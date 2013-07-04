Михал Квятковски проехал три велогонки со сломанным ребром

Михал Квятковски и Том Пидкок о своей форме и трудностях итальянской недели

Михал Квятковски (Michał Kwiatkowski) рассказал в соцсетях, что участвовал в трёх велогонках со сломанным ребром. О том, что ребро сломано, он узнал только после финиша Милан-Сан-Ремо-2021.

Несмотря на травму, 30-летний польский велогонщик команды Ineos Grenadiers финишировал на Милан-Сан-Ремо-2021 17-м, в группе фаворитов. Травму Михал Квятковски получил во время падения на Trofeo Laigueglia 3 марта. Он сошёл с гонки, а через три дня стартовал на классике Страде Бьянке-2021, с которой сошёл на середине дистанции. Но он полностью проехал недельную велогонку Тиррено-Адриатико и 299 км классики Милан-Сан-Ремо.

Photo (c) Team Ineos Grenadiers

Михал Квятковски: «Как выяснилось сегодня, у меня сломано ребро. После того, как упал на Лайгуэльле, итальянская кампания получилась нелёгкой как физически, так и психологически».

После Милан-Сан-Ремо Михал Квятковски сказал, что хотел бы отфинишировать, но «не смог выступать на своём уровне».

Его товарищ по команде, дебютировавший на Милан-Сан-Ремо Том Пидкок, финишировал на классике 15-м, но он тоже стартовал на классике не в лучшей форме. После первой в карьере классики - Монумента Пидкок сказал: «Если честно, всё прошло хорошо. Это мой первый Монумент, 300 км, и в финале я был не там, где предполагал! Но чувствовал себя отлично, конечно, этим я доволен, но хотел большего. Я многому научился. Команда ехала великолепно.

Из-за небольшого тендинита колена неделя получилась тяжёлой морально. Я не мог тренироваться, как хотел, поэтому стартовал без идеальной подготовки.

Команда так хорошо работала на меня и Квято, я смог удержаться на Поджио. Потом думал попытаться атаковать на спуске, чтобы посмотреть, дадут ли мне сделать просвет, но я не знал, надо ускоряться! Так что этот вариант не сработал. В финале я был слишком далеко, финиш приблизился быстро. Но в целом я доволен. К брусчатым классикам направляюсь с хорошим результатом».