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Джулио Чикконе начинает сезон с Тура Прованса-2021

Джулио Чикконе: «После 2020 года полностью перезагрузился»

 

  Джулио Чикконе (Giulio Ciccone) начинает сезон стартом на Туре Прованса-2021. 26-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo в интервью сайту команды сказал, что полностью восстановился после неудач прошлого сезона, вновь чувствует желание бороться и считает, что этот сезон будет самым важным в карьере.

 

Джулио Чикконе начинает сезон с Тура Прованса-2021

Photo (c) Trek-Segafredo Team

 

 

  Джулио Чикконе: «Настроение, с которым стартую на этой первой гонке, похоже на то, что чувствую во время крупнейших велогонок. Огромный восторг, желание бороться и уже точно оставить позади трудный 2020 год. После схода с Джиро д’Италия-2020 я перезагрузил всё – и голову, и тело, оставил в стороне разочарование и злость.

 

  Мне сделали операцию на носовой перегородке, чтобы избавиться от проблем с дыханием, которые преследовали меня годами. Поэтому много дней не садился на велосипед ,что редко бывало в прошлом. Я прекрасно восстановился. В январе набрал в ногах много километров в двух тренировочных лагерях – в одном работал с командой, в другом в одиночку. Не знаю, насколько сейчас смогу быть конкурентоспособным, пока у меня нет точки отсчёта, но я точно готов выполнять свою работу.

 

  Тур Прованса -  начало очень важного для меня сезона, возможно, самого значительного с тех пор, как стал профессионалом. Команда дала мне большую уверенность, разработав календарь, в котором у меня будет роль лидера. Для меня это честь, но также и ответственность выступить на самом лучшем уровне.

 

  Ключевыми гонками моего сезона будут Джиро д’Италия и Вуэльта Испании, но фокусируюсь не только на них. На техническом уровне календарь моих гонок построен в соответствии с моими характеристиками. У меня будет несколько шансов проявить себя, что очень мотивирует».

 

 

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Теги к статье: Джулио Чикконе Giulio Ciccone Trek-Segafredo

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Комментарии

  • motte
    Приглашения на Джиро д'Италия ... (2)
    motte-Фото

    вот-вот... Альберто Тим... Класс!

    Как я и говорил ранее

    Альберто в деле-:)

  • dedkoff
    Приглашения на Джиро д'Италия ... (2)
    dedkoff-Фото
    Радостно, что команда Бассо и Конты выступит. Посмотрим их почерк
  • Astanaforever
    Тур Прованса-2021. Превью (1)
    Astanaforever-Фото
    Труба у них там разборки кто будет выступать. А, что мы еще не знаем? Хо-хо!
  • Astanaforever
    Приглашения на Страде Бьянке-2 ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Газпром хоть ТА отхватил. И на этом спасибо.
  • Ернат
    Команда Astana – Premier Tech ... (4)
    Ернат-Фото

    Удачи Астане

  • Velogonec
    Реакция Джанни Буньо и велогон ... (7)
    Velogonec-Фото
    Редко пишу, но судя по всему сегодня именно тот день) Поддерживаю тех кто против, этих недо правил. 1. Абсолютно не смотрел велоспорт первых лет 5-6 занятий велоспортом, видел пару финишей и не больше. Но прекрасно ездил с предплечьями на руле и на раме, а они тогда были ой какие не удобные. Но когда тебе нужно спрятаться от ветра, ты это делаешь уже на интуитивном уровне. 2. Для меня как для родителя, больше страха в велоспорте вызывает падения из-за сопровождения, заборов, зрителей посреди дороги, финиш под спуск, а у нас были ещё машины валящие на встречу отрыву. Чем то что мой ребенок увидит в трансляции гонки что какой-то топ велосипедист едет на раме. Так что занимались бы они лучше организацией и организаторами гонок. А чиновники на то и чиновники, чтобы создавать видимость бурной деятельности.
  • Earl57
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (3)
    Earl57-Фото

    Кстати, тем кто следит за молодыми гонщиками (как Сезар, например,) стоит обратить внимание на Итана Хейтера. Парнишка просто великолепно проехал разделку. Стартовал одним из первых, а сместил его с первого места только Бенджамин Тома. Всего 21 сек Хейтер уступил Ганне - это дорогого стоит.

  • Tamri
    Реакция Джанни Буньо и велогон ... (7)
    Tamri-Фото

    Цитата: sashaney
    Абсолютно согласен с этим: "Они несут ответственность как модели, которым подражают. То, что не опасно для профессионального велосипедиста, может быть опасно для молодых велогонщиков и любителей, которые будут пытаться подражать профессионалам."
    Всем рассуждающим про стариков и пр. НЕ советую представить своё чадо, тренирующее эти трюки.

    Дети все равно будут пытаться экспериментировать с посадкой и делать трюки, смотрят они гонки или не смотрят. Хорошо, если смотрят, осторожнее будут. И в подражании не вижу никакой беды. Гораздо страшнее не езда на руле, а отсутствие велодорожек.

  • Ice
    UCI запретил велогонщикам опир ... (11)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    Саган, погоняй на заднем пожалуйста побольше,
    Пока можно!

    Точно, нужно пользоваться) Хотя, могут запретить гонять на заднем с повернутым передним, как это делает Саган. Тут уж ничего нельзя знать наверняка. Подумали бы лучше, что с безумными болельщиками делать, которые под велосипеды кидаются. Это посерьезнее проблема, чем локти на руле, Нибали не даст соврать)

  • RVL
    UCI запретил велогонщикам опир ... (11)
    RVL-Фото

    Саган, погоняй на заднем пожалуйста побольше,

    Пока можно!

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