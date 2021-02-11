Джулио Чикконе начинает сезон с Тура Прованса-2021

Джулио Чикконе: «После 2020 года полностью перезагрузился»

Джулио Чикконе (Giulio Ciccone) начинает сезон стартом на Туре Прованса-2021. 26-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo в интервью сайту команды сказал, что полностью восстановился после неудач прошлого сезона, вновь чувствует желание бороться и считает, что этот сезон будет самым важным в карьере.

Photo (c) Trek-Segafredo Team

Джулио Чикконе: «Настроение, с которым стартую на этой первой гонке, похоже на то, что чувствую во время крупнейших велогонок. Огромный восторг, желание бороться и уже точно оставить позади трудный 2020 год. После схода с Джиро д’Италия-2020 я перезагрузил всё – и голову, и тело, оставил в стороне разочарование и злость.

Мне сделали операцию на носовой перегородке, чтобы избавиться от проблем с дыханием, которые преследовали меня годами. Поэтому много дней не садился на велосипед ,что редко бывало в прошлом. Я прекрасно восстановился. В январе набрал в ногах много километров в двух тренировочных лагерях – в одном работал с командой, в другом в одиночку. Не знаю, насколько сейчас смогу быть конкурентоспособным, пока у меня нет точки отсчёта, но я точно готов выполнять свою работу.

Тур Прованса - начало очень важного для меня сезона, возможно, самого значительного с тех пор, как стал профессионалом. Команда дала мне большую уверенность, разработав календарь, в котором у меня будет роль лидера. Для меня это честь, но также и ответственность выступить на самом лучшем уровне.

Ключевыми гонками моего сезона будут Джиро д’Италия и Вуэльта Испании, но фокусируюсь не только на них. На техническом уровне календарь моих гонок построен в соответствии с моими характеристиками. У меня будет несколько шансов проявить себя, что очень мотивирует».