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Роан Деннис - победитель 2 этапа Вуэльты Каталонии-2021

 Роан Деннис, Жуан Алмейда, Брэндон Макналти, Вилко Келдерман о 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2021

 

 

  Австралийский велогонщик Роан Деннис (Rohan Dennis) из команды Ineos Grenadiers стал победителем 2-го этапа Вуэльты Каталонии-2021. Он быстрее всех преодолел дистанцию индивидуальной гонки с раздельным стартом, проходившую впервые за 14 лет на Вуэльте Каталонии.

 

Photo (c) A.S.O.

 

 

  Этап протяженностью 18,5 км Роан Деннис проехал за 22 минуты и 27,08 секунд со средней скоростью 49,44 км/ч. Второе место с отставанием в 5 секунд занял действующий чемпион Франции в гонке с раздельным стартом Реми Каванья (Remi Cavagna)  из команды Deceuninck-QuickStep.

 

Тройку лидеров с отставанием в 28 секунд замкнул 22-летний португальский велогонщик Жуан Алмейда (Joao Almeida) из команды Deceuninck-QuickStep, который опередил на 32 сотых секунды американского велогонщика Брэндона МакНалти (Brandon McNulty) из команды UAE Team Emirates, благодаря чему молодой португальский велогонщик стал новым лидером генеральной классификации Вуэльты Каталонии-2021.

 

 

 

  Роан Деннис (Ineos Grenadiers): «Вздохнул с облегчением! Если честно, давненько не было «шампанского».  Это был трудный путь, но как же великолепно вернуться на высшую ступень. Потрясающе. Команда всегда меня поддерживала и верила, что я смогу вернуться к победе.

 

  Эта победа много значит для меня. Я впервые выиграл с Ineos Grenadiers, это моя первая победа после чемпионата мира в Йоркшире. Год был довольно тяжёлый, занимал то вторые места, то третьи, иногда даже оставался за пределами десятки. Старался работать над этим каждый день. А с этими молодыми ребятами легче не становилось.  Я часто тренировался по этим дорогам, здесь у меня много друзей, которые пришли меня подбодрить. Так приятно выступать перед ними.

 

  Скажу честно, я здесь только в роли «ослика». Один из помощников. И потрясающе, что мы можем разыгрывать карты с двумя Ричи, Джи и Йетсом. Теперь легко не будет. Впереди Вальтер 2000. Вчера был «равнинный» этап, но вы видели, как зажигал Movistar. Хорошо, что у нас есть разные варианты».

 

  Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step): «Не ожидал перед этапом такого результата, но сегодня чувствовал себя хорошо, приложил все силы в этой разделке. Перед стартом Вуэльты Каталонии-2021 я знал, что индивидуальная гонка на время – моё оружие, что благодаря разделке смогу выиграть время. Отлично, что у меня это получилось. Хочу показать хороший результат в генеральной классификации. Но мы поедем гонку постепенно, посмотрим, что принесут большие горы».

 

  Брэндон Макналти (UAE Team Emirates): «Сегодня ещё одна разделка, которую хорошо проехал. Я доволен, как она прошла. Показать результат на разделке гонки Мирового тура – хороший знак. Следующие несколько дней станут настоящим тестом. С нетерпением жду. Я живу рядом с этими местами, поэтому довольно хорошо знаю дороги этого региона, что будет бонусом».

 

  Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe): « Считаю, что хорошо проехал индивидуальную гонку, потому что она для меня первая в сезоне, в новой команде, на новом велосипеде. Всё новое. Думаю, могу быть доволен, ощущения хорошие. Не уверен насчёт следующих этапов, всегда трудно возвращаться после травмы. На тренировках нога шла хорошо, но гонка – совсем другое».

 

 Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma): «Выступление сегодня дало уверенность перед следующими этапами. Думаю, все в команде сегодня сильно проехали разделку. Меня удивило, что я финишировал пятым. После трудной Париж-Ниццы-2021чувствовал, что мне надо вкатиться здесь. Не ожидал, что сегодня покажу результат в топ-5».

