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Роан Деннис – победитель пролога Тура Романдии-2021

Велогонщики команды Ineos Grenadiers заняли подиум пролога Тура Романдии-2021

 

 

  Велогонщики команды Ineos Grenadiers Роан Деннис, Герант Томас и Ричи Порт заняли подиум пролога Тура Романдии-2021. Роан Деннис (Rohan Dennis) одержал вторую победу в разделке в этом сезоне. 4,05 км дистанцию пролога он преодолел за 5 минут 26,67 секунды со средней скоростью  44,632 км/час.

 

 

Велогонщики команды Ineos Grenadiers заняли подиум пролога Тура Романдии-2021

 

Велогонщики команды Ineos Grenadiers заняли подиум пролога Тура Романдии-2021

 

 

 

  На промежуточной отсечке, расположенной на 2,4 км маршрута, лучшее время показал действующий чемпион Франции в гонке с раздельным стартом, 25-летний гонщик команды Deceuninck-Quick Step Реми Каванья (Rémi Cavagna). Каванья опередил Денниса на 3,19 секунды. Первую часть дистанции Реми Каванья преодолел со средней скоростью 52,114 км/час. Ричи Порт уступал ему 12,08 секунды, а Герант Томас 8,68 секунды. Но в итоге французский велогонщик занял 4-е место на финише, уступив трио из Ineos Grenadiers.

 

  Герант Томас (Geraint Thomas) занял в прологе 2-е место, уступив своему товарищу по команде 8,47 секунды. 36-летний австралийский велогонщик Ричи Порт (Richie Porte) замкнул тройку призёров с отставанием 8,85 секунды.

 

Ещё один велогонщик команды Ineos Grenadiers, действующий чемпион мира, 24-летний итальянец Филиппо Ганна, показал в прологе 9-й результат, уступив Роану Деннису 14,39 секунды.

 

  Роан Деннис: «Газанул на полную… А потом ещё прибавил! Довольно сложно было распределять скорость, потому что ещё полторы минуты в подъём, а там невозможно ехать быстрее, если нет мощности. Последние 700 – 800 метров было очень больно.

 

  Когда начал подъём, подумал, ч то еду слишком медленно, последние 400 метров тянулись целую вечность. Это был тяжёлый финиш. Нога шла не слишком хорошо, поэтому я волновался. Но день получился великолепным, мы заняли первое, второе и третье места с Джи и Ричи на подиуме. Идеально.

Знал, что должен стараться изо всех сил, чтобы соперничать с такими ребятами как Биссегер и Филиппо -  мощными гонщиками. Теоретически я должен был проходить подъём  чуть быстрее них,  всё время думал об этом. Выбрал такую тактику – минимизировать потери на равнине и приложить все силы на подъёме. Я не проиграл много времени Джи и Ричи на подъёме, и очень доволен своей формой.

 

  Конечно, было соперничество, но мы также радуемся победам друг друга. В командном товариществе не всегда дело в индивидуальном результате, а в том, чтобы выиграла команда. Пока побеждает команда, это всё, что интересует спонсоров. Уверен, Филиппо Ганна рад за меня, так же, как я был рад за него, как бы это странно ни звучало, когда он опередил меня в Имоле в прошлом году.

 

  1-2-3 места у меня, Геранта Томаса и Ричи накладывают  на нас ответственность на оставшуюся неделю, но это также и хороший знак. У нас двое генеральщиков находятся в отличной форме, а я сам немного «джокер», если погода будет нормальной. Моя роль может измениться лишь в том случае, если погода в горах будет настолько плохой, что я смогу там соперничать, а затем закончить борьбу финальной разделкой. Но не думаю, что такое произойдёт.

 

  Завтра этап скорее закончится спринтом, поэтому мне бы хотелось удержать майку лидера как можно дольше. Но посмотрим, как пойдёт в больших горах в субботу, а потом финальный день с разделкой. Думаю, мне надо будет поработать для Ричи и Джи.  

 

  Победа даёт мне уверенность в отношении финального этапа, она показала, что я могу сделать на таких коротких разделках с чистой мощностью. Думаю, неделя должна получиться хорошей, особенно после моей последней гонки, где я хорошо прошёл подъёмы. Но ещё предстоит много работы».

