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Винченцо Нибали: «Для меня будет важна каждая велогонка сезона»

Винченцо Нибали о старте сезона и изменениях в подготовке к главным целям

 

 

  В этом году Винченцо Нибали, победитель четырёх Гранд-туров впервые в карьере начинёт сезон на французской велогонке «Этуаль де Бессеж» (Etoile de Beseges), которая пройдёт с 3 по 7 февраля.

 

  36-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo отметил, что в отличие от прошлых лет, изменил подход к сезону. Для него будет важна каждая из велогонок на пути к его главным целям – Джиро д’Италия, Тур де Франс и Олимписким играм. Об этом Винченцо Нибали рассказал в интервью на сайте команды в преддверии первого старта сезона.

 

Винченцо Нибали: «Для меня будет важна каждая велогонка сезона»

Photo (c) Trek-Segafredo Team

 

  Винченцо Нибали: «Желание снова выступать в велогонках, несмотря на внезапные изменения календаря, огромное. Но из-за этого дебют получается более бурным, чем ожидал. К сожалению, надо учитывать, что мы всё ещё живём в ситуации, зависящей от непредвиденных обстоятельств. Мы просто надеется, что в ближайшие недели и месяцы всё изменится к лучшему.

 

  Я всегда подходил к сезону с несколькими чёткими целями в календаре, но в этом году решил этот подход изменить. Конечно, хочу быть на пике формы во время Джиро, Тура и Олимпиады. Однако велогонки, которые приведут меня к этим целям, я не буду использовать лишь для набора физической формы.

 

  Каждая велогонка будет важна, каждый день буду проживать с фокусом на настоящий момент, а не только на то, что должно быть в будущем. Хочу выступать в гонках, освободившись от ожиданий будущего, чтобы проявлять максимум меня мотивировала здоровая конкуренция.   

 

  Не считаю, что должен что-то доказывать, хотя сезон 2020 года, конечно, не оправдал ожиданий. Но это не означает, что я не хочу показывать, что мне ещё есть что сказать, что я могу бороться на самом высоком уровне. Поэтому я решил изменить подготовку к сезону, более интенсивно работая зимой. Это существенное изменение моих привычек, но я чувствовал, что должен это сделать».

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Trek-Segafredo

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  1. арлекин

    Сегодня, 06:52 | Регистрация: 12.07.2020

    ну в общем логично, при нынешней непредсказуемости календаря любая из гонок может стать последней или вообще единственной в сезоне.

  2. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 07:28 | Регистрация: 4.09.2010

    Цитата: арлекин
    ну в общем логично, при нынешней непредсказуемости календаря любая из гонок может стать последней или вообще единственной в сезоне.

    +++

    да и просто пришло время успевать жить! )

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Omloop Het Nieuwsblad Elite

28 февраля 2021

Kuurne - Bruxelles - Kuurne

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Shalam s Urala
    Винченцо Нибали: «Для меня буд ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: арлекин
    ну в общем логично, при нынешней непредсказуемости календаря любая из гонок может стать последней или вообще единственной в сезоне.

    +++

    да и просто пришло время успевать жить! )

  • арлекин
    Винченцо Нибали: «Для меня буд ... (2)
    арлекин-Фото

    ну в общем логично, при нынешней непредсказуемости календаря любая из гонок может стать последней или вообще единственной в сезоне.

  • Shalam s Urala
    Сеп Кусс: «Трудно сказать, смо ... (14)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Earl57
    вы так и не ответили, что думаете относительно отказа борьбы за генерал на грантурах.
    кратко: хозяин - барин )

    на словах то всё выглядит неплохо. какой нормальный зритель будет против такого подхода к гонкам (азартно, агрессивно и беззаботно)? уж это точно лучше обычного "тут мне ваще рано, тут пока не еду на все, тут тоже тренируюсь, тут вообще сойду". самая потеха после этого, когда приходит, наконец, ОН - тот самый момент - ехать!!! - и вместо ехать - "хз я чёт приуныл, но мы это обязательно проанализируем!" ))

    ps

    Цитата: Earl57
    Вы не допускаете, что мне может быть безразлично ваше мнение?
    извините, не ко мне вопрос. но именно эта ваша реплика и не даёт это допустить )

  • Адриен
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (2)
    Адриен-Фото

    Нет Jumbo, UAE, Movistar, Астаны, Quick Step ...

  • motte
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (2)
    motte-Фото

    Не отменят?

    Сегодня дочь  обратно в Ниццу не смогла улететь.

  • shain
    Grand Prix Cycliste la Marseil ... (3)
    shain-Фото

    Ндя, репортёры вконец охренели...Видимо, скоро начнут требовать финиш повторить.



    А финиш Кокара зто последствие построения тех самых фотографёров, наверное.

  • RVL
    Сеп Кусс: «Трудно сказать, смо ... (14)
    RVL-Фото
    Аргументированное мнение бьёт по самолюбию.
    Ченцо своими сервантами почетателям карму слегка подпортил. Зря он так, но понять можно- пограничные состояния проявляют глубины.
  • Earl57
    Сеп Кусс: «Трудно сказать, смо ... (14)
    Earl57-Фото
    Вы не допускаете, что мне может быть безразлично ваше мнение?
  • AvA
    Сеп Кусс: «Трудно сказать, смо ... (14)
    AvA-Фото

    Можете, конечно, закидать меня проколотыми трубками и кривыми ободами, но ИМХО с обожателями и боготворителями любой будет охотно и беспроблемно общаться. Кмк, уровень человека познаётся в противоположной ситуации, например, когда на тебя во время гонки экскременты вылили и как ты на это отреагировал.
    з.ы. К Нибали не питаю никаких плохих чувств, наоборот, он мне как велогонщик очень симпатичен. Но ваши постоянные попытки его "выгородить" (когда не совсем или совсем не нужно) маленько напрягают! Оно ему нужно?prankster

  • RVL
    Майкл Мэттьюс: «Продолжу борот ... (1)
    RVL-Фото

    Гарри Поттер современного велоспорта

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6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
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