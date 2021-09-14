Ремко Эвенепул – серебряный призёр чемпионата Европы по велоспорту-2021

Полный комплект медалей у Ремко Эвенепула после двух участий в чемпионате Европы по велоспорту

21-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) стал серебряным призёром групповой гонки чемпионата Европы по велоспорту -2021, проходившему в итальянском Тренто. Эвенепул второй раз в карьере принял участие в чемпионате Европы, но уже собрал полный комплект медалей – золото в разделке в 2019 году, бронза в этой же дисциплине и серебро в групповой гонке в 2021 году.

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Ремко Эвенепул атаковал первый раз за 110 км до финиша на подъёме Монте Бондоне, а когда после многочисленных атак впереди сформировалась сильная группа, бельгийский гонщик вновь атаковал на предпоследнем из восьми прохождений подъёма Пова и уехал с двумя соперниками – будущим победителем гонки Сонни Кольбрелли (Италия) и Бенуа Коснефруа (Франция). За 15 км до финиша Ремко Эвенепулу удалось сбросить Коснефруа, но Сонни Кольбрелли удержался у него на колесе, а затем с большим запасом обошёл Эвенепула в спринте. Бенуа Коснефруа стал бронзовым призёром, финишировав через полторы минуты.

Ремко Эвенепул: «Гонка была трудной. Итальянцы ехали на адреналине, надавили на пелотон в начале гонки, их поддерживало огромное количество болельщиков. Мы тоже хорошо проехали гонку. Наша команда задала высокую скорость, защищала меня до решающего момента. Потом я атаковал на предпоследнем подъёме, просеял группу. В последний раз попытался уехать от соперников, сбросил Коснефруа. Я заметил, что Кольбрелли тяжело и прибавил скорость, но он сумел удержаться. В спринте он сильнее, разыграл свою карту.

Не могу винить Кольбрелли, он очень сильный гонщик. Мы, наверное, были сильнейшими в пелотоне. Он заслуженный победитель, особенно, если вспомнить, как он выступал в последние недели.

Хочу поблагодарить всю команду, они все были великолепны, этой медали не было бы без их усилий. Мне бы хотелось взять майку, но и эти две медали, который я выиграл на этой неделе, показали, что я вернулся и конкурирую с лучшими. Это великолепная новость перед чемпионатом мира, где я с нетерпением жду разделки, а потом буду помогать команде бороться за золото, опустошу себя ради Ван Арта. Думаю, Ваут теперь видит, что я в порядке. Он может положиться на меня».