Роан Деннис – победитель пролога Тура Романдии-2021

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 22:24
Велогонщики команды Ineos Grenadiers заняли подиум пролога Тура Романдии-2021
Велогонщики команды Ineos Grenadiers Роан Деннис, Герант Томас и Ричи Порт заняли подиум пролога Тура Романдии-2021. Роан Деннис (Rohan Dennis) одержал вторую победу в разделке в этом сезоне. 4,05 км дистанцию пролога он преодолел за 5 минут 26,67 секунды со средней скоростью 44,632 км/час.
🥇 Rohan Dennis— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) April 27, 2021
🥈 @GeraintThomas86
🥉 @richie_porte
Cheers all 🥂 #TDR2021 pic.twitter.com/b5pxqfcmBu
На промежуточной отсечке, расположенной на 2,4 км маршрута, лучшее время показал действующий чемпион Франции в гонке с раздельным стартом, 25-летний гонщик команды Deceuninck-Quick Step Реми Каванья (Rémi Cavagna). Каванья опередил Денниса на 3,19 секунды. Первую часть дистанции Реми Каванья преодолел со средней скоростью 52,114 км/час. Ричи Порт уступал ему 12,08 секунды, а Герант Томас 8,68 секунды. Но в итоге французский велогонщик занял 4-е место на финише, уступив трио из Ineos Grenadiers.
Герант Томас (Geraint Thomas) занял в прологе 2-е место, уступив своему товарищу по команде 8,47 секунды. 36-летний австралийский велогонщик Ричи Порт (Richie Porte) замкнул тройку призёров с отставанием 8,85 секунды.
Ещё один велогонщик команды Ineos Grenadiers, действующий чемпион мира, 24-летний итальянец Филиппо Ганна, показал в прологе 9-й результат, уступив Роану Деннису 14,39 секунды.
Роан Деннис: «Газанул на полную… А потом ещё прибавил! Довольно сложно было распределять скорость, потому что ещё полторы минуты в подъём, а там невозможно ехать быстрее, если нет мощности. Последние 700 – 800 метров было очень больно.
Когда начал подъём, подумал, ч то еду слишком медленно, последние 400 метров тянулись целую вечность. Это был тяжёлый финиш. Нога шла не слишком хорошо, поэтому я волновался. Но день получился великолепным, мы заняли первое, второе и третье места с Джи и Ричи на подиуме. Идеально.
Знал, что должен стараться изо всех сил, чтобы соперничать с такими ребятами как Биссегер и Филиппо - мощными гонщиками. Теоретически я должен был проходить подъём чуть быстрее них, всё время думал об этом. Выбрал такую тактику – минимизировать потери на равнине и приложить все силы на подъёме. Я не проиграл много времени Джи и Ричи на подъёме, и очень доволен своей формой.
Конечно, было соперничество, но мы также радуемся победам друг друга. В командном товариществе не всегда дело в индивидуальном результате, а в том, чтобы выиграла команда. Пока побеждает команда, это всё, что интересует спонсоров. Уверен, Филиппо Ганна рад за меня, так же, как я был рад за него, как бы это странно ни звучало, когда он опередил меня в Имоле в прошлом году.
1-2-3 места у меня, Геранта Томаса и Ричи накладывают на нас ответственность на оставшуюся неделю, но это также и хороший знак. У нас двое генеральщиков находятся в отличной форме, а я сам немного «джокер», если погода будет нормальной. Моя роль может измениться лишь в том случае, если погода в горах будет настолько плохой, что я смогу там соперничать, а затем закончить борьбу финальной разделкой. Но не думаю, что такое произойдёт.
Завтра этап скорее закончится спринтом, поэтому мне бы хотелось удержать майку лидера как можно дольше. Но посмотрим, как пойдёт в больших горах в субботу, а потом финальный день с разделкой. Думаю, мне надо будет поработать для Ричи и Джи.
Победа даёт мне уверенность в отношении финального этапа, она показала, что я могу сделать на таких коротких разделках с чистой мощностью. Думаю, неделя должна получиться хорошей, особенно после моей последней гонки, где я хорошо прошёл подъёмы. Но ещё предстоит много работы».
Герант Томас: «Пролог был одинаковым для всех, мы не слишком привыкли к приложению таких усилий. Но, думаю, проехали достойно. Я старался контролировать первую часть, продавливал немного сильнее у подножия подъёма. Последние 200 м мне показалось, что я поехал медленнее, но оказалось, всё в порядке. Хороший старт гонки.
Думаю, с таким подъёмом в конце нужно правильно распределять скорость. На каждой гонке в этом году чувствую, что стал намного сильнее. На Вуэльте Каталонии показал хороший результат, поэтому отталкивался от него, просто двигаясь дальше. Прогресс есть. Посмотрим, какого результата достигну, он станет настоящим маркером».
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