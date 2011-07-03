Возвращение Ремко Эвенепула в велогонки после травмы откладывается

Ремко Эвенепул продолжает восстанавливаться после травмы

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) объявил, что ему придётся подождать с возвращением в велогонки. Сейчас 20-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step находится в тренировочном лагере команды в Кальпе, но не выезжает на тренировки с командой.

В процессе восстановления после перелома таза, полученного во время падения на классике Ломбардия-2020, появились трудности. Ремко Эвенепул испытывает боль, если долго находится в седле велосипеда, поэтому было решено, что несколько недель он не будет садиться на велосипед. О сложностях восстановления Ремко Эвенепул рассказал во время онлайн-конференции.

Photo © Deceuninck - Quick-Step Cycling Team /© Wout Beel

Ремко Эвенепул: «Ребята, у меня для вас небольшой сюрприз. Во время процесса восстановления появились маленькие трудности. Если честно, сейчас мы ещё не знаем, когда я смогу рестартовать. Решили повременить с возвращением, дать телу ещё время, чтобы восстановиться на сто процентов. У меня возникли проблемы – на велосипеде чувствую себя некомфортно. Так что, не знаю, когда и где смогу начать сезон.

Я не врач, поэтому не могу описать состояние терминами. Просто у меня небольшая боль в области перелома, поэтому мне ещё тяжело несколько часов сидеть в седле. Это надо исправить, чтобы на велосипеде я чувствовал себя на 100% хорошо.

Тело даст ответы, так что посмотрим. Уже несколько недель я не сажусь на велосипед. Но я продолжаю кардиотренировки – ходьбу пешком, плавание. Я не выезжал с ребятами, сейчас работаю по индивидуальной программе. Но всё идёт хорошо.

Меня не вычёркивают из программы, потому что с первых дней мы говорили, что я буду стараться вернуться на велосипед на 100% в феврале. Так что мы ещё не отстаём. Наверное, мы слишком поторопились, паниковать нечего. Цель - быть готовым к Джиро д’Италия-2021. Я всё ещё не могу сказать, когда будет моя первая гонка, но мы нацелены готовиться к Джиро».