Дилан Груневеген о старте на Джиро д’Италия-2021

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 00:16
Дилан Груневеген: «Если буду чувствовать себя хорошо, поборюсь за победу на этапе Джиро д’Италия-2021»
Дилан Груневеген возвращается в соревнования после девяти месяцев дисквалификации, и его первой гонкой станет Джиро д’Италия-2021. Итальянский Гранд-тур 27-летний нидерландский спринтер поедет впервые в карьере.
Photo (c) Jumbo-Visma Team
Ранее в интервью Sporza Дилан Груневеген рассказал, как впервые после инцидента встретился с Фабио Якобсеном: «Сначала я связался с его отцом. Я послал сообщение и получил дружелюбный ответ. Думаю, всё прошло очень хорошо. Мы сели друг напротив друга в небольшой комнате в Амстердаме. Оба немного сняли тяжесть с души. Это был приятный разговор, но о чём мы говорили, предпочитаю не рассказывать».
Дилан Груневеген не сомневается в своей физической форме, и готов к возвращению в пелотон психологически, о чём рассказал в интервью на сайте команды Jumbo-Visma.
Дилан Груневеген: «Изначально собирался стартовать на Туре Венгрии, а потом проехать Тур Норвегии. Тогда был бы там относительно защищённым. Однако Тур Норвегии отложили из-за коронавируса. Было бы лучше, если бы в ногах у меня уже было несколько гоночных дней. Было трудно решиться стартовать на Джиро, но, думаю, это правильный выбор. В любом случае, чувствую, что готов вернуться. В этом отношении мне очень помогло, что Фабио тоже вернулся на велосипед, что он хорошо проехал в Турции.
Тренировки проходили отлично. Я достиг высокого уровня физически, но остаётся вопрос, как смогу выдержать психологически. Впервые за девять месяцев я снова окажусь в пелотоне. Не знаю, как отреагируют другие гонщики, и как я буду реагировать. Я не слишком волнуюсь о второстепенных вещах. Приму все эмоции. С нетерпением жду, когда смогу снова выступать с ребятами.
Мной всегда двигало желание выступать хорошо. Если в гонке буду чувствовать себя на уровне, поборюсь за победы на этапах. Я предельно мотивирован, не могу просить от себя большего. На втором этапе, возможно, сразу представится шанс для спринта. Если смогу там быть на хорошем уровне, мы точно попробуем. Как я говорил, всё зависит от того, как буду чувствовать себя в гонке. Это самое главное.
Меня очень поддержали и помогли через всё пройти все добрые пожелания от коллег. Благодаря им чувствую себя хорошо. У меня тоже были тяжёлые моменты. Сначала, конечно, инцидент Фабио в Польше. Потом трудности с беременностью у моей жены, здоровье нашего сына, смерть дедушки, угрозы в мой адрес – всё произошло в этот период. К счастью, ощущения на велосипеде за последние месяцы вернулись. Следующий шаг – восстановить ритм соревнований.
Лично мне всегда нравилось начинать Гранд-тур с разделки. Можно сразу напрячь ноги и найти правильное состояние для гонки. Снова поговорить с ребятами в пелотоне смогу на втором этапе. Как только узнал, что смогу поехать Джиро, очень старался, чтобы к первому спринту быть в лучшей форме. Если буду в полном порядке, то каждый в команде захочет приложить максимум усилий для меня. Но увидим, как всё будет, только в воскресенье. Надеюсь, скоро снова буду побеждать. Думаю, это будет очень эмоциональный момент.
Считаю, что в гонке я буду как под увеличительным стеклом. Команда уже предупредила меня об этом. Надо это принять, как принять любую реакцию людей. Пока мне надо особенно внимательно следить за всем, что я делаю. Есть большое желание вернуться на свой самый высокий уровень. Но я понимаю, что это постепенный процесс. И ради этой цели мне нужна Джиро».
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