Том Пидкок о вкусах, путешествии в будущее, уверенности на велосипеде

Велокоманда Ineos Grenadiers в преддверии сезона решила поближе познакомить болельщиков с велогонщиками команды. Журналист Мэтт Стивенс (Matt Stephens) узнал у новобранца команды, 21-летнего Тома Пидкока, о его привычках и интересах. Завершив сезон в велокроссе, Том Пидкок начнёт выступать в велокоманде Ineos Grenadiers на месяц раньше запланированного – с февраля 2021 года.

- Ты «жаворонок» или «сова»? Когда чувствуешь себя лучше – утром или вечером?

- Не думаю, что мне надо выбирать. Обращал внимание, что я в порядке в любое время.

- Ты просто устойчивый.

- Я бы сказал, что зимой я «жаворонок», встаю рано. Летом – «сова», потому что поздно просыпаюсь.

- Значит, ты сезонный?

- Интересно, мне никогда не задавали такого вопроса.

- Чай или кофе?

- Ни то, ни другое.

- Не пьёшь ни чай, ни кофе?

- Нет.

- А эспрессо без кофеина?

- Никогда не пил кофе.

- Ты никогда не пил кофе?! Это идея для будущего видео. Тогда следующий вопрос. Xbox или Playstation?

- Xbox.

- Любимая игра?

- “Fortnite”, потому что не могу полностью погрузиться в другие игры.

- Ты заядлый геймер?

- Да, такой, правда, теперь у меня не так много времени, но да, я играл довольно много.

- Как отпразднуешь победу – поднимешь велосипед или будешь как Супермен? Какой жест бы выбрал, если бы у тебя был достаточный просвет. Или выберешь что-то другое?

- Супермен. Но я не знаю. В последние годы не приходилось праздновать. Мне кажется, я из этого вырос. Или я должен так праздновать? Мне это кажется немного глупым.

- Посмотрим, как получится на деле. Не планируй, а просто…

- Если честно, я привык планировать это с тех пор, как был юниором.

- Ты очень уверенный молодой человек. Как у тебя получается быть таким уверенным не с точки зрения физических возможностей, а в смысле контроля над велосипедом. Ты кажешься с ним одним целым.

- Мы перешли к более серьёзным вопросам? Не знаю, полагаю, если неприятности происходят очень редко, то приобретаешь уверенность. Скажу, что сейчас у меня меньше уверенности, чем пару лет назад. Падение (на Туре де л’Авенир), подобные случаи, и то, что начал понимать сейчас.

Когда взрослеешь, начинаешь больше думать о риске, о том, что может пойти не так. Я езжу на велосипеде каждый день, ну, или не каждый день, это слишком, но с тех пор, как мне исполнилось четыре. Я каждый день ездил в школу на велосипеде, на разных велосипедах, проделывал разные трюки, и никогда при этом не выходил из зоны комфорта. Вышел бы из неё, только если бы меня попросили сделать сальто назад.

- Если бы тебе дали ключи от автомобиля «DeLorean» из фильма «Назад в будущее». Не знаю, как бы это случилось, но случилось.

- На этот вопрос не так просто отвечать, потому что я не смотрел «Назад в будущее».

- Ну, в двух словах, это дало бы тебе возможность путешествовать в будущее и прошлое. Это бы делала машина «DeLorean».

- А, понятно.

- Ты получил бы ключи, машину припарковал, вышел и попал бы в прошлое или в будущее. Где бы захотел оказаться? В будущем или в прошлом?

- В будущем, потому что прошлое мы знаем, не так ли?

- У тебя только одна возможность. Один раз ты можешь вернуться домой, туда, где припарковал машину.

- Я бы выбрал оказаться в будущем через 50 лет. А мне можно взять оттуда что-то?

- Да, можешь привезти один – два сувенира.

- Я бы отправился в будущее на 50 лет вперёд, чтобы посмотреть, что станет с планетой, какие изменения в климате произойдут, и тогда бы я показал всем, что будет. Надеюсь, это могло бы помочь.

- О, это хороший ответ. Мы это не планировали. Отличный ответ. Высшая оценка. Следующий вопрос. Ты просто собрался на тренировку и решил что-то поесть. Что ты обычно выбираешь?

- Я просто готовлю пасту – томатный соус, овощи. Не знаю. Немного курицы или бекона.

- А ты когда-нибудь готовил себе лапшу быстрого приготовления, когда приезжал с тренировки?

- Нет, никогда.

- Просто попробуй, может, в межсезонье. Только не говори Дэйву Б.

- Кем из Мстителей ты бы стал?

- Железным человеком, потому что у него был потрясающий странный дом и машины.

- Но его дом был разрушен.

- Да, но он смог выстроить его заново, потратив кучу денег.

- Можешь дать мне и людям, которые нас смотрят, совет, что посмотреть на Netflix или другое видео, которое ты смотрел во время локдауна? Хороший сериал или фильм.

- «Бумажный дом» ('Money Heist'). Но это странный фильм. Я только через несколько эпизодов понял, что они, вообще-то, говорят по-испански, потому что там был английский дубляж. Я заново загружал эпизод, потому что подумал, что голоса не совпадали с тем, как говорили актёры.

- Это очень смешно, потому что мой последний вопрос должен был быть: «Чему тебя научила пандемия?» Теперь понятно, что она научила тебя более внимательно смотреть иностранные фильмы?

- Да, думаю, этому я научился.

- Это был интересный год для тебя. Ты подписал контракт с Ineos Grenadiers, сделал шаг вперёд. Что ты узнал о себе во время пандемии, потому что каждый из нас получил уникальный опыт.

- Не то, что я научился этому недавно, потому что я уже в каком-то смысле это понимал – как не поддаваться стрессу, не волноваться, а просто принимать происходящее день за днём, не беспокоиться, когда всё хорошо. Хотя, думаю, легко не волноваться, когда всё хорошо.

- Просто расслабиться и постараться оставаться спокойным, когда ничего не можешь больше сделать?

- Да. Ничего не можешь сделать. У каждого своё мнение обо всём, так ведь? Ты можешь не соглашаться с чем-то, но что есть, то есть, и надо с этим жить.

- Как в велокроссе, когда ты просто должен удостовериться, что давление в трубках правильное.

- Да, точно, и не падать.