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Джулио Чикконе провели операцию по коррекции носовой перегородки

Джулио Чикконе перенёс операцию по коррекции носовой перегородки

 

 

  25-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segagredo Джулио Чикконе был вынужден лечь на операцию по коррекции носовой перегородки, чтобы облегчить дыхание. Как рассказал Джулио Чикконе в своём Instagram, он давно откладывал эту операцию, но, наконец, нашёл для неё время.

 

  В этом году итальянский велогонщик переболел Covid-19, не смог выйти в лучшую форму на Джиро д’Италия-2020 и сошёл с итальянского Гранд-тура после 13 этапа.

 

Джулио Чикконе провели операцию по коррекции носовой перегородки

 

 

  Джулио Чикконе: «Точная настройка к 2021 продолжается. После нескольких лет ожидания и откладывания я перенёс функциональную риносептопластику.

 

  Носовая перегородка была совершенно искривлена и функционировала очень плохо. Если теперь на фотографиях вы увидите меня не только с открытым ртом, это благодаря доктору Тито Марьянетти.

 

  Безгранично благодарен ему за профессионализм и готовность помочь. Не мог бы найти лучших рук, которым вверил себя».

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Теги к статье: Джулио Чикконе Giulio Ciccone Trek-Segafredo

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • dyneema
    Винченцо Нибали о сезоне 2020 ... (10)
    dyneema-Фото
    Цитата: Shega
    Некорректное сравнение, однако) Вот стукнет Рогличу и Карапасу лет эдак по 35, тогда и посмотрим, что они до 36-летия в свои серванты ставить будут) А сейчас спокойствие за их серванты нехитро иметь)
    :) Согласен. Нынешний год показал, что даже 30ти летние не могут быть уверены в пополнении своего серванта, не говоря уже о 35ти летних. P.s. :)) У каждого из нас есть сервант, который недостаточно полон.
  • s75
    Фабио Ару: «За этот год научил ... (1)
    s75-Фото

    или в ГПРВ?

  • Shega
    Винченцо Нибали о сезоне 2020 ... (10)
    Shega-Фото

    Некорректное сравнение, однако) Вот стукнет Рогличу и Карапасу лет эдак по 35, тогда и посмотрим, что они до 36-летия в свои серванты ставить будут) А сейчас спокойствие за их серванты нехитро иметь)

  • Giant72
    Михаэль Вальгрен переходит в в ... (4)
    Giant72-Фото
    Да ясное дело, в НТТ только если за этапом на ГТ из отрыва посягать, не больше. В ЕФ почему то мне кажется , что вновь заблистает)
  • flugegeheimen
    Михаэль Вальгрен переходит в в ... (4)
    flugegeheimen-Фото
    Потому что провел их в команде-невидимке. А вот ef в этом году удивили, с ними у него больше шансов отличиться
  • dyneema
    Винченцо Нибали о сезоне 2020 ... (10)
    dyneema-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: dyneema
    Итальянец :) Пригласил бы Роглича с Карапасом на сервант посмотреть, пока они тебя приглашать не начали.
    По сравнению с сервантом Нибали, у Роглича с Карапасом вместе, ихние серванты пустые.
    Динамика серванта Нибали не радует. Собственно, со времён появления в медиа пространстве серванта, с подачи Нибали, кстати, там прибавилась только пыль. В отличии от сервантов Роглича и Карапаса. За пополнение которых, в ближайшие пару сезонов, я как-то спокоен. :)
  • Astanaforever
    Винченцо Нибали о сезоне 2020 ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Student
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: dyneema
    Итальянец :) Пригласил бы Роглича с Карапасом на сервант посмотреть, пока они тебя приглашать не начали.
    По сравнению с сервантом Нибали, у Роглича с Карапасом вместе, ихние серванты пустые.

    Ну не намного то и меньше, 4 победы у Нибали, а у двоих три. Да и Льеж есть и словенца)
    Так и у итальянца две победы на Ломбардии. и Милан -Сан Ремо к твоему сведению.
  • Earl57
    Ваут ван Арт – лучший спортсме ... (6)
    Earl57-Фото

    Для поднятия настроения пранк Ван Арта))

    Запись не новая.

    https://www.youtube.com/watch?v=fYVI_xfuj4w

     

  • Александра
    Винченцо Нибали о сезоне 2020 ... (10)
    Александра-Фото
    Мало их, стариков, осталось в пелотоне. Пусть катаются, пока им за это платят, они уже все всем доказали.
  • старт-шоссе 82
    Винченцо Нибали о сезоне 2020 ... (10)
    старт-шоссе 82-Фото

    Если Нибали сможет передать свой опыт и знания на тренерской работе, то это и будет самая лучшая =цель на будущее=.

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