Фабио Ару: "Хочу забыть сезон 2019 года"

Фабио Ару начнёт сезон 2020 года в Колумбии

Фабио Ару начнёт сезон 11 февраля с Тура Колумбии 2.1, перед которым проведёт в Колумбии две недели в тренировочном лагере на высоте. 29-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates надеется, что все неудачи прошлых сезонов останутся позади, о чём рассказал в интервью Ciclo21 во время первого тренировочного лагеря команды.

Photo © @PhotoFizza/UAE Team Emirates

Фабио Ару: «Я прошёл через множество тестов и на данный момент всё в порядке. В любом случае, всё проверить сможем в гонках. Самое важное – оставаться здоровым и быть в хорошей форме.

Тур де Франс-2019 я проехал прилично, не супер, но это было хорошее выступление. Я был рад возвращению, но на меня повлиял вирус. Пытался продолжать, но в итоге был вынужден завершить сезон. После операции тело не было на сто процентов готово к Тур де Франс-2019, но я чувствовал себя хорошо.

На первом этапе Вуэльты Испании-2019 упал и ударил колено, в следующие дни чувствовал боль. Конечно, это был не лучший способ начать такую гонку как Вуэльта. Пытался продолжать, но меня ослабил вирус. Не знаю, что получилось бы, не будь того падения.

После схода с Вуэльты Испании-2019 в сентябре и октябре я отдыхал. Тело в этом нуждалось. Потом начал готовиться к следующему сезону.

Сезон 2019 года хочу забыть. Я оставил его позади и теперь полностью сфокусирован на 2020.

Начну сезон в Колумбии и Аргентине. Потом сконцентрируюсь на подготовке к Тур де Франс. Не поеду Джиро д’Италия, в программе Тиррено-Адриатико, Критериум Дофине и Тур де Франс. Олимпиские игры? Конечно, мне хотелось бы поехать. Если буду в хорошей форме, то смогу хорошо проехать.

Теперь у меня больше страсти к велоспорту. Мне нравится каждый день выкладываться на 100%.

Когда возникают такие проблемы, как были у меня, и не знаешь их причин, то справиться очень трудно. Ты понимаешь, что с телом что-то не так, но не знаешь, почему. К счастью, в апреле мы нашли ответ и приняли решение. Для меня это стало началом новой карьеры. Посмотрим, как пойдёт.

Прямо сейчас хочу сфокусироваться на сезоне 2020 года. Не буду говорить о конкретных целях, но могу утверждать, что хочу сделать всё, что в моих силах».