Джулио Чикконе помогает собрать средства для больницы в городе Кьети

Earl57

Марк Мадьо поддерживает провед ... (20) Короновирус уйдет рано или поздно, маниловщина останется. Она вечна. У половины пелотона в этом году заканчиваются контракты. Трансферный рынок встал. Если, по оценкам аналитиков, топовые гонщики вроде Пино, Барде, Квятковского или Молемы за счет прошлых заслуг получат новые контракты, то большинство рядовых гощиков будут в очень тяжелой ситуации. Особенно тяжело молодым гонщикам, которые надеялись показать себя в гонках. Которых в большинстве своем в этом году не будет. В UCI говорят, что сейчас первоочередная задача - спасти грантуры и монументы. Всем остальным гонкам придется ждать лучших времен... Особенно тяжелая ситуация с андерами. Показать себя в гонках они в этом году не смогут, давать им контракты авансом в условиях максимально обострившейся конкуренции никто не собирается... Что касается спонсоров. Если телекомунникационные компании вроде Мовистара рынок не потеряют, то с ремонтом или покупками новых кухонь все не так радужно. И опытный Лефевр совсем не зря беспокоится... А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...

Sezar

Марк Мадьо поддерживает провед ... (20) Саша, зачем мне отвечать в 10 уже раз на эти вопросы, если вы все равно меня не слышите?

Резюмирую, если это так важно. Хотя и понимаю, что без толку.

Мои близкие из группы риска хорошо изолированы. В том числе от меня. Я их берегу - почему их мне должно быть жалко?

Я не боюсь короны, поскольку знаю свои шансы, делаю все для того, чтобы они были еще больше, тем более что я прививался от туберкулеза.

Вирус закончится быстрее чем вы думаете. Жертв будет меньше чем вы думаете. Велосезон начнется раньше, чем вы думаете.

Предлагаю больше не тратить друг на друга время. Жизнь рассудит.

Adriano

Герант Томас о перспективе про ... (1) В любом случае очень много людей останутся безработными после такого экономического кризиса и глубокой рецессии. Уж точно бюджеты команд на следующий год будут кардинально порезаны и будет не до хлеба и зрелищъ. Тут как говорится "не до жиру быть бы живу".

paindoc

Томас Де Гендт о привычках, тр ... (2) "- Ты когда-нибудь ездил на тандеме с женой или детьми? - Нет. Пробовал с товарищем по команде во время тимбилдинга. И тогда мы сбросили гида, который рассказывал нам перед стартом, что нам будет тяжело за ним усидеть, потому что у него электрический велосипед. Мы сбросили его через километр." Я так смеялся, чуть со стула не упал. Уверен, они могут и мотороллер сбросить!

litxaa

Марк Мадьо поддерживает провед ... (20) Золотые слова, абсолютно согласен.

sashaney

Марк Мадьо поддерживает провед ... (20) И жизнь тех, кто нам дорог. !!!!

У Вас есть престарелые родители, дети/родственники с хроническими заболеваниями, родные - медики?

Их Вам не жалко?

Ковид - это рулетка, т.к. 1) нет 100% изоляции всех от всех 2) нет поголовного тестирования 3) инкубационный период и симптомы не совпадают у всех

sashaney

Марк Мадьо поддерживает провед ... (20) Вы когда видели ГТ в последний раз НЕ по ТВ? Вы знаете какая это масса людей? Даже без зрителей?

1) Обслуга вокруг ГТ - НЕ здоровяки спортсмены

2) Они могут и будут заражать спортсменов

3) Как при этом будет выглядеть честное соревнование не понятно

4) Эффект агресивного вируса на истощённую имуносистему ГТ гонщика не известен никому.

Ещё надо вопросов накидать?

sashaney

Марк Мадьо поддерживает провед ... (20) Может быть впослений раз попробую. Ну не футбольный же форум тут.

Карантин - единственный пока (!!!) способ системы защитить себя. Себя, понимаете?

Т.е. заболевать будут всё равно, т.к. герметически ВСЕХ от ВСЕХ изолировать НЕ восможно.

Но заболевать будут в кол-вах, с кот. медицинская система хотя бы может представить как бороться.

Начинать проводить любые мероприятия в обход этог - прямой путь к крушению МЕД системы.

Надеюсь этого не хочет никто.

Серафим

Марк Мадьо поддерживает провед ... (20) "2 человека в минуту погибают в России". Потрудились бы хотя бы посчитать. В часе 60 минут, в сутках - 60*24 = 1440 минут. В году 365 дней - то есть 1440 * 365 = 525 600 минут. То есть 1 миллион 51 тысяча человек у Вас погибает в России в год в автокатастрофах.

На самом деле в 2019 году погибло на дорогах 16 900 человек, из них пешеходов - 4917 человек.

1 человек в 31 минуту. Не надо придумывать отсебятину с целью - а пусть, ну прокатит и ладно.

Ничего не имею против Вашей точки зрения. Только все же нужно для наглядности опираться на проверенные факты, а не на домыслы.

velodoctor

Марк Мадьо поддерживает провед ... (20) 2 в минуту, миллион в год?