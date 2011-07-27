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Фабио Ару: "Хочу забыть сезон 2019 года"

Фабио Ару начнёт сезон 2020 года в Колумбии

 

 

  Фабио Ару начнёт сезон 11 февраля с Тура Колумбии 2.1, перед которым проведёт в Колумбии две недели в тренировочном лагере на высоте. 29-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates надеется, что все неудачи прошлых сезонов останутся позади, о чём рассказал в интервью Ciclo21 во время первого тренировочного лагеря команды.

 

Photo © @PhotoFizza/UAE Team Emirates

 

 

  Фабио Ару: «Я прошёл через множество тестов и на данный момент всё в порядке. В любом случае, всё проверить сможем в гонках. Самое важное – оставаться здоровым и быть в хорошей форме.

 

  Тур де Франс-2019 я проехал прилично, не супер, но это было хорошее выступление. Я был рад возвращению, но на меня повлиял вирус.  Пытался продолжать, но в итоге был вынужден завершить сезон. После операции тело не было на сто процентов готово к Тур де Франс-2019, но я чувствовал себя хорошо.

 

 На первом этапе Вуэльты Испании-2019 упал и ударил колено, в следующие дни чувствовал боль. Конечно, это был не лучший способ начать такую гонку как Вуэльта. Пытался продолжать, но меня ослабил вирус. Не знаю, что получилось бы, не будь того падения.

 

После схода с Вуэльты Испании-2019 в сентябре и октябре я отдыхал. Тело в этом нуждалось. Потом начал готовиться к следующему сезону.

 

Сезон 2019 года хочу забыть. Я оставил его позади и теперь полностью сфокусирован на 2020.

 

 Начну сезон в Колумбии и Аргентине. Потом сконцентрируюсь на подготовке к Тур де Франс. Не поеду Джиро д’Италия, в программе Тиррено-Адриатико, Критериум Дофине и Тур де Франс. Олимпиские игры? Конечно, мне хотелось бы поехать. Если буду в хорошей форме, то смогу хорошо проехать.

 

 Теперь у меня больше страсти к велоспорту. Мне нравится каждый день выкладываться на 100%.  

 

  Когда возникают такие проблемы, как были у меня, и не знаешь их причин, то справиться очень трудно. Ты понимаешь, что с телом что-то не так, но не знаешь, почему. К счастью, в апреле мы нашли ответ и приняли решение. Для меня это стало началом новой карьеры. Посмотрим, как пойдёт.

 

  Прямо сейчас хочу сфокусироваться на сезоне 2020 года. Не буду говорить о конкретных целях, но могу утверждать,  что хочу сделать всё, что в моих силах».

 

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Теги к статье: Фабио Ару UAE Team Emirates

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:14 | Регистрация: 30.06.2017

    Видимо он Станиславского не читал.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:26 | Регистрация: 17.05.2015

    Если всё сложится - может "выстрелить"... Важный, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ для него сезон - в смысле отношений с руководством UAE Team Emirate. Если результатов не будет - вряд ли получит ВЫГОДНОЕ продление контракта. И сам это конечно же понимает. Поэтому постарается.

  3. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 05:12 | Регистрация: 27.07.2011

    может выстрелить как грегари для Погачара..кто ему даст капитанить на туре.уж лучше бы на джиро поехал

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Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • rude_rider
    Фабио Ару: "Хочу забыть сезон ... (3)
    rude_rider-Фото

    может выстрелить как грегари для Погачара..кто ему даст капитанить на туре.уж лучше бы на джиро поехал

  • Адриен
    Фабио Ару: "Хочу забыть сезон ... (3)
    Адриен-Фото

    Если всё сложится - может "выстрелить"... Важный, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ для него сезон - в смысле отношений с руководством UAE Team Emirate. Если результатов не будет - вряд ли получит ВЫГОДНОЕ продление контракта. И сам это конечно же понимает. Поэтому постарается.

  • Astanaforever
    Фабио Ару: "Хочу забыть сезон ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Видимо он Станиславского не читал.
  • tds
    Новый сезон, новый этап в исто ... (7)
    tds-Фото
    Газпрому не до глубинки, он уже давно под другую дудку поют! Тем более сейчас, кода новую ветку запустили.
  • AvA
    Крис Фрум досрочно покинул тре ... (10)
    AvA-Фото

    Фрумми ещё и троллит "доброжелателей")))

    "В тренировочном лагере... или может быть нет. Нет, правда, я здесь"

    шутник, однако! acute

  • Mima
    Чемпион мира Мадс Педерсен о р ... (3)
    Mima-Фото
    Умница и молодец, вперёд, удачи, сил, ума и разума, здоровья!
  • EL-Fenomeno
    Чемпионат Австралии-2020, груп ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Мичельтонцы рулят, что в разделке, что в "групповухе"; что парни, что женщины bb

    Прошу админов добавыить флаг Австралии в коллекцию смайлов (а вот Бразилию можно и убрать)

  • SportSpirit
    Джордж Беннетт – капитан коман ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Интересно также, кто будет помогать Беннету и Груневегену? Молодежь? Вряд ли рискнуть основной поезд 2 раза катать на ГТ. 

  • SportSpirit
    Ремко Эвенепул ставит целью Ол ... (9)
    SportSpirit-Фото

    После мощного окончания сезона с прицелом на ЧМ и выступления там в ITT, с учетом фокуса и запредельного спортивного максимализма, Ремко - мой фаворит №2 на разделке ОИ. Деннис - №1

     

    Ну а Джиро: если проедет больше половины, уже хорошо. Понюхать пороху, немного хайпануть) Концептуально не вижу в Ремко генеральщика.   

  • rude_rider
    Джордж Беннетт – капитан коман ... (3)
    rude_rider-Фото

    ну так как по идеи у джамбо на туре будут два "колесника" Том и Роглич так что им поезд не нужен)))))

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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