Иэн Стэннард вынужден завершить карьеру профессионального велогонщика

33-летний Иэн Стэннард завершает карьеру профессионального велогонщика

Велокоманда Ineos Grenadiers объявила, что 33-летний британский велогонщик Иэн Стэннард (Ian Stannard) вынужден завершить карьеру из-за ревматоидного артрита. Стэннард выступал в команде Дэйва Брэйлсфорда с момента её основания, с 2010 года.

Он внёс большой вклад в успехи команды, был ключевым гонщиком в составах на пяти победных Гранд-турах. Иэн Стэннард принадлежит к золотому поколению велогонщиков, выпущенных британской академией велоспорта наряду с Герантом Томасом, Беном Свифтом, Марком Кэвендишем. Он поступил стажёром в велокоманду T-Mobile, перешёл на профессиональный уровень с бельгийской велокомандой Landbouwkrediet, а в 2010 присоединился к команде Sky, где проработал 11 сезонов.

За свою карьеру Стэннард одержал 7 побед, включая две поебды на классике «Омлооп Хет Ниусблад», победы на этапах Тура Британии и Тура Австрии. В 2012 году Иэн Стэннард стал чемпионом Великобритании в групповой гонке. В 2016 году занял 3-е место на Париж-Рубэ.

Иэн Стэннард: «Жаль вот так завершать, но ради моего здоровья и семьи пришлось принять такое решение. В этом году, чтобы справиться с моим состоянием, мы изучили все варианты. Команда была со мной на каждом этапе этого пути. Я начал надеяться, что во время изоляции мне удастся справиться с проблемой, но как только я вернулся в гонки, понял, что тело не даёт выступать на прежнем уровне.

По мере развития карьеры моё воображение захватили классики. Я всегда хотел участвовать в гонках по брусчатке. За первые пять лет в команде я финишировал 3-м на Kuurne-Brussels-Kuurne, когда гонка проходила в худших погодных условиях за всю мою карьеру. И даже сейчас наш спортивный директор Сервус Кнавен меня спрашивает, не надо ли мне просушиться! Думаю, тогда финишировали только 26 гонщиков, а я всегда отлично чувствовал себя в таких условиях.

Моя любимая победа, конечно, вторая победа на Омлооп. За год до этого я сломал спину, процесс восстановления был самым тяжёлым из всех за карьеру. Но тогда я опередил в Бельгии трёх гонщиков команды Quick Step… Лучше и быть не могло. Люди до сих пор просят рассказать меня о той победе.

Я хотел продолжать выступать, во мне всё ещё горит этот соревновательный огонь. Я горжусь тем, чего достиг в велоспорте. Оглядываюсь на свою карьеру с большой гордостью, особенно горжусь тем, что выступал в этой команде. Это была сбывшаяся мечта».

Врач велокоманды Ineos Grenadiers Ричард Ашер (Richard Usher): «Год назад Иэну диагностировали ревматоидный артрит, который стал причиной сильного воспаления суставов. У Иэна боль в запястьях, коленях и лодыжках. Мы пробовали разные виды лечения, но, в итоге, Иэн принял лучшее решение для его здоровья в долгосрочной перспективе».

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos Grenadiers: «Иэн – гонщик, который всегда выкладывался в гонке и ради товарищей по команде. Он один из самых смелых и выносливых гонщиков, будь то на брусчатке в Бельгии или работа в голове пелотона на Тур де Франс. С момента основания команды он стал одним из ключевых гонщиков. Нам будет его не хватать. Но он может с гордостью оглянуться на свою карьеру, в которой выразился истинный дух нашего спорта. Он вдохновлял множество британских болельщиков».