местные жители примерно знают о времени проведения. Так что это вина организаторов, как ни крути. Опять. 

  • Mike790
    Критериум Дофине-2020. Этап 5 (26)
    Mike790-Фото
    кеф до начала гонки, был , как минимум 80+
  • motte
    Трансферные новости пелотона-2 ... (2)
    motte-Фото

    Поговаривают,что тарамяэ идёт в Circus-Wanty Gobert, где будет ему более свободнее .

  • EL-Fenomeno
    Даниэль Мартинес – победитель ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Такой необычный, я бы даже сказал неординарный Критериум Дофине, но ещё весьма травмо-опасный - завершился. И победитель тоже сенсационный! Вот как берутся большие гонки без единой победы на этапах, когда соперники помогают...своими сходами( Если такое повторится и на Тур де Франс - я даже не против), только без травм и жутких падений.

    Ещё хочется отметить всю Джамбо-Висму (в т.ч. и Тома Дюмолана который провёл больше 400 без_гоночных дней). Запас поддержки (лидеров) на лицо. Ну а если понадобится в обойме всегда есть джокер - ВВА.

    Цитата: Гонщик
    Кульбит от Сивакова неподражаем .

    Посмотрел в замедленном повторе, а потом в "гоночном" режиме. Страшновато; у него там чуть ли не хай-сайд мог получится. А там далее бетон и высота...йокнулось снова за Ремко. Но каким то чудом Павел удержал(ся) и упал в лоу-сайд, правда нехило отметился по асфальту.

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