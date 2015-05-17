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Том Пидкок о вкусах, путешествии в будущее, уверенности на велосипеде

Том Пидкок о вкусах, путешествии в будущее, уверенности на велосипеде

 

Велокоманда Ineos Grenadiers в преддверии сезона решила поближе познакомить болельщиков с велогонщиками команды. Журналист Мэтт Стивенс (Matt Stephens) узнал у новобранца команды, 21-летнего Тома Пидкока, о его привычках и интересах. Завершив сезон в велокроссе, Том Пидкок начнёт  выступать в велокоманде Ineos Grenadiers на месяц раньше запланированного – с февраля 2021 года.

 

Том Пидкок о вкусах, путешествии в будущее, уверенности на велосипеде

 

 

 

- Ты «жаворонок» или «сова»? Когда чувствуешь себя лучше – утром или вечером?

 

- Не думаю, что мне надо выбирать. Обращал внимание, что я в порядке в любое время.

 

- Ты просто устойчивый.

 

- Я бы сказал, что зимой я «жаворонок», встаю рано. Летом – «сова», потому что поздно просыпаюсь.

 

- Значит, ты сезонный?

 

- Интересно, мне никогда не задавали такого вопроса.

 

- Чай или кофе?

 

- Ни то, ни другое.

 

- Не пьёшь ни чай, ни кофе?

 

- Нет.

 

- А эспрессо без кофеина?

 

- Никогда не пил кофе.

 

- Ты никогда не пил кофе?! Это идея  для будущего видео. Тогда следующий вопрос. Xbox или Playstation?

 

- Xbox.

 

- Любимая игра?

 

- “Fortnite”, потому что не могу полностью погрузиться в другие игры.

 

- Ты заядлый геймер?

 

- Да, такой, правда, теперь у меня не так много времени, но да, я играл довольно много.

 

- Как отпразднуешь победу – поднимешь велосипед или будешь как Супермен? Какой жест бы выбрал, если бы у тебя был достаточный просвет. Или выберешь что-то другое?

 

- Супермен. Но я не знаю. В последние годы не приходилось праздновать. Мне кажется, я из этого вырос. Или я должен так праздновать? Мне это кажется немного глупым.

 

- Посмотрим, как получится на деле. Не планируй, а просто…

 

- Если честно, я привык планировать это с тех пор, как был юниором.

 

- Ты очень уверенный молодой человек. Как у тебя получается быть таким уверенным не с точки зрения физических возможностей, а в смысле контроля над велосипедом. Ты кажешься с ним одним целым.

 

- Мы перешли к более серьёзным вопросам? Не знаю, полагаю, если неприятности происходят очень редко, то приобретаешь уверенность. Скажу, что сейчас у меня меньше уверенности, чем пару лет назад. Падение (на Туре де л’Авенир), подобные случаи, и то, что начал понимать сейчас.  

 

  Когда взрослеешь, начинаешь больше думать о риске, о том, что может пойти не так. Я езжу на велосипеде каждый день, ну, или не каждый день, это слишком, но с тех пор, как мне исполнилось четыре. Я каждый день ездил в школу на велосипеде, на разных велосипедах, проделывал разные трюки, и никогда при этом не выходил из зоны комфорта. Вышел бы из неё, только если бы меня попросили сделать сальто назад.

 

- Если бы тебе дали ключи от автомобиля «DeLorean» из фильма «Назад в будущее». Не знаю, как бы это случилось, но случилось.

 

- На этот вопрос не так просто отвечать, потому что я не смотрел «Назад в будущее».

 

- Ну, в двух словах, это дало бы тебе возможность путешествовать в будущее и прошлое. Это бы делала машина «DeLorean».

 

- А, понятно.

 

- Ты получил бы ключи, машину припарковал, вышел и попал бы в прошлое или в будущее. Где бы захотел оказаться? В будущем или в прошлом?

 

- В будущем, потому что прошлое мы знаем, не так ли?

 

- У тебя только одна возможность. Один раз ты можешь вернуться домой, туда, где припарковал машину.

 

- Я бы выбрал оказаться в будущем через 50 лет. А мне можно взять оттуда что-то?

 

- Да, можешь привезти один – два сувенира.

 

- Я бы отправился в будущее на 50 лет вперёд, чтобы посмотреть, что станет с планетой, какие изменения в климате произойдут, и тогда бы я показал всем, что будет. Надеюсь, это могло бы помочь.

 

- О, это хороший ответ. Мы это не планировали. Отличный ответ. Высшая оценка. Следующий вопрос. Ты просто собрался на тренировку и решил что-то поесть. Что ты обычно выбираешь?

 

- Я просто готовлю пасту – томатный соус, овощи. Не знаю. Немного курицы или бекона.

 

- А ты когда-нибудь готовил себе лапшу быстрого приготовления, когда приезжал с тренировки?

 

- Нет, никогда.  

 

- Просто попробуй, может, в межсезонье. Только не говори Дэйву Б.

 

- Кем из Мстителей ты бы стал?

 

- Железным человеком, потому что у него был потрясающий странный дом и машины.

 

- Но его дом был разрушен.

 

- Да, но он смог выстроить его заново, потратив кучу денег.

