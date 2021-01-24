Джулио Чикконе провели операцию по коррекции носовой перегородки

Джулио Чикконе перенёс операцию по коррекции носовой перегородки

25-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segagredo Джулио Чикконе был вынужден лечь на операцию по коррекции носовой перегородки, чтобы облегчить дыхание. Как рассказал Джулио Чикконе в своём Instagram, он давно откладывал эту операцию, но, наконец, нашёл для неё время.

В этом году итальянский велогонщик переболел Covid-19, не смог выйти в лучшую форму на Джиро д’Италия-2020 и сошёл с итальянского Гранд-тура после 13 этапа.

Джулио Чикконе: «Точная настройка к 2021 продолжается. После нескольких лет ожидания и откладывания я перенёс функциональную риносептопластику.

Носовая перегородка была совершенно искривлена и функционировала очень плохо. Если теперь на фотографиях вы увидите меня не только с открытым ртом, это благодаря доктору Тито Марьянетти.

Безгранично благодарен ему за профессионализм и готовность помочь. Не мог бы найти лучших рук, которым вверил себя».