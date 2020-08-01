Винченцо Нибали готов к рестарту сезона

Винченцо Нибали о возобновлении сезона и соперниках на Джиро д'Италия-2020



35-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo Винченцо Нибали, а также его товарищи по команде Джулио Чикконе, Джанлука Брамбилла, Никола Кончи, Якопо Моска, Антонио Нибали и Питер Веенинг завершили работу в 15-дневном тренировочном лагере в Доломитах. Долгое ожидание стартов для Нибали завершится 1 августа.

Он примет участие в классике Мирового тура Страде Бьянке, после чего в его программе Trittico Lombardia (3 августа), Милан-Турин (5 августа), Милан-Сан-Ремо (8 августа), Ломбардия (15 августа), Джиро делл’Эмилия (18 августа) и чемпионат Италии (23 августа). Затем Винченцо Нибали будет работать во втором тренировочном лагере на высоте.

Следующий блок гонок капитана команды Trek-Segafredo включает Тиррено-Адриатико (7 – 14 сенября), Джиро делл’Аппенино (20 сентября), чемпионат мира в Эгле-Мартиньи (27 сентября) и Джиро д’Италия (3 – 25 октября), где Нибали надеется выйти на пик формы.

О подготовке к сезону, работе в тренировочном лагере, целях и соперниках Винченцо Нибали рассказал в интервью на сайте велокоманды Trek-Segafredo.

Винченцо Нибали: «Такой плотный график гонок – нечто невообразимое и непредвиденное. Традиционный образ весенних классик и Гранд-туров будет перевёрнут. Все гонщики, не только лидеры, выйдут на старт полными сил и как никогда готовыми к борьбе. Именно это нас ждёт, так что будьте готовы!

Дорога к успеху начинается с закладки основ. В тренировочном лагере чувствовал огромное желание выступать в гонках и делать это хорошо. То же самое ощущал во время месяцев изоляции, когда не знал, стартует ли снова сезона.

Команда Trek-Segafredo проявила исключительный командный дух, а его нельзя принимать как должное. Мы постоянно держали связь, не только гонщики, вся команда, руководство и персонал. Теперь, когда мы снова можем работать бок о бок, считаем это преимуществом.

Хотя гонок было мало, и нам нужно улучшать слаженность командных действий, мы работали в полной гармонии, с большой самоотдачей. С Чикконе, Брамбиллой, Антонио мы тренировались на Тейде. В Доломитах к нам присоединились Кончи, Моска и Веенинг.

С Джулио мы особенно хорошо ладим. Он сильный, его переполняет энергия и сумасшедшая решимость. Хотя он ещё молод, но он настоящий командный игрок. Мы все остались довольны тем, как поработали, а теперь ждём начала тестирования уже в гонках.

Сезон начнётся на всех парах, в смысле подготовки не будет опорных точек в виде прошлых гонок. Первая серия соревнований потрясающая. Определяющим фактором станет жара. Невозможно предсказать, какой будет реакция на трудности Классичиссимы или Ломбардии в августе, и как получится восстановиться после таких интенсивных усилий.

Наша задача – быть в хорошей форме, потому что команда хочет и заслуживает, чтобы мы были конкурентоспособными с самого старта. Впереди много важных велогонок. Ещё мне надо следить за ростом формы к Джиро д’Италия, которая пройдёт в октябре. Вместе с Паоло Слонго мы наметили хорошо сбалансированный подход к итальянскому Гранд-туру. Всё станет понятно на дороге, но если будут нужны какие-то корректировки, мы готовы. Времени бежит, но его достаточно.

Старт Джиро на Сицилии, моей родине, вызывает тёплые эмоции, но я не могу позволить себе отвлекаться. Разделка и финиш на Этне через два дня требуют, чтобы я был готов с самого начала. Думаю, третья неделя станет решающей. У специалистов разделки будет преимущество на отрывающем этапе, но после двух недель все будут чувствовать себя по-другому и морально, и физически.

Жду, что за розовую майку будет серьёзная борьба с такими претендентами как Карапас, Фульсанг, Саймон Йейтс, а также тем, кто может очень удивить, - Эвенепулом. Он силён и по-своему подходит к велоспорту. Мне он нравится. Только дорога скажет нам, как хорошо он сможет выступать на трёхнедельном Гранд-туре.

Помимо Ремко нельзя недооценивать аутсайдеров. История Джиро учит, что каждый год кто-то может преподнести сюрприз. Последний, но не менее важный, о ком упомяну - Петер Саган, друг и коллега. Я счастлив, что он будет в гонке. Он уже показал, что обладает ещё одним талантом – игрой перед камерой. Он сделает этот выпуск Джиро ещё более особенным».