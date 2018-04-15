Роан Деннис может перейти в велокоманду Jumbo-Visma?

Издание Wielerflits сообщает о будущем переходе Роана Денниса в команду Jumbo-Visma

Возможно, со следующего сезона 31-летний австралийский велогонщик Роан Деннис (Rohan Dennis), чей контракт с командой Ineos Grenadiers заканчивается в этом году, будет выступать нидерландской велокоманде Jumbo-Visma. Об этом сообщила нидерландская газета Wielerflits.

Роан Деннис стал одним из ключевых доместиков британской команды, придя в неё в 2020 году. Он помог Тео Геогану Харту одержать первую в карьере победу на Джиро д’Италия-2020.

В этом году не без помощи в том числе и Роана Денниса лидеры команды Ineos Grenadiers заняли подиум на Вуэльте Каталонии, первые две ступени подиума на Туре Романдии, первое место на Туре Швейцарии.

Роан Деннис принёс команде Ineos Grenadiers и две личных победы, выиграв разделку на этапе Вуэльты Каталонии и пролог на Туре Романдии-2021.