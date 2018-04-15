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Роан Деннис может перейти в велокоманду Jumbo-Visma?

Издание Wielerflits сообщает о будущем переходе Роана Денниса в команду Jumbo-Visma

 

  Возможно, со следующего сезона 31-летний австралийский велогонщик  Роан Деннис (Rohan Dennis), чей контракт с командой Ineos Grenadiers заканчивается в этом году, будет выступать  нидерландской велокоманде Jumbo-Visma. Об этом сообщила нидерландская газета Wielerflits.

 

Роан Деннис может перейти в велокоманду Jumbo-Visma?

 

  Роан Деннис стал одним из ключевых доместиков британской команды, придя в неё в 2020 году. Он помог Тео Геогану Харту одержать первую в карьере победу на Джиро д’Италия-2020.

 

В этом году не без помощи в том числе и Роана Денниса лидеры команды Ineos Grenadiers заняли подиум на Вуэльте Каталонии, первые две ступени подиума на Туре Романдии, первое место на Туре Швейцарии.

 

Роан Деннис принёс команде Ineos Grenadiers и две личных победы, выиграв разделку на этапе Вуэльты Каталонии и пролог на Туре Романдии-2021.

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Теги к статье: Роан Деннис Rohan Dennis Ineos Grenadiers Jumbo-Visma

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 00:47 | Регистрация: 15.04.2018

    Было бы круто !!!

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • VeloVelo
    Adriatica Ionica Race / Sulle ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Рибеллин красавчик!

  • Николай Степаныч
    Том Дюмулин - чемпион Нидерлан ... (6)
    Николай Степаныч-Фото
    Лучший. На Олимпиаде будет интересно.
  • Arciv
    Роан Деннис может перейти в ве ... (1)
    Arciv-Фото
    Было бы круто !!!
  • Arciv
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    Arciv-Фото
    А Роглич вообще участвует в гонках?

    Фосс забрал маечку Норвегии в разделке
  • SportSpirit
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    SportSpirit-Фото

    После того, как Bahrain добавили к названию Victorious от них можно ожидать любых побед - даже победы Тратника над Погачаромbig_boss Но там еще и Поланц обошел своего капитана. Тадей падал? Или позволил себе расслабиться после победы на Туре Словении?

     

     

  • SportSpirit
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    SportSpirit-Фото
    Присоединяюсь) в Штатах очень сильная итоговая тройка в разделке и все - ребята непростой спортивной судьбы
  • Karmatron
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    Karmatron-Фото
    Веломайка капитана Америки остаётся в EF. Ну и Тиджей напоследок на подиум заехал, молодчина, удачи ему в обычной жизни =)
  • flugegeheimen
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    flugegeheimen-Фото
    Ян Тратник обошел Погачара на 34 секунды. Квик-Степ опять собирает маечки, непонятно только, где Каванья, не попал в тройку? Власов молодчина, наш триколор снова в ворлддтуре, здорово было бы дубль сделать)
  • Александра
    Крис Фрум стартует на Тур де Ф ... (27)
    Александра-Фото

    Похоже, Фрум очень хочет кататься в гонках. Если команда это желание реализует - то в чем вопрос? Это же хорошо!

  • Earl57
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Страхов, Шалунов, Ныч и многие другие считались же талантами, но как-то ничего не получилось. Я про то, что не тепличные условия в команде, гонщики во многом сами себе предоставлены. 

    Ой. Я вот весной хотела посмотреть молодых российских биатлонистов, которых считают талантами. Прежде всего Серохвостова, вокруг которого столько шума. Мол затирают бедняжечку, не берут в основу сборной. Один раз на чемпионате Европы увидела. Бегать он еще как-то может, хоть и похуже молодых норвежцев и немцев. Но стрельба кошмарная. Пять промахов из десяти выстрелов многовато будет.

    Ну, думаю, надо его на чемпионате России посмотреть. Может там всех порвет. Серохвостова там не было. Сказали что болеет. Но другие молодые, которые считаются талантами - это же рукалицо... В итоге только Мотя Елисеев, которого ругали все кому не лень, и Максим Цветков, списанный из сборной за бесперспективность - только они и показали что-то внятное. 

    Так что считаться талантом и быть талантом - это далеко не одно и тоже.

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