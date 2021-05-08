Дилан Груневеген о старте на Джиро д’Италия-2021

Sezar

Предварительные составы команд ... (38) Я вот слегка офигел сейчас, Андрею Пономарю из Андрони еще и 19 лет нет..., надеюсь у парня все получится!

sashaney

Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (31) Я скажу, что мне не нравится. 30тыс минус два месяца без вело (так он сказал), это примерно 100км в день. Т.е. 3 ~ 3.5 часа в день для 14 -15 ребёнка. Вот это мне и не нравится. Это потогонная система, при кот. выживают сильнейшие ~1%. Остальные остаются ни с чем. А это подавляющее большинство. При этом и те и те не имеют ни альтернативы, ни нормальной второй жизни. Учёба тоже не включена в этот список. Т.е. дети не развиваются органически. У них кроме основного занятия ничего нет. Вот с этим я и не согласен. Должна быть вторая жизнь помимо спорта, люди дожны иметь кругозор простирающийся чуть больше, чем колесо перед тобой. Тут приоритеты расставлены так: ты для вело (страна, организация, команда, всё что угодно), а не вело для тебя.

BaTman

Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (26) Я бы тут добавил, что разделка не даст показать максимум на 20 этапе, так как в уме будет упражнение по максимуму возможностей. Но маршрут сбалансирован, есть хорошие этапы и на первой и на второй недели. И будь я хорошим горняком то как раз на второй недели попробовал бы сделать задел. Суббота и понедельник могут многое расставить по местам.

Но вот что делать универсалам на таком маршруте сложнее, наверное я бы так же выбрал под атаку в горах вторую неделю, и на третьей недели экономил силы под разделку. Но тут и на первой недели если не в форме можно минуты 4 отхватить, а можно одеть розовое на первом этапе и если про ноге такое нельзя упускать (Ремко).

Посмотрим что скажет Йетс на первой недели, я думаю пойдёт на максимум и дальше от обороны.

sixpack

Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (26) поставил себя на место гонщика: если я плохой раздельщик, моя единственная возможность -- атаковать. Ну пошел же Шлек в большую борьбу, ожидая, что в разделке проиграет время Эвансу.



да и вообще *мысль* о разделке никак не отнимает возможность атаковать. Если кого-то парализует мысль о завтра, то это проблема с морально-волевыми.



Определенная осторожность остается на сам этап перед разделкой, ну так это лишь один этап. да и на этой Джире нет звезд разделки среди генералов.

s75

Предварительные составы команд ... (38) что-то невероятное в карьере Марка Кристиана

старт-шоссе 82

Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (31) Я с Вами не согласен. В.Екимов рассказывает очень много интересных и полезных вещей, для молодежи которые стремятся чего-то достичь в велоспорте это очень ценно и важно. Вдвойне важно когда своим опытом с вами делется олимпийский чемпион и многократный чемпион мира.

А что Вас удивляет во фразе 31 тысяча наката в год? Я помню себя в 14-15 лет у нас каждый день накат был 60 км плюс мне от дома до секции приходилось ехать 20 км туда и обратно, вот и посчитайте...(правда клуб был на гос.обеспечение =трудовые резервы= г.Баку)... конечно это было не каждый день ,но накат все равно выходил большой. Все велогонщики через это проходили,а Роглич и ему подобные это скорее исключение,да и потом от куда Вы знаете через какие нагрузки проходил Роглич ? я уверен что в свою бытность прыгуна он активно увлекался велотуризмом или что то подобное.

s75

Тур Романдии-2021. Этап 5 (15) Очень важная итоговая победа для спортивного директора Зандио.

Krakk

Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (26) Сама мысль о неотвратимой угрозе давит на горняка: какой толк от того, что сегодня он привезет минуту-полторы, если в последний день рискует проиграть еще больше там, где его горовосходительский талант не значит абсолютно ничего. Поставьте себя на место гонщиков: как тут атаковать?

sixpack

Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (26) **отбивает у горняков возможность атаковать и привозить солидный задел.** это каким образом?

sixpack

Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (31) Симон -- претендент номер один без вопросов. По меньшей мере, по нему нет явных возражений: он доказал способность побеждать на ГТ, у него не такая плохая команда, хорошие результаты в сезоне. Берналь -- конечно явный претендент, но может отвалить и успеть спалить шансы Сивакова (вообще решение сидеть вдали от команды в Колумбии внушает самые разные подозрения) Ланда -- если не сейчас, то когда? рельеф хороший, ибо разделка очень много не решит. тоже претендент Хиндли -- пока не очень понятно, очень уж невнятный сезон Карти -- тоже есть шансы Власов -- надеемся, но предыдущая статистика против него Нибс, Барде, Бухман -- результатов мы не видели уже давненько Мартин -- вроде хороший шанс, но Мартин всегда проявляет себя в начале года, а в этом году совсем невнятно. не исключено, что уже возраст. Квики: в Альмейду на таком профиле совсем не верю. Маснада, думаю, очень хорошо проедет, но не на розовое, сильное выступление Ремко в ГК очень маловероятно, скорее на отдельных этапах зажжет Моллема тоже, думаю, хорошо проедет но не на розовое. хотя у него шансы как раз есть.