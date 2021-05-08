VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Дилан Груневеген о старте на Джиро д’Италия-2021

Дилан Груневеген: «Если буду чувствовать себя хорошо, поборюсь за победу на этапе Джиро д’Италия-2021»

 

 

  Дилан Груневеген возвращается в соревнования после девяти месяцев дисквалификации, и его первой гонкой станет Джиро д’Италия-2021. Итальянский Гранд-тур 27-летний нидерландский спринтер поедет впервые в карьере.

 

Дилан Груневеген о старте на Джиро д’Италия-2021

Photo (c) Jumbo-Visma Team

 

  Ранее в интервью Sporza Дилан Груневеген рассказал, как впервые после инцидента встретился с Фабио Якобсеном: «Сначала я связался с его отцом. Я послал сообщение и получил дружелюбный ответ.  Думаю, всё прошло очень хорошо. Мы сели друг напротив друга в небольшой комнате в Амстердаме. Оба немного сняли тяжесть с души. Это был приятный разговор, но о чём мы говорили, предпочитаю не рассказывать».

 

  Дилан Груневеген не сомневается в своей физической форме, и готов к возвращению в пелотон психологически, о чём рассказал в интервью на сайте команды Jumbo-Visma.

 

  Дилан Груневеген: «Изначально собирался стартовать на Туре Венгрии, а потом проехать Тур Норвегии. Тогда был бы там относительно защищённым. Однако Тур Норвегии отложили из-за коронавируса. Было бы лучше, если бы в ногах у меня уже было несколько гоночных дней. Было трудно решиться стартовать на Джиро, но, думаю, это правильный выбор. В любом случае, чувствую, что готов вернуться. В этом отношении мне очень помогло, что Фабио тоже вернулся на велосипед, что он хорошо проехал в Турции.

 

  Тренировки проходили отлично. Я достиг высокого уровня физически, но остаётся вопрос, как смогу выдержать психологически. Впервые за девять месяцев я снова окажусь в пелотоне. Не знаю, как отреагируют другие гонщики, и как я буду реагировать. Я не слишком волнуюсь о второстепенных вещах. Приму все эмоции. С нетерпением жду, когда смогу снова выступать с ребятами.

 

  Мной всегда двигало желание выступать хорошо. Если в гонке буду чувствовать себя на уровне, поборюсь за победы на этапах. Я предельно мотивирован, не могу просить от себя большего. На втором этапе, возможно, сразу представится шанс для спринта. Если смогу там быть на хорошем уровне, мы точно попробуем. Как я говорил, всё зависит от того, как буду чувствовать себя в гонке. Это самое главное.

 

  Меня очень поддержали и помогли через всё пройти все добрые пожелания от коллег. Благодаря им чувствую себя хорошо. У меня тоже были тяжёлые моменты. Сначала, конечно, инцидент Фабио в Польше. Потом трудности с беременностью у моей жены, здоровье нашего сына, смерть дедушки, угрозы в мой адрес – всё произошло в этот период. К счастью, ощущения на велосипеде за последние месяцы вернулись. Следующий шаг – восстановить ритм соревнований.

 

  Лично мне всегда нравилось начинать Гранд-тур с разделки. Можно сразу напрячь ноги и найти правильное состояние для гонки. Снова поговорить с ребятами в пелотоне смогу на втором этапе. Как только узнал, что смогу поехать Джиро, очень старался, чтобы к первому спринту быть в лучшей форме. Если буду в полном порядке, то каждый в команде захочет приложить максимум усилий для меня. Но увидим, как всё будет, только в воскресенье. Надеюсь,  скоро снова буду побеждать. Думаю, это будет очень эмоциональный момент.

 

  Считаю, что в гонке я буду как под увеличительным стеклом. Команда уже предупредила меня об этом. Надо это принять, как принять любую реакцию людей. Пока мне надо особенно внимательно следить за всем, что я делаю. Есть большое желание вернуться на свой самый высокий уровень. Но я понимаю, что это постепенный процесс. И ради этой цели мне нужна Джиро».

  

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen Jumbo-Visma Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

5 - 9 мая 2021

Volta ao Algarve em Bicicleta

8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

18 - 22 мая 2021

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Sezar
    Предварительные составы команд ... (38)
    Sezar-Фото

    Я вот слегка офигел сейчас, Андрею Пономарю из Андрони еще и 19 лет нет..., надеюсь у парня все получится!

