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Возвращение Ремко Эвенепула в велогонки после травмы откладывается

 Ремко Эвенепул продолжает восстанавливаться после травмы

 

 

  Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) объявил, что ему придётся подождать с возвращением в велогонки. Сейчас 20-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step находится в тренировочном лагере команды в Кальпе, но не выезжает на тренировки с командой.

 

  В процессе восстановления после перелома таза, полученного во время падения на классике Ломбардия-2020, появились трудности. Ремко Эвенепул испытывает боль, если долго находится в седле велосипеда, поэтому было решено, что несколько недель он не будет садиться на велосипед. О сложностях восстановления Ремко Эвенепул рассказал во время онлайн-конференции.

 

Возвращение Ремко Эвенепула в велогонки после травмы откладывается

Возвращение Ремко Эвенепула в велогонки после травмы откладывается

 

 

Photo ©  Deceuninck - Quick-Step Cycling Team /© Wout Beel

 

  Ремко Эвенепул: «Ребята, у меня для вас небольшой сюрприз. Во время процесса восстановления появились маленькие трудности. Если честно, сейчас мы ещё не знаем, когда я смогу рестартовать. Решили повременить с возвращением, дать телу ещё время, чтобы восстановиться на сто процентов. У меня возникли проблемы – на велосипеде чувствую себя некомфортно. Так что, не знаю, когда и где смогу начать сезон.

 

  Я не врач, поэтому не могу описать состояние терминами. Просто у меня небольшая боль в области перелома, поэтому мне ещё тяжело несколько часов сидеть в седле. Это надо исправить, чтобы на велосипеде я чувствовал себя на 100% хорошо.

 

  Тело даст ответы, так что посмотрим. Уже несколько недель я не сажусь на велосипед. Но я продолжаю кардиотренировки – ходьбу пешком, плавание. Я не выезжал с ребятами, сейчас работаю по индивидуальной программе. Но всё идёт хорошо.

 

  Меня не вычёркивают из программы, потому что с первых дней мы говорили, что я буду стараться вернуться на велосипед на 100% в феврале. Так что мы ещё не отстаём. Наверное, мы слишком поторопились, паниковать нечего. Цель  - быть готовым к Джиро д’Италия-2021. Я всё ещё не могу сказать, когда будет моя первая гонка, но мы нацелены готовиться к Джиро».

 

 

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck - Quick Step

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 19:56 | Регистрация: 7.12.2014

    То, что у Ремко проблемы, можно было предположить еще в начале декабря. Когда его вместе с командой привезли в Испанию, но поселили не в отеле вместе с остальными, а арендовали для него дом. И тренировался он тоже отдельно от команды. Понятно, что Лефевру очень не хочется настораживать спонсоров, но такие вещи долго скрывать невозможно, Фрум тому наглядный пример.

    Жду минусов. Больше давайте, больше.

    1. Имя: Жанна

      Zhanzhak

      Вчера, 20:04 | Регистрация: 14.12.2015

      Не люблю минусы! И редко когда минусую, за хамство обычно. Ваше мнение имеет место быть здесь, надо относится с уважением к нему. Тем более вы одна из тех, от кого новости я узнаю в большей мере чем от других!
      Только +
      С уважением.

  2. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 20:14 | Регистрация: 3.07.2011

    В общем это чувствовалось. Слишком длинная была пауза. Ремко на эту боль уже жаловался 2-3месяца назад еще. Но интересно, что и в этом он похож на Меркса, примерно так же мучившегося с травмой.

    Тоже не понял чего тут минусовать. Спасибо за инфу. Да и вообще, минусовать - признак моральной слабости, имхо. Не согласен-напиши, обоснуй.

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Вчера, 20:37 | Регистрация: 7.12.2014

      Есть еще инфа, что Алмейда поменял агента. Теперь у него агент, который ведет дела Криштиану Роналду. Нетрудно предположить, что этот агент привык к очень большим деньгам и постарается сделать для Алмейды контракт как можно дороже. Что явно не обрадует Лефевра. Мадье вон уже пошумел, что футбольным агентам нечего делать в велоспорте.
      Про большую для Алафилиппа уже говорили...

  3. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 23:26 | Регистрация: 3.07.2011

    Вот это досадно. Хороший горный грегари был бы для Ремко. Думаю Жоан еще не готов к подвигам и не факт, что в Эмиратах он поднимет свою капитализацию быстрее, чем в Квиках. Экспонента таки растет медленнее чем гипербола:). В любом случае у парня холодная голова и судьба Ару его минует.

