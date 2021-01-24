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Николас Роч: «Максимальная цель – выступать до 40 лет»

Николас Роч о роли дорожного капитана и желании продолжать карьеру профессионального велогонщика

 

Николас Роч: «Максимальная цель – выступать до 40 лет»

 

 

 

  Николас Роч (Nicolas Roche) не собирается завершать карьеру, по меньшей мере, до 40 лет. 36-летний ирландский велогонщик, контракт которого с командой Sunweb (DSM) заканчивается в конце следующего года, считает, что может предложить команде опыт, умение быть как лидером, так и доместиком, а также развозящим. Николасу Рочу нравится роль дорожного капитана и помощника молодых гонщиков, о чём он рассказал в интервью Cyclingnews.

 

 

  Николас Роч: «Опыт – это главное. Думаю, я подхожу к роли дорожного капитана, потому что знаю гонки. С опытом понимаешь, чего ожидать. Вывозить спринтера – это одно, вывозить генеральщика – другое. Со спринтером приходится самому немного спринтовать, а с генеральщиком важно не торопиться и развозить его постепенно, потому что они ненавидят смену ритма.

 

  Я прекрасно понимаю, как работают все эти тонкости, потому что раньше уже проходил через такие ситуации. Когда был молодым гонщиком, учился у более сильных, например, когда пару лет помогал развозить Тора Хушовда на Джиро д’Италия в 2007 и 2008. Потом я сам стал лидером команды, затем начал работать на более сильных капитанов – генеральщиков, а также лидеров на классиках. Сейчас обдумываю, как могу передать все знания, которые приобрёл за всё время.

 

  В этом году я был вполне доволен своей ролью в команде – ехать в атакующем стиле, помогать молодым ребятам в спринте и во всём понемногу. Это было довольно трудно, но интересно. И всё сработало отлично.

 

  Я планировал проехать Вуэльту Испании-2020, но, к сожалению, после Тура почувствовал боль в предплечье. После падения на Тур де Франс начался тендинит в запястье и предплечье, из-за чего я отказался от Вуэльты и закончил сезон после чемпионата Ирландии.

 

  Кстати говоря, у меня сезон сложился хорошо и для команды он стал блестящим. Я выполнял работу дорожного капитана, и, думаю, сделал её хорошо. Ребята команды добились успехов. Это было великолепно.

 

  Сейчас идёт новая глава моей карьеры. Я прошёл путь от помощника до лидера, потом до помощника генеральщика, а теперь я здесь среди молодых ребят. Я делюсь  с ними знаниями, но есть вещи, которые просто не узнаешь вне гонки. Важно помогать молодым, рассказывая о деталях, таких, как позиция и тактика на финише.

 

  Это довольно интересно. Иногда из-за эго бывает немного тяжело, когда понимаешь, что ты больше не в центре внимания, когда при каждой атаке появляются мысли, что у меня ещё есть шансы. В этом году на Туре я трижды уезжал в отрывы. Для меня это великолепный результат. Думаю, в команде была необходимость в таком гонщике, а я счастлив, что занял эту нишу и сыграл свою роль.

 

  Я хочу продолжать выступать. Моя максимальная цель – выступать до 40 лет. Когда мне было 30, я говорил, что хочу остаться ещё на пару лет. Covid, ограничения, уменьшение количества гонщиков  в команде,  - с каждым годом всё тяжелее и тяжелее, но я мотивирован на тренировки, хочу сохранять форму и продолжать карьеру так долго, как только смогу. В идеале хотелось бы после 2021 года выступать ещё пару лет, а четвёртый год после них стал бы бонусом».

 

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Теги к статье: Николас Роч Nicolas Roche DSM Sunweb

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Александра
    Эган Берналь: «Сейчас снова чу ... (5)
    Александра-Фото
    Да, не хотелось бы повтора. Очень ярко начал карьеру.
  • Александра
    Петер Саган о сезоне 2020 года ... (7)
    Александра-Фото

    Трудяга и талант.

  • uran
    Петер Саган о сезоне 2020 года ... (7)
    uran-Фото
    А чего так на "звездность" у многих подгарает? Может позволить высказаться, добился всего своим трудом. Кто-то скромнее, кто-то не очень. Со стороны некоторых попахивает классовой ненавистью.
  • Ернат
    Эган Берналь: «Сейчас снова чу ... (5)
    Ернат-Фото

    Цитата: Александра
    Кстати, да, как будто интервью Ару перепечатали.

     

    надеюсь не повторит его путь

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ахмед Мадан – первый велогонщи ... (8)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    это всегда было, вот посмотрите на юниора из Германии, которого подписали на 4 года в санвеб
  • s75
    Ахмед Мадан – первый велогонщи ... (8)
    s75-Фото

    Если отпустят в другой формат - это будет уже другая дисциплина, как кросс или трек. Как хотел Велон. И тогда классическое шоссе так и так уйдет. Домохозяек не надо недооценивать, это ядерная составляющая в любой телеаудитории долгоиграющих видов спорта (снукер, вело, лыжи, шахматы =) ). Вот Домонебывайкам сложнее - за ужином клюя носом посмотрел результаты этапа и в люлю;)

    Надо жОстче рубить капусту, в ящике старт гонки в общем доступе, развязки строго в PPV))

  • Adriano
    Ахмед Мадан – первый велогонщи ... (8)
    Adriano-Фото

    И будет у него контракт болеше всех легионеров.В Бахрейне на здачу от фалафеля наверное командочку прикупили.Очень дешевый спорт по сравнению с другими.Пока не отпустят спорт в зрелищные, более короткие и острые форматы доступные любой домохозяйке,а не эти мучения по 6 часов-денег в нем не будет и он загнется сам по себе.Что в прочем уже видно.

  • Camel
    Петер Саган о сезоне 2020 года ... (7)
    Camel-Фото

    Цитата: Ice
    ...Интервью нормальное, без понтов...

    Ну не совсем. В паре фраз мелькнула "звездность".

  • djick
    Ахмед Мадан – первый велогонщи ... (8)
    djick-Фото

    уважаемые диванники, для вашего ведома в спорте привлекают инвестиции именно под СВОИХ и это нормально, делая ставку на национальную пренадлежность спонсоров. точно так же делают и Gazprom-Rusvelo, плюс привлекают итальянцев для wildcar на Джиро, и разве это плохо...? Tinkoff, кстати также заводил своих ребят, которые могли соответствовать уровню Мирового Тура. у вас из-за диванной политики и агрессии снесло остатьки умма и совести!

  • Ice
    Ахмед Мадан – первый велогонщи ... (8)
    Ice-Фото

    Понятно, что главной сильной стороной этого гонца является национальная принадлежность) Но при должном усердии у него есть шансы вырасти в профессионала нормального уровня.

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