 

Результаты 2 этапа Вуэльты Каталонии-2021

 

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Теги к статье: Роан Деннис Rohan Dennis Ineos Grenadiers Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • VeloVelo
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 2 (12)
    VeloVelo-Фото

    Интересно что Макналти сегодня ни разу не профигурировал в трансляции у Отари.
    Да и другие, близкие к первому месту в генерале. 

  • VeloVelo
    Михал Квятковски проехал три в ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Не сумели диагностировать капитана Квято. Отправили капитанить на гонку травмированного Пидкока. Как-то скай (инеос) начинает сдавать позиции.

    Скай уже не тот?

  • Earl57
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 2 (12)
    Earl57-Фото

    К тому, что говорит СК, надо относиться с осторожностью. С щепоткой соли, как выражаются иностранцы.

    Например, вчера как только Курдюков заметил Кройцигера, так тут же пошли дифирамбы в адрес Романа. СК его обожает и может говорить о нем до бесконечности, причем только с восторженными эпитетами. В последнее время хоть перестал говорить о генетической одаренности Кройцигера, теперь он просто очень талантлив. Когда СК заговорил о Кройци, тот выпадал из пелотона. Но СК как обычно этого не заметил. После ухода из Ликвигаза Кройцигер нигде надолго не задерживался, его немногочисленные победы в далеком прошлом. Но от СК вы этого никогда не услышите, о Кройцигере только хорошо или никак. Курдюков художник, он так видит...

    А вот Отар сегодня не увидел у Кройцигера ничего, кроме очень плохой разделки. Почти 3 с половиной минуты отставания, 156-й из 163-х стартовавших.

    У СК есть любимчики и есть гонщики, которых он недолюбливает, мягко говоря. И говорит о тех и других соответственно. Что-то недоскажет, что-то прибавит от себя для драматизма и красного словца... Репортажи СК - это литературное творчество и не стоит об этом забывать.

  • BaTman
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 2 (12)
    BaTman-Фото
    Цитата: close2you
    рано Вы фрума судить начали, говорят же, он вкатывается, даже СК говорит зачастую в трансляциях.. так что, не спешите как и он не спешит ))
    Хотелось бы верить, но уж очень далеко, такой прогал за 3 месяца не наверстать ((( сам искренне расстроен.
  • salomon
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 2 (12)
    salomon-Фото
    Цитата: aksbor
    Закарин по ходу уже просто доезжает...
    А куда он доезжает? До конца гонки или конца карьеры?
  • MVDP
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 2 (12)
    MVDP-Фото

    Фруму бегом надо было попробовать, наверное, быстрее бы получилось

  • sashaney
    Михал Квятковски проехал три в ... (4)
    sashaney-Фото

    Началось. Один с болями в спине, другой - ребро. У третьего волосы болят ...

  • SportSpirit
    Михал Квятковски проехал три в ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Квято - красавчик! На Милан-Санремо до самых последних километров смотрелся агрессивно и конкрентоспособно. 

     

    Ну и на антитезе к теме про травму Ремко, в велогонках полно примеров, когда простые переломы ключиц и ребер заживали у велогонщиков прямо на ходу. Шахман через 10 дней после Ломбардии поехал ТДФ-2020, история Крэддока на ТДФ-2018. Там же после падения Нибали ему диагностировали "перелом позвонка", помню тогда дюже высокотехнологичную операцию ему сделали и в целом Винченцо быстро восстановился. 

  • sashaney
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 2 (12)
    sashaney-Фото

    А что им ещё остаётся говорить? Вкатывается куда? В первую сотню? dash
    Половина бюджета команды едет на 90-м месте. И ведь не спринтер, а генеральщик.

  • SportSpirit
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 2 (12)
    SportSpirit-Фото

    Ну наконец-то Роан Деннис снова выиграл разделку! music Каванья - достойный соперник. 

     

    Жоао снова в майке лидера, а как он борется даже в обычной майке "строптивых спонсоров" уже все знают. Нас ждет увлекательная вело-неделя acute

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