 

- Можешь дать мне и людям, которые нас смотрят, совет, что посмотреть на Netflix или другое видео, которое ты смотрел во время локдауна? Хороший сериал или фильм.

 

- «Бумажный дом» ('Money Heist'). Но это странный фильм. Я только через несколько эпизодов понял, что они, вообще-то, говорят по-испански, потому что там был английский дубляж. Я заново загружал эпизод, потому что подумал, что голоса не совпадали с тем, как говорили актёры.

 

- Это очень смешно, потому что мой последний вопрос должен был быть: «Чему тебя научила пандемия?»  Теперь понятно, что она научила тебя более внимательно смотреть иностранные фильмы?

 

- Да, думаю, этому я научился.

 

- Это был интересный год для тебя. Ты подписал контракт с Ineos Grenadiers, сделал шаг вперёд. Что ты узнал о себе во время пандемии, потому что каждый из нас получил уникальный опыт.

 

- Не то, что я научился этому недавно, потому что я уже в каком-то смысле это понимал – как не поддаваться стрессу, не волноваться, а просто принимать происходящее день за днём, не беспокоиться, когда всё хорошо. Хотя, думаю, легко не волноваться, когда всё хорошо.

 

-  Просто расслабиться и постараться оставаться спокойным, когда ничего не можешь больше сделать?

 

- Да. Ничего не можешь сделать. У каждого своё мнение обо всём, так ведь? Ты можешь не соглашаться с чем-то, но что есть, то есть, и надо с этим жить.

 

- Как в велокроссе, когда ты просто должен удостовериться, что давление в трубках правильное.

 

- Да, точно, и не падать.

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Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock Ineos Grenadiers

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 07:40 | Регистрация: 17.05.2015

    Где бы захотел оказаться? В будущем или в прошлом?

     - В будущем, потому что прошлое мы знаем, не так ли?

     

    Ох молодость, молодость ... Знают они прошлое...

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Rabbit
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (7)
    Rabbit-Фото

    Будет ил где трансляция гонки ?

  • Earl57
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: Адриен
    Нет Jumbo, UAE, Movistar, Астаны, Quick Step ...

    Организаторы пояснили, что по правилам в гонке 1-й категории количество волдтуровских команд не должо превышать 50% процентов от общего числа участников. То есть если всего 22 команды, то из них допускается только 11 команд Мирового тура. Квота введена для того, чтобы маленькие команды тоже могли участвовать в гонках и как-то выживать.

    Организаторы в первую очередь выбрали те команды, которые в прежние годы уже участвовали в этой гонке, таких набралось девять. И еще две команды отбирались по дате подачи заявки. Кто раньше подал заявку, тот и получил приглашение - это Бора и Инеос. Квикам, Астане, Мовистару и ОАЭ отказали. Австралийцы и бывший Санвеб скорее всего не подавали заяку.

    И из-за бигов с отмененной Валенсианы некоторые большие команды заменили второстепенных гонщиков и молодняк. ("Сорян, парни, но придется подождать другого раза").

  • Адриен
    Том Пидкок о вкусах, путешеств ... (1)
    Адриен-Фото

    Где бы захотел оказаться? В будущем или в прошлом?

     - В будущем, потому что прошлое мы знаем, не так ли?

     

    Ох молодость, молодость ... Знают они прошлое...

  • Ice
    Сеп Кусс: «Трудно сказать, смо ... (17)
    Ice-Фото

    Нибали - типичный итальянец) Со вспышками гнева, неконтролируемым поведением и высокомерием в ситуациях, когда ногами выиграть не смог) Но он же человек, никто не идеален. А как по мне, это даже весело - его активная жестикуляция после финиша и меряние пальмаресами. Всяко лучше инертного Фрума с покерфейсом, его чем не облей, будет крутить дальше, ибо у него четкий план и отступать от него нельзя, даже если случилась оказия)

  • BaTman
    Сеп Кусс: «Трудно сказать, смо ... (17)
    BaTman-Фото
    Такого не может быть, это не про Вас )))
  • AvA
    Вилко Келдерман и Андреас Шилл ... (8)
    AvA-Фото

    .

  • AvA
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (7)
    AvA-Фото

    на оф.сайте гонки в составах команд нет вышеупомянутых Берналя и Нибали

    хотя Трек и на своём оф.сайте, и в Твиттере аноносировал участие Винченцо в этой гонке вместо отменённой Вуэльты. И Акула в своём Твиттере это подтвердил, как и Эган в своём

  • Ice
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: motte
    Не отменят?
    Сегодня дочь  обратно в Ниццу не смогла улететь.

    Думаю, уже не отменят. 

  • Ice
    Майкл Мэттьюс: «Продолжу борот ... (2)
    Ice-Фото

    При всем уважении к Мэттьюсу, чтобы ему выиграть МСР, дожно совпасть очень много аспектов. С его специализацией сложно рассчитывать на выигрыш, так как на этой гонки обычно есть все убертопы.

  • AvA
    Сеп Кусс: «Трудно сказать, смо ... (17)
    AvA-Фото

    Фу, как неженственно!boredom
    А у вас, случайно нет своего серванта с большим количеством пальмерас? Может пригласите посмотреть?biggrin
    По аналогии....

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