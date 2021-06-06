Дубль Матье ван дер Пула на Туре Швейцарии-2021

Матье ван дер Пул, Жулиан Алафилипп, Майкл Мэттьюс о 3-м этапе Тура Швейцарии-2021

26-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) второй этап подряд не оставляет соперникам шанса. 3-й этап Тура Швейцарии-2021, несмотря на многочисленные атаки на последних километрах, завершился спринтом, в котором Матье ван дер Пул обошёл Кристофа Лапорта (Cofidis) и Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step). Победа на этапе принесла Матье ван дер Пулу и жёлтую майку лидера генеральной классификации, где он опередил на 1 секунду действующего чемпиона мира Жулиана Алафилиппа.

Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix): «Снова хороший день. Я хотел осложнить гонку. Как и вчера, на последнем подъёме осталось около 30 – 40 гонщиков. Я увидел, что финиш отлично мне подходит, когда проходили этот отрезок в первый раз. Буду защищать жёлтую майку как можно дольше, но, наверное, это будет трудно. Возможно, завтра ещё есть шанс, но горы для меня слишком тяжёлые. Сегодня тоже было нелегко. Всей нашей команде пришлось приложить массу усилий, ребята проехали впечатляюще. Завтра, наверное, тоже может получиться. Кто-то победит, может, это буду я».

Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step): «Я доволен, потому что ощущения на велосипеде хорошие, а команда снова отлично провела гонку. Атаковав на последнем подъёме, я обнаружил, что внезапно остался один впереди. Так как я хотел проверить ногу, продолжил продавливать, надеялся, что смогу первым пройти промежуточный спринт. Но оказалось, что он слишком далеко, особенно, учитывая, что команды позади мощно преследовали. После этого я спокойно поехал в группе. На последних километрах мои товарищи по команде меня вывезли вперёд. Третье место в спринте – максимум того, что мог сегодня сделать. Результат даёт уверенность перед следующими этапами».

Майкл Мэттьюс (BikeExchange) на финальных метрах был прижат к барьерам и финишировал 4-м: «Думаю, шаг за шагом форма улучшается. К сожалению, в финале из-за атаки Ивана Кортины Амунд (Грёндаль Янсен) был вынужден работать, чтобы его вернуть. Было бы хорошо сохранить его для развоза. Но мы собрались, боролись в спринте. К сожалению, в наши дни никто не спринтует по прямой. Завтра будет ещё один шанс».