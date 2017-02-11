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Роан Деннис: «Не уверен, стоит ли проходить через стресс, стараясь соответствовать чистым горнякам»

Роан Деннис о трудностях 2019 года и ошибках в питании

 

 

  29-летний австралийский гонщик Роан Деннис (Rohan Dennis) в 2019 году пережил как трудные, так и счастливые моменты. Он оборвал сезон во время Тур де Франс-2019, но второй год подряд стал чемпионом мира в разделке и перешёл из команды Bahrain Merida в британскую команду INEOS. Сезон 2020 года Роан Деннис начал, заняв 2-е место в индивидуальной гонке на время на чемпионате Австралии. В интервью Adelaide Advertiser австралийский гонщик рассказал, с какими сложностями столкнулся в прошлом году в отношении питания и здоровья.

 

Роан Деннис: «Не уверен, стоит ли проходить через стресс, стараясь соответствовать чистым горнякам»

 

 

  Роан Деннис: «В прошлом году я мыслил так – у меня, возможно, есть физические способности, чтобы быть гонщиком на Гранд-туры. Но я просто не знал, хочу ли идти в этом направлении. Честно признаюсь, я попал на скользкий путь в отношении питания, оно нарушилось, я то переедал, то отказывался от еды.  

 

  Дошёл до того, что набирал вес и чувствовал себя виноватым, выпив одно пиво, после чего на следующий день во время тренировки не ел ничего. Но из-за этого не мог нормально тренироваться, не мог провести хорошую сессию, ел по минимуму и снова срывался. Думал: «Блин, ты впадаешь в депрессию, не сдавайся».

 

  Перед чемпионатом мира мой вес упал до 68 кг, но так получилось из-за стресса. Каждый вечер поедал где-то от 100 до 300 г шоколада помимо другой еды. В итоге пришлось употреблять пищевые добавки - порошок креатина и белка молочной сыворотки, чтобы вернуться к необходимому мне для разделки весу в 70-71 кг. Я всё ещё нахожусь в этом весе, но теперь, глядя на себя в зеркало, не считаю себя слишком худым. Вот таким я был перед чемпионатом.

 

   Я не из тех, кто очень худой по природе. Но и не крупный парень. Хотя я быстро и очень легко набираю вес, когда дело касается велоспорта, если сравнивать меня с такими ребятами как Берналь, с чистыми горняками. Не уверен, стоит ли проходить через стресс в попытке им соответствовать. Мне комфортнее, когда могу нормально жить вне велосипеда и оставаться в чём-то лучшим в мире».

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Теги к статье: Роан Деннис Rohan Dennis Ineos

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  1. Имя: Евгений

    Hammill

    Вчера, 22:52 | Регистрация: 11.02.2017

    Звучит как признание, что не является гонщиком на ГТ. Особенно последнее предложение. Рад, что он наконец это понял.

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