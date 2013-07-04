Петер Саган: «Я упустил правильный отрыв в групповой гонке на чемпионате мира-2019»

Петер Саган финишировал 5-м в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2019

Трёхкратный чемпион мира, 29-летний словацкий велогонщик Петер Саган, не смог выиграть четвёртую в карьере радужную майку. Он атаковал из пелотона на последнем круге, за 4 км до финиша 260-км дистанции, но догнать тройку лидеров, разыгравших победу было уже невозможно. Петер Саган финишировал 5-м.

После финиша одной из самых тяжёлых гонок на чемпионате мира, где участники ехали под дождём и в холод шесть с половиной часов, Петер Саган в интервью Tutto Bici признался, что допустил ошибку. Словацкий гонщик сберёг силы, но недооценил возможности отрыва.



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Петер Саган: «Я не разочарован. Это велогонка. Я упустил шанс попасть в первую группу, просто упустил правильный отрыв, который, возможно, принёс бы мне четвёртый титул чемпиона мира. Я подумал, что Ван дер Пула и Трентина догонят, и что гонка закончится спринтом. Я неправильно прочитал гонку. Всё пошло совершенно по-другому, не так, как я ожидал и представлял.

На последнем круге я атаковал, хотел проверить себя, понять, каков я по сравнению с другими. Знаете, импровизация - это в моём характере. Я был неплох. Чувствовал себя хорошо.

Я был убеждён, что больше команд доедут до финала в лучшем состоянии, но из-за погоды многие гонщики сошли, потому что замёрзли. Многие сборные оказались слабее, чем обычно.

Хочу поблагодарить моего брата Юрая, Эрика Башку и Андрея Цулли за их потрясающую работу. Мы все боролись, но это был не наш день. Попробуем снова в следующие годы.

Поздравляю Мадса Педерсена и команду Дании с их победой. Они её заслужили».