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Дубль Матье ван дер Пула на Туре Швейцарии-2021

Матье ван дер Пул, Жулиан Алафилипп, Майкл Мэттьюс о 3-м этапе Тура Швейцарии-2021

 

 

  26-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) второй этап подряд не оставляет соперникам шанса. 3-й этап Тура Швейцарии-2021, несмотря на многочисленные атаки на последних километрах, завершился спринтом, в котором Матье ван дер Пул обошёл Кристофа Лапорта (Cofidis) и Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step). Победа на этапе принесла Матье ван дер Пулу и жёлтую майку лидера генеральной классификации, где он опередил на 1 секунду действующего чемпиона мира Жулиана Алафилиппа.

 

 

Дубль Матье ван дер Пула на Туре Швейцарии-2021

 

  Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix): «Снова хороший день. Я хотел осложнить гонку. Как и вчера, на последнем подъёме осталось около 30 – 40 гонщиков. Я увидел, что финиш   отлично мне подходит, когда проходили этот отрезок в первый раз. Буду защищать жёлтую майку как можно дольше, но, наверное, это будет трудно. Возможно, завтра ещё есть шанс, но горы для меня слишком тяжёлые. Сегодня тоже было нелегко. Всей нашей команде пришлось приложить массу усилий, ребята проехали впечатляюще. Завтра, наверное, тоже может получиться. Кто-то победит, может, это буду я».

 

Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step): «Я доволен, потому что ощущения на велосипеде хорошие, а команда снова отлично провела гонку. Атаковав на последнем подъёме, я обнаружил, что внезапно остался один впереди. Так как я хотел проверить ногу, продолжил продавливать, надеялся, что смогу первым пройти промежуточный спринт. Но оказалось, что он слишком далеко, особенно, учитывая, что команды позади мощно преследовали. После этого я спокойно поехал в группе. На последних километрах мои товарищи по команде меня вывезли вперёд. Третье место в спринте – максимум того, что мог сегодня сделать. Результат даёт уверенность перед следующими этапами».

 

Майкл Мэттьюс (BikeExchange) на финальных метрах был прижат к барьерам и финишировал 4-м: «Думаю, шаг за шагом форма улучшается. К сожалению, в финале из-за атаки Ивана Кортины Амунд (Грёндаль Янсен) был вынужден работать, чтобы его вернуть. Было бы хорошо сохранить его для развоза. Но мы собрались, боролись в спринте. К сожалению, в наши дни никто не спринтует по прямой. Завтра будет ещё один шанс».

 

 

Результаты 3 этапа Тура Швейцарии-2021

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Тур Швейцарии Tour de Suisse Тур Швейцарии-2021 велогонка Мирового тура World Tour многодневная велогонка

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Комментарии

  • SportSpirit
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (9)
    SportSpirit-Фото

    Словом "цинизм" люди называют отсуствие наивности столь присущее им самим." (с) фильм "Опасная игра Слоун".

     

    Том Дюмолан был классным гонщиком в 2015-2018 годы, в каждый из них - по-разному. Разделка в Бергене, на мой вкус, пик его спортивной формы, в плане физики. В 2018 - потрясающее упорство и терпежка на запредельных средних ваттах. И последняя победа! Доводы сочувствующих - понятны, но это не про спорт. 

     

    У меня же вопрос к тем, кто сведущ в правилах отбора: у Дюмолана есть квота на ОИ как призера прошлых ОИ? (первый после Канчелары, но опять же это 2016 год). Или - ?dirol

  • AzaKonta
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (5)
    AzaKonta-Фото
    Ну и разрывы серьезные
  • GTX
    Тур Швейцарии-2021. Этап 3 (8)
    GTX-Фото
    Без шансов
  • Astanaforever
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Лопес уже три победы взял ровно за месяц, столько, сколько вся Астана за этот сезон. Все наглядно, кто и как управляет Астаной. Зато подписали шестерых, ноунеймов иностранцев, у которых на шестерых одна победа за всю проф.деятельность. Молодцы. Ничего не скажешь. Правильной дорогой ведут команду к забвению, как когда то Катюшу.
  • kwwk
    Тур Швейцарии-2021. Этап 3 (8)
    kwwk-Фото
    завтра еще его этап
  • cmap_nep
    Тур Швейцарии-2021. Этап 3 (8)
    cmap_nep-Фото
    De kannibaal...
  • MVDP
    Тур Швейцарии-2021. Этап 3 (8)
    MVDP-Фото

    Цитата: velodoctor
    Мне интересно чем МВДП будет на оставшихся этапах заниматься.

    По красивым горкам покатается) Может в отрыв попробует. Ну и завтрашний этап, как уже сказали, небезнадежен.

  • Earl57
    Тур Швейцарии-2021. Этап 3 (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Для спринтеров этапов тут нет, поэтому кроме Метьюса никто и не приехал, да и тот против такой мощи ничего не может сделать.

    Спринтеры на Тур Бельгии устремились. Вся спринтерская элита там - Беннет, Юэн, Ниццоло, Аккерман, Мерлир... (Ахалай-махалай, Груневеген побеждай!) 

  • drevgen
    Тур Швейцарии-2021. Этап 3 (8)
    drevgen-Фото

    Завтра опять будет пытаться этап взять. Гора одна, 2 категория. Но макс градиент всего 6, а так 2-5, длина всего 7 км, а потом спуск. Но перед горой тягун длинный, км 25. Те же холмы.

  • MVDP
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (5)
    MVDP-Фото

    Вот и Мигелито Анхелито Лопесито Суперменито отметился.

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4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2479
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
6 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
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