  4. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 00:03 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: Sezar
    В любом случае у парня холодная голова и судьба Ару его минует.

    К слову Ару прекрасно себя чувствует в новой команде. Участвует в гонках в велокроссе, в минувшее воскресенье занял 10-е место на чемпионате Италии. Корреспонденты с РАИ спросили его про чемпионат мира, он ответил что не попадает. Однако есть инфа, что он присоединяется к национальной сборной, которая готовится к ЧМ. Похоже у италов тоже есть "тренерское решение" как в российском биатлоне))

    Болельщикам понравились его выступления в гонках, сказали что он "бегает как конь"))

    https://twitter.com/DoCiclismo/status/1345887007499808768

     

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Комментарии

  • close2you
    Марк Кэвендиш: «Могу внести вк ... (1)
    close2you-Фото
    Мечтал целых 5 лет, что ж не возвращался раньше ?))
  • Earl57
    Возвращение Ремко Эвенепула в ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    В любом случае у парня холодная голова и судьба Ару его минует.

    К слову Ару прекрасно себя чувствует в новой команде. Участвует в гонках в велокроссе, в минувшее воскресенье занял 10-е место на чемпионате Италии. Корреспонденты с РАИ спросили его про чемпионат мира, он ответил что не попадает. Однако есть инфа, что он присоединяется к национальной сборной, которая готовится к ЧМ. Похоже у италов тоже есть "тренерское решение" как в российском биатлоне))

    Болельщикам понравились его выступления в гонках, сказали что он "бегает как конь"))

    https://twitter.com/DoCiclismo/status/1345887007499808768

     

  • Sezar
    Возвращение Ремко Эвенепула в ... (6)
    Sezar-Фото

    Вот это досадно. Хороший горный грегари был бы для Ремко. Думаю Жоан еще не готов к подвигам и не факт, что в Эмиратах он поднимет свою капитализацию быстрее, чем в Квиках. Экспонента таки растет медленнее чем гипербола:). В любом случае у парня холодная голова и судьба Ару его минует.

  • poshtet
    Крис Фрум: «Мои цели не измени ... (15)
    poshtet-Фото

    Интересно, а почему Вас не восхищает этап (на ТДФ), где Флойд Лэндис привез всем около 6 мин? Ах да, его же поймали за допинг и лишили победы... А вот Фрума когда поймали - не лишили победы. Вообще никакого наказания! Поэтому он для Вас великий? :-)

  • Ернат
    Крис Фрум: «Мои цели не измени ... (15)
    Ернат-Фото
    почему? не знаю, я такого ГТ как он давно не видел, его поразительные атаки не вставая со седла, такого не кто не вытворял
  • Ернат
    Мигель Анхель Лопес пропустит ... (4)
    Ернат-Фото

    **сам такой*** (Читай правила сайта!)*** мне кажется полная, этот вирус мутирует, и даже если ты переболел, не факт что опять заразишся другим его видом

  • Earl57
    Возвращение Ремко Эвенепула в ... (6)
    Earl57-Фото
    Есть еще инфа, что Алмейда поменял агента. Теперь у него агент, который ведет дела Криштиану Роналду. Нетрудно предположить, что этот агент привык к очень большим деньгам и постарается сделать для Алмейды контракт как можно дороже. Что явно не обрадует Лефевра. Мадье вон уже пошумел, что футбольным агентам нечего делать в велоспорте.
    Про большую для Алафилиппа уже говорили...
  • Rokka
    Марк Хирши расторг контракт с ... (13)
    Rokka-Фото
    Оомен, Келдерман, Мэтьюз, Дюмолан, Кемна, Тёниссен и теперь Хирши. У этой команды просто талант терять крутых бойцов. Уже стало дурной традицией
  • Sezar
    Возвращение Ремко Эвенепула в ... (6)
    Sezar-Фото

    В общем это чувствовалось. Слишком длинная была пауза. Ремко на эту боль уже жаловался 2-3месяца назад еще. Но интересно, что и в этом он похож на Меркса, примерно так же мучившегося с травмой.

    Тоже не понял чего тут минусовать. Спасибо за инфу. Да и вообще, минусовать - признак моральной слабости, имхо. Не согласен-напиши, обоснуй.

  • dyneema
    Мигель Анхель Лопес пропустит ... (4)
    dyneema-Фото
    Межсезонье -- самое время переболеть этой дрянью.

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