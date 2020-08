Обращение Ремко Эвенепула, упавшего во время классики Ломбардия-2020

20-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул, пострадавший во время падения на классике Ломбардия-2020, после двух дней, проведённых в итальянской больнице, был отправлен домой, в Бельгию. Команда Deceuninck-Quick Step наняла для Ремко Эвенепула частный самолёт, так как характер травмы требует пребывания в лежачем положении.

Через 48 часов после падения Ремко Эвенепул записал обращение ко всем, кто его поддерживал и кто волнуется о его состоянии.

Photo (c) Deceuninck-Quick Step

Ремко Эвенепул: «Просто хочу сказать, что на данный момент чувствую себя хорошо. Переезд в больницу Бельгии прошёл отлично.

Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и помогал в последние пару дней, начиная с падения и до настоящего момента. К сожалению, мой сезон окончен. Но торопиться нам не надо. У нас есть время составить план возвращения - физического восстановления и всего остального.

Хочу поблагодарить болельщиков, вы так сильно меня поддержали. Я не могу ответить на все сообщения, потому что их очень много. Я видел их все, всё чувствую.

Знайте, что ваша поддержка меня тронула и очень мне помогает. Я и команда мыслим позитивно, предвкушаем следующий сезон. Мы подойдём к восстановлению медленно, спокойно, сделаем всё, чтобы я стал лучше и сильнее, чем прежде».

