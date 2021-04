Флеш Валлонь-2021. Превью

В Твиттере (аккаунт tecknikp @tecknikp) есть такая картинка (размытая, правда)

И надо признать, что финишная линия в этом году на Амстеле действительно была какая то каг бэ не определённая, ну чисто визуально что, к слову, и сам Курдюков подметил в репортаже

И подпись к ней: "The GCN freeze frames cant split them:

- Frame#1 Van Aert in front

- Frame#2 Pidcock in front"