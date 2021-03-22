Роан Деннис - победитель 2 этапа Вуэльты Каталонии-2021

Роан Деннис, Жуан Алмейда, Брэндон Макналти, Вилко Келдерман о 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2021

Австралийский велогонщик Роан Деннис (Rohan Dennis) из команды Ineos Grenadiers стал победителем 2-го этапа Вуэльты Каталонии-2021. Он быстрее всех преодолел дистанцию индивидуальной гонки с раздельным стартом, проходившую впервые за 14 лет на Вуэльте Каталонии.

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Этап протяженностью 18,5 км Роан Деннис проехал за 22 минуты и 27,08 секунд со средней скоростью 49,44 км/ч. Второе место с отставанием в 5 секунд занял действующий чемпион Франции в гонке с раздельным стартом Реми Каванья (Remi Cavagna) из команды Deceuninck-QuickStep.

Тройку лидеров с отставанием в 28 секунд замкнул 22-летний португальский велогонщик Жуан Алмейда (Joao Almeida) из команды Deceuninck-QuickStep, который опередил на 32 сотых секунды американского велогонщика Брэндона МакНалти (Brandon McNulty) из команды UAE Team Emirates, благодаря чему молодой португальский велогонщик стал новым лидером генеральной классификации Вуэльты Каталонии-2021.

Роан Деннис (Ineos Grenadiers): «Вздохнул с облегчением! Если честно, давненько не было «шампанского». Это был трудный путь, но как же великолепно вернуться на высшую ступень. Потрясающе. Команда всегда меня поддерживала и верила, что я смогу вернуться к победе.

Эта победа много значит для меня. Я впервые выиграл с Ineos Grenadiers, это моя первая победа после чемпионата мира в Йоркшире. Год был довольно тяжёлый, занимал то вторые места, то третьи, иногда даже оставался за пределами десятки. Старался работать над этим каждый день. А с этими молодыми ребятами легче не становилось. Я часто тренировался по этим дорогам, здесь у меня много друзей, которые пришли меня подбодрить. Так приятно выступать перед ними.

Скажу честно, я здесь только в роли «ослика». Один из помощников. И потрясающе, что мы можем разыгрывать карты с двумя Ричи, Джи и Йетсом. Теперь легко не будет. Впереди Вальтер 2000. Вчера был «равнинный» этап, но вы видели, как зажигал Movistar. Хорошо, что у нас есть разные варианты».

Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step): «Не ожидал перед этапом такого результата, но сегодня чувствовал себя хорошо, приложил все силы в этой разделке. Перед стартом Вуэльты Каталонии-2021 я знал, что индивидуальная гонка на время – моё оружие, что благодаря разделке смогу выиграть время. Отлично, что у меня это получилось. Хочу показать хороший результат в генеральной классификации. Но мы поедем гонку постепенно, посмотрим, что принесут большие горы».

Брэндон Макналти (UAE Team Emirates): «Сегодня ещё одна разделка, которую хорошо проехал. Я доволен, как она прошла. Показать результат на разделке гонки Мирового тура – хороший знак. Следующие несколько дней станут настоящим тестом. С нетерпением жду. Я живу рядом с этими местами, поэтому довольно хорошо знаю дороги этого региона, что будет бонусом».

Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe): « Считаю, что хорошо проехал индивидуальную гонку, потому что она для меня первая в сезоне, в новой команде, на новом велосипеде. Всё новое. Думаю, могу быть доволен, ощущения хорошие. Не уверен насчёт следующих этапов, всегда трудно возвращаться после травмы. На тренировках нога шла хорошо, но гонка – совсем другое».

Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma): «Выступление сегодня дало уверенность перед следующими этапами. Думаю, все в команде сегодня сильно проехали разделку. Меня удивило, что я финишировал пятым. После трудной Париж-Ниццы-2021чувствовал, что мне надо вкатиться здесь. Не ожидал, что сегодня покажу результат в топ-5».