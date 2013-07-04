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Михал Квятковски проехал три велогонки со сломанным ребром

Михал Квятковски и Том Пидкок о своей форме и трудностях итальянской недели

 

 

  Михал Квятковски (Michał Kwiatkowski) рассказал в соцсетях, что участвовал в трёх велогонках со сломанным ребром. О том, что ребро сломано, он узнал только после финиша Милан-Сан-Ремо-2021.

 

  Несмотря на травму, 30-летний польский велогонщик команды Ineos Grenadiers финишировал на Милан-Сан-Ремо-2021 17-м, в группе фаворитов. Травму Михал Квятковски получил во время падения на Trofeo Laigueglia 3 марта. Он сошёл с гонки, а через три дня стартовал на классике Страде Бьянке-2021, с которой сошёл на середине дистанции. Но он полностью проехал недельную велогонку Тиррено-Адриатико и 299 км классики Милан-Сан-Ремо.

 

Михал Квятковски проехал три велогонки со сломанным ребром

Photo (c) Team Ineos Grenadiers

 

  Михал Квятковски: «Как выяснилось сегодня, у меня сломано ребро. После того, как упал на Лайгуэльле, итальянская кампания получилась нелёгкой как физически, так и психологически».

 

  После Милан-Сан-Ремо Михал Квятковски сказал, что хотел бы отфинишировать, но «не смог выступать на своём уровне».

 

  Его товарищ по команде, дебютировавший на Милан-Сан-Ремо Том Пидкок, финишировал на классике 15-м, но он тоже стартовал на классике не в лучшей форме. После первой в карьере классики - Монумента Пидкок сказал: «Если честно, всё прошло хорошо. Это мой первый Монумент, 300 км, и в финале я был не там, где предполагал! Но чувствовал себя отлично, конечно, этим я доволен, но хотел большего. Я многому научился. Команда ехала великолепно.

 

  Из-за небольшого тендинита колена неделя получилась тяжёлой морально. Я не мог тренироваться, как хотел, поэтому стартовал без идеальной подготовки.

 

  Команда так хорошо работала на меня и Квято, я смог удержаться на Поджио. Потом думал попытаться атаковать на спуске, чтобы посмотреть, дадут ли мне сделать просвет, но я не знал, надо ускоряться! Так что этот вариант не сработал. В финале я был слишком далеко, финиш приблизился быстро. Но в целом я доволен. К брусчатым классикам направляюсь с хорошим результатом».

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Теги к статье: Михал Квятковски Michal Kwiatkowski Ineos Grenadiers Том Пидкок Tom Pidcock Милан - Сан-Ремо Milano-Sanremo классика Монумент велоспорта гонка Мирового тура

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  1. close2you

    Вчера, 22:08 | Регистрация: 22.07.2017

    под чем он ездит, что боли не чувствует )))

  2. SportSpirit

    Вчера, 22:36 | Регистрация: 4.05.2019

    Квято - красавчик! На Милан-Санремо до самых последних километров смотрелся агрессивно и конкрентоспособно. 

     

    Ну и на антитезе к теме про травму Ремко, в велогонках полно примеров, когда простые переломы ключиц и ребер заживали у велогонщиков прямо на ходу. Шахман через 10 дней после Ломбардии поехал ТДФ-2020, история Крэддока на ТДФ-2018. Там же после падения Нибали ему диагностировали "перелом позвонка", помню тогда дюже высокотехнологичную операцию ему сделали и в целом Винченцо быстро восстановился. 

  3. Имя: sasha

    sashaney

    Вчера, 22:40 | Регистрация: 19.09.2014

    Началось. Один с болями в спине, другой - ребро. У третьего волосы болят ...

  4. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:27 | Регистрация: 4.07.2013

    Не сумели диагностировать капитана Квято. Отправили капитанить на гонку травмированного Пидкока. Как-то скай (инеос) начинает сдавать позиции.

