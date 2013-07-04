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Петер Саган: «Я упустил правильный отрыв в групповой гонке на чемпионате мира-2019»

Петер Саган финишировал 5-м в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2019

 

 

  Трёхкратный чемпион мира, 29-летний словацкий велогонщик Петер Саган, не смог выиграть четвёртую в карьере радужную майку. Он атаковал из пелотона на последнем круге, за 4 км до финиша 260-км дистанции, но догнать тройку лидеров, разыгравших победу было уже невозможно. Петер Саган финишировал 5-м.

 

  После финиша одной из самых тяжёлых гонок на чемпионате мира, где участники ехали под дождём и в холод шесть с половиной часов, Петер Саган в интервью Tutto Bici признался, что допустил ошибку. Словацкий гонщик сберёг силы, но недооценил возможности отрыва.

 


Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

 

 

  Петер Саган: «Я не разочарован. Это велогонка. Я упустил шанс попасть в первую группу,  просто упустил правильный отрыв, который, возможно, принёс бы мне четвёртый титул чемпиона мира. Я подумал, что Ван дер Пула и Трентина догонят, и что гонка закончится спринтом. Я неправильно прочитал гонку. Всё пошло совершенно по-другому, не так, как я ожидал и представлял.

 

  На последнем круге я атаковал, хотел проверить себя, понять, каков я по сравнению с другими. Знаете, импровизация - это в моём характере. Я был неплох. Чувствовал себя хорошо.

 

  Я был убеждён, что больше команд доедут до финала в лучшем состоянии, но из-за погоды многие гонщики сошли, потому что замёрзли. Многие сборные оказались слабее, чем обычно.

 

  Хочу поблагодарить моего брата Юрая, Эрика Башку и Андрея Цулли за их потрясающую работу. Мы все боролись, но это был не наш день. Попробуем снова в следующие годы.

 

Поздравляю Мадса Педерсена и команду Дании с их победой. Они её заслужили».

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Теги к статье: Петер Саган Чемпионат мира по велоспорту-2019 чемпионат мира по велоспорту Road Cycling World Championships UCI Road Cycling World Championships

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:26 | Регистрация: 17.05.2015

    Как - по свидетельству Дюма - говорил Портос - "Я дерусь потому, что дерусь!. Честно и прямо. Так бы и Сагану объяснить свой проигрыш - проиграл потому, что ПРОИГРАЛ. А он - "Если бы, да кабы...". Попробуй проверь, что было БЫ, если БЫ было ... Уже ВСЁ случилось ! И это "всё" - безальтернативно. А вот концовка  очень даже хорошая - "Попробуем снова в следующие годы". Очень может быть. Так что  этим и надо было БЫ ограничиться без оправданий.

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:27 | Регистрация: 4.07.2013

    Кот задремал, а мыши убежали. 

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Комментарии

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (15)
    VeloVelo-Фото

    В точку! clapping

  • VeloVelo
    Петер Саган: «Я упустил правил ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Кот задремал, а мыши убежали. 

  • Адриен
    Петер Саган: «Я упустил правил ... (2)
    Адриен-Фото

    Как - по свидетельству Дюма - говорил Портос - "Я дерусь потому, что дерусь!. Честно и прямо. Так бы и Сагану объяснить свой проигрыш - проиграл потому, что ПРОИГРАЛ. А он - "Если бы, да кабы...". Попробуй проверь, что было БЫ, если БЫ было ... Уже ВСЁ случилось ! И это "всё" - безальтернативно. А вот концовка  очень даже хорошая - "Попробуем снова в следующие годы". Очень может быть. Так что  этим и надо было БЫ ограничиться без оправданий.

  • VeloVelo
    Велокоманда Euskadi Basque Cou ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Да что ж такое-то?! В Басконии не будет команды? Что происходит?
    Явно что-то чиновники мутят.

  • SportSpirit
    Стефан Кюнг - бронзовый призёр ... (1)
    SportSpirit-Фото
    Мололец, все правильно сделал! Запомнится не только как призер, но и как соавтор победного отрыва. И в целом импонирует своей скромностью и периодическими успехами.
  • Astanaforever
    Андрей Амадор переходит в кома ... (6)
    Astanaforever-Фото
    На всем этом фоне трансферов, Инеос выглядит не лучшим образом, заманивая всех ценных гонцов мирового пелотона крупными контрактами..пользуясь своим огромным бюджетом. Играя в неправильный фэйр плэй по отношению к мало бюджетным., противопоставляя себя тысячи велофанов из чувства несправедливости честной игры. Своих доморощенных гонцов воспитать не могут, довольствуясь украденными, смачными кусками пирога с чужого стола, С одной стороны Инеос переманивая талантливых. .перспективных и устоявшихся звезд превращают некоторых..в обычных грегари..гробя их будущее гонораром ..С другой, собрав их всех в одну команду..не могут добиться желаемых результатов в сезоне из за слишком звездного коллектива..где каждый со своим ЭГО не работают с полной отдачей на друг друга. Это просто мина замедленного действия до первого личностного конфликта. Фрум, Карапас, Томас, Берналь, Сиваков.... Не слишком ли много генеральщиков? Они хотят выиграть все грантуры? Да и победы в одну калитку быстро переходят в скуку и ненависть..Надоест как пресный бульон жрать каждый день одно и тоже блюдо. А фанаты как правило все больше болеют за слабых.
  • Astanaforever
    Велокоманда Euskadi Basque Cou ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Оскар Родригес в Астану? Вроде да.
  • s75
    Велокоманда Bahrain-Merida рас ... (19)
    s75-Фото

    а тут дополнительный ноль в контракте и полный карт-бланш в подготовке к ОИ

  • s75
    Андрей Амадор переходит в кома ... (6)
    s75-Фото
    Каллэйху рановато в Инеос, пусть пока наберется опыта в филиале;)) Интересы Скай и Бритиш Сайклинг давно уже разошлись, есть интересы менеджеров. Есть интерес Сэра Джима, и между условным Виггинз-ЛеКол и ФК Ницца его выбор очевиден..
  • Sm1T
    Велокоманда Euskadi Basque Cou ... (3)
    Sm1T-Фото
    Нууууу блииииин

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5 Берналь Э. (Col) (INS) 2811
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2717
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