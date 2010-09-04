Винченцо Нибали: «Для меня будет важна каждая велогонка сезона»

Винченцо Нибали о старте сезона и изменениях в подготовке к главным целям

В этом году Винченцо Нибали, победитель четырёх Гранд-туров впервые в карьере начинёт сезон на французской велогонке «Этуаль де Бессеж» (Etoile de Beseges), которая пройдёт с 3 по 7 февраля.

36-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo отметил, что в отличие от прошлых лет, изменил подход к сезону. Для него будет важна каждая из велогонок на пути к его главным целям – Джиро д’Италия, Тур де Франс и Олимписким играм. Об этом Винченцо Нибали рассказал в интервью на сайте команды в преддверии первого старта сезона.

Photo (c) Trek-Segafredo Team

Винченцо Нибали: «Желание снова выступать в велогонках, несмотря на внезапные изменения календаря, огромное. Но из-за этого дебют получается более бурным, чем ожидал. К сожалению, надо учитывать, что мы всё ещё живём в ситуации, зависящей от непредвиденных обстоятельств. Мы просто надеется, что в ближайшие недели и месяцы всё изменится к лучшему.

Я всегда подходил к сезону с несколькими чёткими целями в календаре, но в этом году решил этот подход изменить. Конечно, хочу быть на пике формы во время Джиро, Тура и Олимпиады. Однако велогонки, которые приведут меня к этим целям, я не буду использовать лишь для набора физической формы.

Каждая велогонка будет важна, каждый день буду проживать с фокусом на настоящий момент, а не только на то, что должно быть в будущем. Хочу выступать в гонках, освободившись от ожиданий будущего, чтобы проявлять максимум меня мотивировала здоровая конкуренция.

Не считаю, что должен что-то доказывать, хотя сезон 2020 года, конечно, не оправдал ожиданий. Но это не означает, что я не хочу показывать, что мне ещё есть что сказать, что я могу бороться на самом высоком уровне. Поэтому я решил изменить подготовку к сезону, более интенсивно работая зимой. Это существенное изменение моих привычек, но я чувствовал, что должен это сделать».