    Скай уже не тот?

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Комментарии

  • VeloVelo
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 2 (12)
    VeloVelo-Фото

    Интересно что Макналти сегодня ни разу не профигурировал в трансляции у Отари.
    Да и другие, близкие к первому месту в генерале. 

  • VeloVelo
    Михал Квятковски проехал три в ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Не сумели диагностировать капитана Квято. Отправили капитанить на гонку травмированного Пидкока. Как-то скай (инеос) начинает сдавать позиции.

    Скай уже не тот?

  • Earl57
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 2 (12)
    Earl57-Фото

    К тому, что говорит СК, надо относиться с осторожностью. С щепоткой соли, как выражаются иностранцы.

    Например, вчера как только Курдюков заметил Кройцигера, так тут же пошли дифирамбы в адрес Романа. СК его обожает и может говорить о нем до бесконечности, причем только с восторженными эпитетами. В последнее время хоть перестал говорить о генетической одаренности Кройцигера, теперь он просто очень талантлив. Когда СК заговорил о Кройци, тот выпадал из пелотона. Но СК как обычно этого не заметил. После ухода из Ликвигаза Кройцигер нигде надолго не задерживался, его немногочисленные победы в далеком прошлом. Но от СК вы этого никогда не услышите, о Кройцигере только хорошо или никак. Курдюков художник, он так видит...

    А вот Отар сегодня не увидел у Кройцигера ничего, кроме очень плохой разделки. Почти 3 с половиной минуты отставания, 156-й из 163-х стартовавших.

    У СК есть любимчики и есть гонщики, которых он недолюбливает, мягко говоря. И говорит о тех и других соответственно. Что-то недоскажет, что-то прибавит от себя для драматизма и красного словца... Репортажи СК - это литературное творчество и не стоит об этом забывать.

  • BaTman
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 2 (12)
    BaTman-Фото
    Цитата: close2you
    рано Вы фрума судить начали, говорят же, он вкатывается, даже СК говорит зачастую в трансляциях.. так что, не спешите как и он не спешит ))
    Хотелось бы верить, но уж очень далеко, такой прогал за 3 месяца не наверстать ((( сам искренне расстроен.
  • salomon
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 2 (12)
    salomon-Фото
    Цитата: aksbor
    Закарин по ходу уже просто доезжает...
    А куда он доезжает? До конца гонки или конца карьеры?
  • MVDP
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 2 (12)
    MVDP-Фото

    Фруму бегом надо было попробовать, наверное, быстрее бы получилось

  • sashaney
    Михал Квятковски проехал три в ... (4)
    sashaney-Фото

    Началось. Один с болями в спине, другой - ребро. У третьего волосы болят ...

  • SportSpirit
    Михал Квятковски проехал три в ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Квято - красавчик! На Милан-Санремо до самых последних километров смотрелся агрессивно и конкрентоспособно. 

     

    Ну и на антитезе к теме про травму Ремко, в велогонках полно примеров, когда простые переломы ключиц и ребер заживали у велогонщиков прямо на ходу. Шахман через 10 дней после Ломбардии поехал ТДФ-2020, история Крэддока на ТДФ-2018. Там же после падения Нибали ему диагностировали "перелом позвонка", помню тогда дюже высокотехнологичную операцию ему сделали и в целом Винченцо быстро восстановился. 

  • sashaney
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 2 (12)
    sashaney-Фото

    А что им ещё остаётся говорить? Вкатывается куда? В первую сотню? dash
    Половина бюджета команды едет на 90-м месте. И ведь не спринтер, а генеральщик.

  • SportSpirit
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 2 (12)
    SportSpirit-Фото

    Ну наконец-то Роан Деннис снова выиграл разделку! music Каванья - достойный соперник. 

     

    Жоао снова в майке лидера, а как он борется даже в обычной майке "строптивых спонсоров" уже все знают. Нас ждет увлекательная вело-неделя acute

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