 

  Герант Томас: «Пролог был одинаковым для всех, мы не слишком привыкли к приложению таких усилий. Но, думаю, проехали достойно. Я старался контролировать первую часть, продавливал немного сильнее у подножия подъёма. Последние 200 м мне показалось, что я поехал медленнее, но оказалось, всё в порядке. Хороший старт гонки.

 

  Думаю, с таким подъёмом в конце нужно правильно распределять скорость. На каждой гонке в этом году чувствую, что стал намного сильнее. На Вуэльте Каталонии показал хороший результат, поэтому отталкивался от него, просто двигаясь дальше. Прогресс есть. Посмотрим, какого результата достигну, он станет настоящим маркером».

 

 

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Теги к статье: Роан Деннис Rohan Dennis Ineos Grenadiers Тур Романдии Tour de Romandie Тур Романдии-2021 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • uran
    Тур Романдии-2021. Пролог (17)
    uran-Фото
    Цитата: motte
    Долгая история скай… приходят и рождаются,  уходят и гаснут.. Это я о порте,  в данном случае Невольно что-то напрашивается-:)
    Действительно, как из Астаны уходят сразу гонцами второго эшелона становится.
  • Sezar
    Йонас Вингегор вошёл в состав ... (9)
    Sezar-Фото

    Ну что ж, пока Том безуспешно борется с собственным ЧСВ ( вот реально интересно насколько должно упасть о нем мнение окружающих, чтобы он наконец забил на них и стал делать то, что лично ему нужно) его понемногу обходят молодые таланты...

  • flugegeheimen
    Предварительные составы команд ... (11)
    flugegeheimen-Фото

    Интрига гонки - форма Эвенпула и Берналя. Но у их команд есть джокер - Альмейда и Сиваков. За последнего буду держать кулачки, равно как и за Власова. Хотя команда у Саши что-то слабоватая. Если говорить об основных претендентах, пора бы Йейтсу брать Джиру, как сейчас модно говорить, закрыть гештальт. 

  • BaTman
    Тур Романдии-2021. Пролог (17)
    BaTman-Фото

     Рад за Денниса, особенно недавно видел его счастливый инстаграмм, и тут победа. Вот круто когда человек на таком позитиве и в такой форме. Прям видно что роль не капитана ему к лицу.

  • flugegeheimen
    Дилан Груневеген в составе ком ... (3)
    flugegeheimen-Фото

    Хорошо, что поговорили с Фабио. Желаю им обоим много красивых побед

  • oblivion
    Предварительные составы команд ... (11)
    oblivion-Фото
    Цитата: Серафим
     А я не понимаю, как можно выпускать Эвенпула после годичного перерыва без единой подводящей гонки в ногах? Такое часто бывало? 
      Это нормально при одном условии - он супермен, сверхчеловек. 
    Ну, гонка это самая лучшая тренировка. Другое дело 3-х недельная. В любом случае можно просто не выкладываться на 100%, если не пойдет. Тем более это поколение, кажется, может все. Хоть я и сам на год всего старше Ремко, но это еще больше меня удивляет
  • Woterman 1980
    Тур Романдии-2021. Пролог (17)
    Woterman 1980-Фото
    Цитата: Earl57
    Тяжелых силовых гонщиков вроде Ганны и Кюнга тормозил 9-процентный градиент за 300 м до финиша. Ганна на 10 кг тяжелее Денниса и Томаса. Ну и дистанция слишком короткая для Ганны. Скорее всего и мотивации не было, когда понял что не обгонит Денниса. А для Денниса короткие разделки как раз его конек...
    Ну вообще-то Гана как раз рекордсмен на дистанции 4 км, на треке, так что протяжённость как раз под него, а вот подъем в конце не под него. Хотя на Джиро подъем ещё более длинный на на разделе, не помешал ему выиграть у Дениса
  • VeloVelo
    Предварительные составы команд ... (11)
    VeloVelo-Фото

    У Андрони только три итальянца!



    Восемь колумбийцев в пелотоне. Из них трое - в Инеос.

  • SVS
    Предварительные составы команд ... (11)
    SVS-Фото
    211 NIBALI Vincenzo ITA
  • SVS
    Предварительные составы команд ... (11)
    SVS-Фото
    Есть и ещё один вариант - намеренно продемонстрировать неготовность/обычность Эвенпула.

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