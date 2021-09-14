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Ремко Эвенепул – серебряный призёр чемпионата Европы по велоспорту-2021

Полный комплект медалей у Ремко Эвенепула после двух участий в чемпионате Европы по велоспорту

 

 

  21-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) стал серебряным призёром групповой гонки чемпионата Европы по велоспорту -2021, проходившему в итальянском Тренто. Эвенепул второй раз в карьере принял участие в чемпионате Европы, но уже собрал полный комплект медалей – золото в разделке в 2019 году, бронза в этой же дисциплине и серебро в групповой гонке в 2021 году.

 

 

Ремко Эвенепул – серебряный призёр чемпионата Европы по велоспорту-2021

 

Ремко Эвенепул – серебряный призёр чемпионата Европы по велоспорту-2021

 

Photo credit: ©Justin Setterfield / Getty Images

 

  Ремко Эвенепул атаковал первый раз за 110 км до финиша на подъёме Монте Бондоне, а когда после многочисленных атак впереди сформировалась сильная группа, бельгийский гонщик вновь атаковал на предпоследнем из восьми прохождений подъёма Пова и уехал с двумя соперниками – будущим победителем гонки Сонни Кольбрелли (Италия) и Бенуа Коснефруа (Франция).  За 15 км до финиша Ремко Эвенепулу удалось сбросить Коснефруа, но Сонни Кольбрелли удержался у него на колесе, а затем с большим запасом обошёл Эвенепула в спринте. Бенуа Коснефруа стал бронзовым призёром, финишировав через полторы минуты.

 

  Ремко Эвенепул: «Гонка была трудной. Итальянцы  ехали на адреналине, надавили на пелотон в начале гонки, их поддерживало огромное количество болельщиков. Мы тоже хорошо проехали гонку. Наша команда задала высокую скорость, защищала меня до решающего момента. Потом я атаковал на предпоследнем подъёме, просеял группу. В последний раз попытался уехать от соперников, сбросил Коснефруа. Я заметил, что Кольбрелли тяжело и прибавил скорость, но он сумел удержаться. В спринте он сильнее, разыграл свою карту.    

 

  Не могу винить Кольбрелли, он очень сильный гонщик. Мы, наверное, были сильнейшими в пелотоне. Он заслуженный победитель, особенно, если вспомнить, как он выступал в последние недели.

 

  Хочу поблагодарить всю команду, они все были  великолепны, этой медали не было бы без их усилий. Мне бы хотелось взять майку, но и эти две медали, который я выиграл на этой неделе, показали, что я вернулся и конкурирую с лучшими. Это великолепная новость перед чемпионатом мира, где я с нетерпением жду разделки, а потом буду помогать команде бороться за золото, опустошу себя ради Ван Арта. Думаю, Ваут теперь видит, что я в порядке. Он может положиться на меня».

 

Результаты групповой гонки чемпионата Европы по велоспорту-2021

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck - Quick Step Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту European Continental Championships чемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021

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Комментарии

  • VeloVelo
    Филиппо Ганна и Ремко Эвенепул ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Не, тема с минусами нормальная. Если тебе ставят много минусов, ты задумываешься над тем, как улучшить свой смысл и свой текст.

    А если тебе ставят много плюсов, ты воодушевляешься и, опять же, задумываешься над тем, как улучшить свой смысл и свой текст.

    Про ВВП и уровень жизни давайте уже закончим. 
    Не здесь об этом писать.



  • VeloVelo
    Тур Британии-2021. Этап 6 (37)
    VeloVelo-Фото

    good

  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (33)
    VeloVelo-Фото

    Колбрелли Браво! Всё отлично сделал. Растет! Пора на классики.

  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (33)
    VeloVelo-Фото

    А зачем Сонни было работать? Тем более, что сзади был Трентин?
    Всё четко разыграл Сонни. 

    Эвенепул сделал всё что мог, сделал все правильно, но, сил оторваться от "спринтера" Кольбрелли не хватило. 

  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (33)
    VeloVelo-Фото
    Много вы знаете спринтеров, которые могут высидеть в такой гонке?
  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (33)
    VeloVelo-Фото
    Да ладно ))
  • Earl57
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (33)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Кстати, почему так много сошедших: как и у девушек все наши (УКР) не смогли финишировать.

    Там же на второй половине дистанции круги были. Поэтому потенциальные круговые либо сами сходили, либо их снимали организаторы. Ну и как обычно, отработавшие на своих лидеров гонщики уходили. Это же не многодневка, смысла продолжать гонку уже не было.

  • Sezar
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (33)
    Sezar-Фото

    Отличная гонка. Нога у Ремко есть. Мотор у него снова самый сильный в пелотоне. Динамика превосходная. А база в ногах, опыт и хитрость приложатся. Не сомневаюсь что и Лефевр (и Вантуренхаут) супердоволен и уверился, что Ремко готов к самым высоким достижениям.

    Главное - без травм! И все будет хорошо.

    Сонни - респект. Что единственный, выжил. Не факт, что такое повторится еще.

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (33)
    EL-Fenomeno-Фото
    У нас сегодня, т.е. уже вчера был день города, так что смотрел только начало гонки, но сразу было выдно что это будет интересный роад рэйс (тем более без радио). Но вот смотрю итоговый протокол: Сонни конечно красава, на Туре Бенелюкса ещё показал в какой он форме, но как теперь ему быть с майкой трэ колорэ чемпиона Италии, когда придётся колесить в звёздно-бело-синей майке ЧЕ !? Кстати, почему так много сошедших: как и у девушек все наши (УКР) не смогли финишировать.
    Цитата: Nathan
    Очередной удар по самолюбию золотого мальчика бельгийского велоспорту.
    Вообще-то так ему и надо, наверное подЗабыл что шоссейный велоспорт, детка)
    Цитата: Camel
    Цитата: levonardo
    ...Ремко, видимо, расстроился

    И снова стал хамить.
    Никогда его не любил, а с очередным его недовольством вот в такой грубой форме, в который раз понимаю, что молодой ТИПаж Рэмко типичный ХАМло((
  • jerzyk
    Крис Фрум стал техническим сов ... (25)
    jerzyk-Фото
    Напомните, а то я кроме ОБС(однабабкасказала) и бла-бла-бла,ничего не припоминаю.Ну разве как баба-менеджер думала,что у неё яйца больше чем у Вино!

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