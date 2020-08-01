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Винченцо Нибали готов к рестарту сезона

Винченцо Нибали о возобновлении сезона и соперниках на Джиро д'Италия-2020

 

 

  35-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo Винченцо Нибали, а также его товарищи по команде Джулио Чикконе, Джанлука Брамбилла, Никола Кончи, Якопо Моска, Антонио Нибали и Питер Веенинг завершили работу в 15-дневном тренировочном лагере в Доломитах. Долгое ожидание стартов для Нибали завершится 1 августа.

 

  Он примет участие в классике Мирового тура Страде Бьянке, после чего в его программе  Trittico Lombardia (3 августа), Милан-Турин (5 августа), Милан-Сан-Ремо (8 августа), Ломбардия (15 августа), Джиро делл’Эмилия (18 августа) и чемпионат Италии (23 августа). Затем Винченцо Нибали будет работать во втором тренировочном лагере на высоте.

 

  Следующий блок гонок капитана команды Trek-Segafredo включает Тиррено-Адриатико (7 – 14 сенября), Джиро делл’Аппенино (20 сентября), чемпионат мира в Эгле-Мартиньи (27 сентября) и Джиро д’Италия (3 – 25 октября), где Нибали надеется выйти на пик формы.

О подготовке к сезону, работе в тренировочном лагере, целях и соперниках Винченцо Нибали рассказал в интервью на сайте велокоманды Trek-Segafredo.

 

 Винченцо Нибали: «Такой плотный график гонок – нечто невообразимое и непредвиденное. Традиционный образ весенних классик и Гранд-туров будет перевёрнут. Все гонщики, не только лидеры, выйдут на старт полными сил и как никогда готовыми к борьбе. Именно это нас ждёт, так что будьте готовы!

 

 

  Дорога к успеху начинается с закладки основ. В тренировочном лагере чувствовал огромное желание выступать в гонках и делать это хорошо. То же самое ощущал во время месяцев изоляции, когда не знал, стартует ли снова сезона.

 

  Команда Trek-Segafredo проявила исключительный командный дух, а его нельзя принимать как должное. Мы постоянно держали связь, не только гонщики, вся команда, руководство и персонал. Теперь, когда мы снова можем работать бок о бок, считаем это преимуществом.

 

  Хотя гонок было мало, и нам нужно улучшать слаженность командных действий, мы работали в полной гармонии, с большой самоотдачей. С Чикконе, Брамбиллой, Антонио мы тренировались на Тейде. В Доломитах к нам присоединились Кончи, Моска и Веенинг.

 

  С Джулио мы особенно хорошо ладим. Он сильный, его переполняет энергия и сумасшедшая решимость. Хотя он ещё молод, но он настоящий командный игрок. Мы все остались довольны тем, как поработали, а теперь ждём начала тестирования уже в гонках.

 

  Сезон начнётся на всех парах, в смысле подготовки не будет опорных точек в виде прошлых гонок. Первая серия соревнований потрясающая. Определяющим фактором станет жара. Невозможно предсказать, какой будет реакция на трудности Классичиссимы или Ломбардии в августе, и как получится восстановиться после таких интенсивных усилий.

 

  Наша задача – быть в хорошей форме, потому что команда хочет и заслуживает, чтобы мы были конкурентоспособными с самого старта. Впереди много важных велогонок. Ещё мне надо следить за ростом формы к Джиро д’Италия, которая пройдёт в октябре. Вместе с Паоло Слонго мы наметили хорошо сбалансированный подход к итальянскому Гранд-туру. Всё станет понятно на дороге, но если будут нужны какие-то корректировки, мы готовы. Времени бежит, но его достаточно.

 

  Старт Джиро на Сицилии, моей родине, вызывает тёплые эмоции, но я не могу позволить себе отвлекаться. Разделка и финиш на Этне через два дня требуют, чтобы я был готов с самого начала. Думаю, третья неделя станет решающей. У специалистов разделки будет преимущество на отрывающем этапе, но после двух недель все будут чувствовать себя по-другому и морально, и физически.

 

  Жду, что за розовую майку будет серьёзная борьба с такими претендентами как Карапас, Фульсанг, Саймон Йейтс, а также тем, кто может очень удивить, - Эвенепулом. Он силён и  по-своему подходит к велоспорту. Мне он нравится. Только дорога скажет нам, как хорошо он сможет выступать на трёхнедельном Гранд-туре.

 

  Помимо Ремко нельзя недооценивать аутсайдеров. История Джиро учит, что каждый год кто-то может преподнести сюрприз. Последний, но не менее важный, о ком упомяну - Петер Саган, друг и коллега. Я счастлив, что он будет в гонке. Он уже показал, что обладает ещё одним талантом – игрой перед камерой. Он сделает этот выпуск Джиро ещё более особенным».

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Trek-Segafredo Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia Гранд-тур

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Комментарии

  • Earl57
    Чемпионат Беларуси-2020. Групп ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno

    Кстати - вопрос: инд.разделка чемпионата Швейцарии состоялась ещё 2 недели тому назад. А как насчёт групповой? Когда будет или её отменили уже?

    22 августа групповая чемпионата Швейцарии должна быть. 

    В большинстве стран Европы национальные чемпионаты пройдут за неделю до ТДФ, в 20-х числах августа. Нибали вон говорит что чемпионат Италии поедет 23 августа.

  • Konstantin41
    Sibiu Cycling Tour-2020. Этап ... (2)
    Konstantin41-Фото

    Интересно, до скольки лет Рибеллин собирается гоняться? Специально посмотрел, ему через 2 недели 49 исполняется))

  • poshtet
    Чемпионат Беларуси-2020. Групп ... (6)
    poshtet-Фото

    Походу Соболь становится рекордсменом по количеству выигранных чемпионатов РБ.

  • RVL
    Чемпионат Беларуси-2020. Групп ... (6)
    RVL-Фото

    Ну тут как посмотреть. Минску чемпиона тоже ведь неплохо по Москвам и китаям возить.

    Хотя, что у них там за календарь, даже не в курсе

  • Konstantin41
    Чемпионат Беларуси-2020. Групп ... (6)
    Konstantin41-Фото

    Для велоклуба "Минск" принципиально важно, чтобы майка национального чемпиона была у них. Их много, раздёргать одного Рябушенко не сложно.

  • RVL
    Sibiu Cycling Tour-2020. Этап ... (2)
    RVL-Фото

    Рибелин восьмой в генерале....

    Таким Макаром мы могли бы и индурайна наблюдать))

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат Беларуси-2020. Групп ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Эх, не увидим мы майку беларусского чемпиона в команде ОАЭ, да и на гонках всей элиты (мировом пелотоне) тоже.

    Кстати - вопрос: инд.разделка чемпионата Швейцарии состоялась ещё 2 недели тому назад. А как насчёт групповой? Когда будет или её отменили уже?

  • Karaed
    Чемпионат Беларуси-2020. Групп ... (6)
    Karaed-Фото
    Спасибо, конечно, Соболю, что не дал увидеть майку белорусского чемпиона на гонках Мирового тура...
  • Camel
    17-летний Сиан Эйтдебрукс заин ... (18)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    https://www.vueltaburgos.com/es/emision/
    В самом низу пишут что будет потоковое видео на сайте

    О, вижу, спасибо!

  • Earl57
    17-летний Сиан Эйтдебрукс заин ... (18)
    Earl57-Фото

    Цитата: Camel
    Спасибо! Хотя там не вижу пока никаких обещаний. Возможно, во вторник появится.

    https://www.vueltaburgos.com/es/emision/

    В самом низу пишут что будет потоковое видео на сайте

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