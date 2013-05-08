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Иэн Стэннард вынужден завершить карьеру профессионального велогонщика

33-летний Иэн Стэннард завершает карьеру профессионального велогонщика

 

 

  Велокоманда Ineos Grenadiers объявила, что 33-летний британский велогонщик Иэн Стэннард (Ian Stannard) вынужден завершить карьеру из-за ревматоидного артрита. Стэннард выступал в команде Дэйва Брэйлсфорда с момента её основания, с 2010 года.

 

Иэн Стэннард вынужден завершить карьеру профессионального велогонщика

 

 

  Он внёс большой вклад в успехи команды, был ключевым гонщиком в составах на пяти победных Гранд-турах. Иэн Стэннард принадлежит к золотому поколению велогонщиков, выпущенных британской академией велоспорта наряду с Герантом Томасом, Беном Свифтом, Марком Кэвендишем. Он поступил стажёром в велокоманду T-Mobile, перешёл на профессиональный уровень с бельгийской велокомандой Landbouwkrediet, а в 2010 присоединился к команде Sky, где проработал 11 сезонов.

 

  За свою карьеру Стэннард одержал 7 побед, включая две поебды на классике «Омлооп Хет Ниусблад», победы на этапах Тура Британии и Тура Австрии. В 2012 году Иэн Стэннард стал чемпионом Великобритании в групповой гонке. В 2016 году занял 3-е место на Париж-Рубэ.

 

  Иэн Стэннард: «Жаль вот так завершать, но ради моего здоровья и семьи пришлось принять такое решение. В этом году, чтобы справиться с моим состоянием, мы изучили все варианты. Команда была со мной на каждом этапе этого пути. Я начал надеяться, что во время изоляции мне удастся справиться с проблемой, но как только я вернулся в гонки, понял, что тело не даёт выступать на прежнем уровне.

 

  По мере развития карьеры моё воображение захватили классики. Я всегда хотел участвовать в гонках по брусчатке. За первые пять лет в команде я финишировал 3-м на Kuurne-Brussels-Kuurne, когда гонка проходила в худших погодных условиях за всю мою карьеру. И даже сейчас наш спортивный директор Сервус Кнавен меня спрашивает, не надо ли мне просушиться! Думаю, тогда финишировали только 26 гонщиков, а я всегда отлично чувствовал себя в таких условиях.

 

  Моя любимая победа, конечно, вторая победа на Омлооп. За год до этого я сломал спину, процесс восстановления был самым тяжёлым из всех за карьеру. Но тогда я опередил в Бельгии трёх гонщиков команды Quick Step… Лучше и быть не могло. Люди до сих пор просят рассказать меня о той победе.

 

  Я хотел продолжать выступать, во мне всё ещё горит этот соревновательный огонь. Я горжусь тем, чего достиг в велоспорте. Оглядываюсь на свою карьеру с большой гордостью, особенно горжусь тем, что выступал в этой команде. Это была сбывшаяся мечта».

 

  Врач велокоманды Ineos Grenadiers Ричард Ашер (Richard Usher): «Год назад Иэну диагностировали ревматоидный артрит, который стал причиной сильного воспаления суставов. У Иэна боль в запястьях, коленях и лодыжках. Мы пробовали разные виды лечения, но, в итоге, Иэн принял лучшее решение для его здоровья в долгосрочной перспективе».

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos Grenadiers: «Иэн – гонщик, который всегда выкладывался в гонке и ради товарищей по команде. Он один из самых смелых и выносливых гонщиков, будь то на брусчатке в Бельгии или работа в голове пелотона на Тур де Франс. С момента основания команды он стал одним из ключевых гонщиков. Нам будет его не хватать. Но он может с гордостью оглянуться на свою карьеру, в которой выразился истинный дух нашего спорта. Он вдохновлял множество британских болельщиков».

 

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Теги к статье: Иэн Стэннард Ian Stannard Ineos Grenadiers

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  1. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Сегодня, 19:59 | Регистрация: 8.05.2013

    Почти легенда. Кремень. Да, чем была хуже погода, тем ему было лучше (во всяком случае так казалось). Его дуэли с Грегом на Омлопет - это что-то. Спасибо, Иэн, это было круто.

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
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Комментарии

  • salomon
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (13)
    salomon-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Скучно.
    А нафига смотреть если скучно !?
  • Александра
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (9)
    Александра-Фото

    Что-то я включаю трансляцию, и, спустя какое-то время, понимаю, что она идет фоном и даже отвлекает от основного занятия.(

    Впервые так.

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (13)
    Серафим-Фото
    Оригинально, если так.То есть продвинутая форма нейтрализации, супернейтрализация. Применяется, когда все нормально, но кто-нибудь ведь мог бы и упасть.
  • BlAr
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (13)
    BlAr-Фото

    Цитата: BlAr
    Тоже видел на сайте Вуэльты, когда понял, что от СК толку не дождешься. Думаю, тех, кто был выше, "обнулили" раньше. Разрывы на финише были очевидны. А вот причина осталась за кадром.

     

    Оказывается, организаторы остановили секундомер за 3 км до финиша...

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (13)
    BlAr-Фото
    Тоже видел на сайте Вуэльты, когда понял, что от СК толку не дождешься. Думаю, тех, кто был выше, "обнулили" раньше. Разрывы на финише были очевидны. А вот причина осталась за кадром.
  • DenisRodikov
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (9)
    DenisRodikov-Фото

    Сегодня этап был трудный, сильный ветер, дождь. Завтра горы. К субботе накопится усталость и будет шанс генеральщикам разобраться. Победитель 100% будет достойным, кто бы им ни был.

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (9)
    Николай Н.-Фото

    На последней горе может кто то и уехать, спуск и потом равнина. Идеальная ситуация для любителей побега.

  • Pi-man
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (13)
    Pi-man-Фото
    На procyclingstats сразу после финиша у Карапаза, Карти и рядом с ними время было на 1,32 позже чем у Роглича. Потом поменяли всем на одинаковое.
    Этап не смотрел, как было на самом деле - не знаю.
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (13)
    Николай Н.-Фото

    Ну сегодня хоть команды спринтеров не дали разыграть финиш отрыву. А так бы повторился этап вчерашний.

  • Cyrill
    Иэн Стэннард вынужден завершит ... (1)
    Cyrill-Фото

    Почти легенда. Кремень. Да, чем была хуже погода, тем ему было лучше (во всяком случае так казалось). Его дуэли с Грегом на Омлопет - это что-то. Спасибо, Иэн, это было круто.

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