  • sashaney
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (31)
    sashaney-Фото
    Я скажу, что мне не нравится. 30тыс минус два месяца без вело (так он сказал), это примерно 100км в день. Т.е. 3 ~ 3.5 часа в день для 14 -15 ребёнка. Вот это мне и не нравится. Это потогонная система, при кот. выживают сильнейшие ~1%. Остальные остаются ни с чем. А это подавляющее большинство. При этом и те и те не имеют ни альтернативы, ни нормальной второй жизни. Учёба тоже не включена в этот список. Т.е. дети не развиваются органически. У них кроме основного занятия ничего нет. Вот с этим я и не согласен. Должна быть вторая жизнь помимо спорта, люди дожны иметь кругозор простирающийся чуть больше, чем колесо перед тобой. Тут приоритеты расставлены так: ты для вело (страна, организация, команда, всё что угодно), а не вело для тебя.
  • BaTman
    Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (26)
    BaTman-Фото
    Я бы тут добавил, что разделка не даст показать максимум на 20 этапе, так как в уме будет упражнение по максимуму возможностей. Но маршрут сбалансирован, есть хорошие этапы и на первой и на второй недели. И будь я хорошим горняком то как раз на второй недели попробовал бы сделать задел. Суббота и понедельник могут многое расставить по местам.
    Но вот что делать универсалам на таком маршруте сложнее, наверное я бы так же выбрал под атаку в горах вторую неделю, и на третьей недели экономил силы под разделку. Но тут и на первой недели если не в форме можно минуты 4 отхватить, а можно одеть розовое на первом этапе и если про ноге такое нельзя упускать (Ремко).
    Посмотрим что скажет Йетс на первой недели, я думаю пойдёт на максимум и дальше от обороны.
  • sixpack
    Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (26)
    sixpack-Фото
    поставил себя на место гонщика: если я плохой раздельщик, моя единственная возможность -- атаковать. Ну пошел же Шлек в большую борьбу, ожидая, что в разделке проиграет время Эвансу.

    да и вообще *мысль* о разделке никак не отнимает возможность атаковать. Если кого-то парализует мысль о завтра, то это проблема с морально-волевыми.

    Определенная осторожность остается на сам этап перед разделкой, ну так это лишь один этап. да и на этой Джире нет звезд разделки среди генералов.
  • s75
    Предварительные составы команд ... (38)
    s75-Фото

    что-то невероятное в карьере Марка Кристиана

  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (31)
    старт-шоссе 82-Фото
    Я с Вами не согласен. В.Екимов рассказывает очень много интересных и полезных вещей, для молодежи которые стремятся чего-то достичь в велоспорте это очень ценно и важно. Вдвойне важно когда своим опытом с вами делется олимпийский чемпион и многократный чемпион мира.
    А что Вас удивляет во фразе 31 тысяча наката в год? Я помню себя в 14-15 лет у нас каждый день накат был 60 км плюс мне от дома до секции приходилось ехать 20 км туда и обратно, вот и посчитайте...(правда клуб был на гос.обеспечение =трудовые резервы= г.Баку)... конечно это было не каждый день ,но накат все равно выходил большой. Все велогонщики через это проходили,а Роглич и ему подобные это скорее исключение,да и потом от куда Вы знаете через какие нагрузки проходил Роглич ? я уверен что в свою бытность прыгуна он активно увлекался велотуризмом или что то подобное.
  • s75
    Тур Романдии-2021. Этап 5 (15)
    s75-Фото

    Очень важная итоговая победа для спортивного директора Зандио.

  • Krakk
    Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (26)
    Krakk-Фото
    Сама мысль о неотвратимой угрозе давит на горняка: какой толк от того, что сегодня он привезет минуту-полторы, если в последний день рискует проиграть еще больше там, где его горовосходительский талант не значит абсолютно ничего. Поставьте себя на место гонщиков: как тут атаковать?
  • sixpack
    Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (26)
    sixpack-Фото

    **отбивает у горняков возможность атаковать и привозить солидный задел.**

     

    это каким образом?

  • sixpack
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (31)
    sixpack-Фото

    Симон -- претендент номер один без вопросов. По меньшей мере, по нему нет явных возражений: он доказал способность побеждать на ГТ, у него не такая плохая команда, хорошие результаты в сезоне. 

     

    Берналь -- конечно явный претендент, но может отвалить и успеть спалить шансы Сивакова (вообще решение сидеть вдали от команды в Колумбии внушает самые разные подозрения)

     

    Ланда -- если не сейчас, то когда? рельеф хороший, ибо разделка очень много не решит. тоже претендент

     

    Хиндли -- пока не очень понятно, очень уж невнятный сезон

     

    Карти -- тоже есть шансы

     

    Власов -- надеемся, но предыдущая статистика против него

     

    Нибс, Барде, Бухман -- результатов мы не видели уже давненько

     

    Мартин -- вроде хороший шанс, но Мартин всегда проявляет себя в начале года, а в этом году совсем невнятно. не исключено, что уже возраст.

     

    Квики: в Альмейду на таком профиле совсем не верю. Маснада, думаю, очень хорошо проедет, но не на розовое, сильное выступление Ремко в ГК очень маловероятно, скорее на отдельных этапах зажжет 

     

    Моллема тоже, думаю, хорошо проедет но не на розовое. хотя у него шансы как раз есть.

     

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

6 мая

David De La Cruz (UAE Team Emirates)

Jan Polanc (UAE Team Emirates)

Roman Kreuziger (Gazprom - RusVelo)

Oscar Rodriguez (Astana – Premier Tech)

7 мая

Anders Skaarseth (Uno-X Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4886
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1910
7 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
9 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1761
10 Власов А. (Rus) (AST) 1644

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2021 (25)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)