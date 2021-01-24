Николас Роч: «Максимальная цель – выступать до 40 лет»

Николас Роч о роли дорожного капитана и желании продолжать карьеру профессионального велогонщика

Николас Роч (Nicolas Roche) не собирается завершать карьеру, по меньшей мере, до 40 лет. 36-летний ирландский велогонщик, контракт которого с командой Sunweb (DSM) заканчивается в конце следующего года, считает, что может предложить команде опыт, умение быть как лидером, так и доместиком, а также развозящим. Николасу Рочу нравится роль дорожного капитана и помощника молодых гонщиков, о чём он рассказал в интервью Cyclingnews.

Николас Роч: «Опыт – это главное. Думаю, я подхожу к роли дорожного капитана, потому что знаю гонки. С опытом понимаешь, чего ожидать. Вывозить спринтера – это одно, вывозить генеральщика – другое. Со спринтером приходится самому немного спринтовать, а с генеральщиком важно не торопиться и развозить его постепенно, потому что они ненавидят смену ритма.

Я прекрасно понимаю, как работают все эти тонкости, потому что раньше уже проходил через такие ситуации. Когда был молодым гонщиком, учился у более сильных, например, когда пару лет помогал развозить Тора Хушовда на Джиро д’Италия в 2007 и 2008. Потом я сам стал лидером команды, затем начал работать на более сильных капитанов – генеральщиков, а также лидеров на классиках. Сейчас обдумываю, как могу передать все знания, которые приобрёл за всё время.

В этом году я был вполне доволен своей ролью в команде – ехать в атакующем стиле, помогать молодым ребятам в спринте и во всём понемногу. Это было довольно трудно, но интересно. И всё сработало отлично.

Я планировал проехать Вуэльту Испании-2020, но, к сожалению, после Тура почувствовал боль в предплечье. После падения на Тур де Франс начался тендинит в запястье и предплечье, из-за чего я отказался от Вуэльты и закончил сезон после чемпионата Ирландии.

Кстати говоря, у меня сезон сложился хорошо и для команды он стал блестящим. Я выполнял работу дорожного капитана, и, думаю, сделал её хорошо. Ребята команды добились успехов. Это было великолепно.

Сейчас идёт новая глава моей карьеры. Я прошёл путь от помощника до лидера, потом до помощника генеральщика, а теперь я здесь среди молодых ребят. Я делюсь с ними знаниями, но есть вещи, которые просто не узнаешь вне гонки. Важно помогать молодым, рассказывая о деталях, таких, как позиция и тактика на финише.

Это довольно интересно. Иногда из-за эго бывает немного тяжело, когда понимаешь, что ты больше не в центре внимания, когда при каждой атаке появляются мысли, что у меня ещё есть шансы. В этом году на Туре я трижды уезжал в отрывы. Для меня это великолепный результат. Думаю, в команде была необходимость в таком гонщике, а я счастлив, что занял эту нишу и сыграл свою роль.

Я хочу продолжать выступать. Моя максимальная цель – выступать до 40 лет. Когда мне было 30, я говорил, что хочу остаться ещё на пару лет. Covid, ограничения, уменьшение количества гонщиков в команде, - с каждым годом всё тяжелее и тяжелее, но я мотивирован на тренировки, хочу сохранять форму и продолжать карьеру так долго, как только смогу. В идеале хотелось бы после 2021 года выступать ещё пару лет, а четвёртый год после них стал бы бонусом».